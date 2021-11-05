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        Car lights 11258U2510C2 LED-HL [≈H1]

        LUM11258U2510C2/10

        4.3
        | (31) Відгуки
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        4.3

        з 5

        31

        Відгуки

        05/11/2021

        Україна

        Україна

        Хороша лампа!

        Класні лампи! Добре підійшли на Berlingo B9 (2016). Світло тіньова границя чітка, без засвітлень. Світло рівномірне і достатньо яскраве (особливо якщо порівнювати з галогенними лампами). Недоліки: 1) температура світіння – 6500К, а тому в погану, особливо сніжну, погоду видно гірше; 2) трішки мерехтять на холостому ходу. Загалом дуже задоволений.

        Плюси

        рівномірне і яскраве світло; створюють чітку світло-тіньову границю; немає засвітлень

        Мінуси

        трішки мерехтять на холостому ходу; через холодне біле світло в непогоду видно гірше

        Так, я рекомендую цей продукт

        Цей відгук про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

        Так, я рекомендую цей продукт

        Цей відгук про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

        11/04/2019

        Україна

        Україна

        Найкращі лампи за таку ціну

        Вирішив замінити лампи в авто, обрав філіпс через довіру до бренду, якість ламп на висоті

        Так, я рекомендую цей продукт

        Цей відгук про Vision 12362PRB1 Більше видимості

        Так, я рекомендую цей продукт

        Цей відгук про Vision 12362PRB1 Більше видимості

        27/12/2017

        Україна

        Україна

        Більше світла

        Поставив ці лампи на автомобіль Daewoo Lanos. Лампи на вигляд дуже якісні. На відміну від ламп які стояли ці світять набагато краще.

        Так, я рекомендую цей продукт

        Цей відгук про X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар

        Так, я рекомендую цей продукт

        Цей відгук про X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар

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