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    Ultinon Pro3022

    Світлодіодна мотоциклетна передня фара

    LUM11636U3022X1
    • Освітлюйте шлях попереду за допомогою світлодіодного світла Освітлюйте шлях попереду за допомогою світлодіодного світла Освітлюйте шлях попереду за допомогою світлодіодного світла
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      Ultinon Pro3022 Світлодіодна мотоциклетна передня фара

      LUM11636U3022X1

      Освітлюйте шлях попереду за допомогою світлодіодного світла

      Світлодіодні лампи Philips* для передніх фар розроблені для забезпечення дивовижного співвідношення ціни й якості, комфортного підсвічування та надійної роботи. Ці лампи, створені для тривалого використання й легкого встановлення, є чудовою модернізацією від галогенової до світлодіодної технології. Переглянути усі переваги

      Ultinon Pro3022 Світлодіодна мотоциклетна передня фара

      Освітлюйте шлях попереду за допомогою світлодіодного світла

      Світлодіодні лампи Philips* для передніх фар розроблені для забезпечення дивовижного співвідношення ціни й якості, комфортного підсвічування та надійної роботи. Ці лампи, створені для тривалого використання й легкого встановлення, є чудовою модернізацією від галогенової до світлодіодної технології. Переглянути усі переваги

      Освітлюйте шлях попереду за допомогою світлодіодного світла

      Світлодіодні лампи Philips* для передніх фар розроблені для забезпечення дивовижного співвідношення ціни й якості, комфортного підсвічування та надійної роботи. Ці лампи, створені для тривалого використання й легкого встановлення, є чудовою модернізацією від галогенової до світлодіодної технології. Переглянути усі переваги

      Ultinon Pro3022 Світлодіодна мотоциклетна передня фара

      Освітлюйте шлях попереду за допомогою світлодіодного світла

      Світлодіодні лампи Philips* для передніх фар розроблені для забезпечення дивовижного співвідношення ціни й якості, комфортного підсвічування та надійної роботи. Ці лампи, створені для тривалого використання й легкого встановлення, є чудовою модернізацією від галогенової до світлодіодної технології. Переглянути усі переваги

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        Ultinon Pro3022

        Ultinon Pro3022

        Світлодіодна мотоциклетна передня фара

        Усього:

        Освітлюйте шлях попереду за допомогою світлодіодного світла

        Стильне світлодіодне освітлення, яке легко встановлювати

        • Холодне біле світло 6000 К
        • Світлодіодні лампи, які працюють довше
        • Компактна універсальна конструкція
        • HL [~HS1], для руху по бездоріжжю

        Довіртеся бренду – надійній якості Philips

        Технологічно прогресивне автомобільне освітлення Philips відоме в автомобільній галузі вже понад 100 років. Вироби Philips Automotive Grade Quality створено з дотриманням процедур жорсткого контролю якості, що слугують основою для незмінно високих стандартів виробництва.

        Легке встановлення

        Оптимізований розмір світлодіодної лампи є ключовим, оскільки деякі лампи можуть бути дуже малими. Компактний дизайн підходить для ширшого асортименту моделей мотоциклів, цю лампу легко встановлювати. Зробіть потрібні зміни! Дотримуйтесь покрокових інструкцій тут***.

        Покращена видимість

        Хоча деякі інші світлодіодні лампи можуть розчаровувати, оскільки зазвичай їхній світловий потік або яскравість можуть у реальних умовах швидко вичерпуватися, лампи Philips Ultinon Pro3022 забезпечують надійну роботу та якісне світло. Їхній однорідний пучок дозволяє бачити чіткіше без засліплення інших учасників дорожнього руху, а висока яскравість забезпечує сталу інтенсивність світла попереду мотоцикла. Для хорошого спрямованого вперед пучка важливо правильно розташувати світлодіодні передні лампи у блоці фари. Тому не забувайте про вирівнювання – не пошкодуйте час і зробіть усе правильно.

        Лампи з тривалим строком експлуатації

        Правильна світлодіодна лампа – це якісне світло, яке служитиме довше. Лампи Philips Ultinon Pro3022 мають надійний дизайн із системою потужного охолодження, яке відводить тепло від критичних компонентів лампи. Вони пропонують до 1500 годин використання, що може бути в чотири рази довше, ніж галогенові лампи**.

        Якісне, холодне біле світло

        Для сучасного холодного білого світла оновіть мотоциклетні фари світлодіодними лампами Philips Ultinon Pro3022. Ці лампи розроблені для максимально комфортного водіння, адже містять потужні мікросхеми світлодіодів із колірною температурою 6000 Кельвінів. Швидше помічайте перешкоди й керуйте з більшою впевненістю, не засліплюючи інших учасників дорожнього руху. Світлодіодні лампи Philips Ultinon Pro3022 забезпечують ефективність і стиль.

        Технічні характеристики

        • Термін експлуатації

          Термін експлуатації
          До 1500 годин

        • Характеристики світла

          Колірна температура
          6000 K
          Люмен
          500

        • Маркетингові особливості

          Очікувані переваги
          Стильне біле світло
          Особливість виробу
          Яскраве світлодіодне освітлення, яке легко встановлювати

        • Інформація для замовлень

          Код артикулу
          11636U3022X1
          Код замовлення
          02007994

        • Дані упаковки

          Тип упаковки
          X1
          EAN1
          8719018020079
          EAN3
          8719018020086

        • Інформація про упаковку

          Мінімальна партія (для спеціалістів)
          4
          Кількість в упаковці
          1

        • Опис виробу

          Технологія
          LED
          Застосування
          • Фари дальнього світла
          • Фари ближнього світла
          Відповідність стандартам ЕСЕ
          Ні, лише для використання на пересічній місцевості
          Позначення
          HL [~HS1]
          Цоколь
          PX43t
          Тип
          HL [~HS1]
          Лінійка
          Ultinon Pro3022

        • Електричні характеристики

          Потужність (Вт)
          6  Вт
          Напруга
          12 В

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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            • Перед використанням вдосконалених світлодіодних ламп переконайтеся, що це дозволено законодавством, адже це ваша відповідальність. Лампи не дозволено використовувати на дорогах загального користування.
            • *Відвідайте сайт Philips.com/LED-bulbs
            • **Докладніше про це читайте на сайті Philips.com/AutomotiveSupport

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