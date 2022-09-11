Покращена видимість

Хоча деякі інші світлодіодні лампи можуть розчаровувати, оскільки зазвичай їхній світловий потік або яскравість можуть у реальних умовах швидко вичерпуватися, лампи Philips Ultinon Pro3022 забезпечують надійну роботу та якісне світло. Їхній однорідний пучок дозволяє бачити чіткіше без засліплення інших учасників дорожнього руху, а висока яскравість забезпечує сталу інтенсивність світла попереду мотоцикла. Для хорошого спрямованого вперед пучка важливо правильно розташувати світлодіодні передні лампи у блоці фари. Тому не забувайте про вирівнювання – не пошкодуйте час і зробіть усе правильно.