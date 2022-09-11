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Освітлюйте шлях попереду за допомогою світлодіодного світла
Світлодіодні лампи Philips* для передніх фар розроблені для забезпечення дивовижного співвідношення ціни й якості, комфортного підсвічування та надійної роботи. Ці лампи, створені для тривалого використання й легкого встановлення, є чудовою модернізацією від галогенової до світлодіодної технології. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Освітлюйте шлях попереду за допомогою світлодіодного світла
Світлодіодні лампи Philips* для передніх фар розроблені для забезпечення дивовижного співвідношення ціни й якості, комфортного підсвічування та надійної роботи. Ці лампи, створені для тривалого використання й легкого встановлення, є чудовою модернізацією від галогенової до світлодіодної технології. Переглянути усі переваги
Освітлюйте шлях попереду за допомогою світлодіодного світла
Світлодіодні лампи Philips* для передніх фар розроблені для забезпечення дивовижного співвідношення ціни й якості, комфортного підсвічування та надійної роботи. Ці лампи, створені для тривалого використання й легкого встановлення, є чудовою модернізацією від галогенової до світлодіодної технології. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Освітлюйте шлях попереду за допомогою світлодіодного світла
Світлодіодні лампи Philips* для передніх фар розроблені для забезпечення дивовижного співвідношення ціни й якості, комфортного підсвічування та надійної роботи. Ці лампи, створені для тривалого використання й легкого встановлення, є чудовою модернізацією від галогенової до світлодіодної технології. Переглянути усі переваги
Світлодіодна мотоциклетна передня фара
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Технологічно прогресивне автомобільне освітлення Philips відоме в автомобільній галузі вже понад 100 років. Вироби Philips Automotive Grade Quality створено з дотриманням процедур жорсткого контролю якості, що слугують основою для незмінно високих стандартів виробництва.
Оптимізований розмір світлодіодної лампи є ключовим, оскільки деякі лампи можуть бути дуже малими. Компактний дизайн підходить для ширшого асортименту моделей мотоциклів, цю лампу легко встановлювати. Зробіть потрібні зміни! Дотримуйтесь покрокових інструкцій тут***.
Хоча деякі інші світлодіодні лампи можуть розчаровувати, оскільки зазвичай їхній світловий потік або яскравість можуть у реальних умовах швидко вичерпуватися, лампи Philips Ultinon Pro3022 забезпечують надійну роботу та якісне світло. Їхній однорідний пучок дозволяє бачити чіткіше без засліплення інших учасників дорожнього руху, а висока яскравість забезпечує сталу інтенсивність світла попереду мотоцикла. Для хорошого спрямованого вперед пучка важливо правильно розташувати світлодіодні передні лампи у блоці фари. Тому не забувайте про вирівнювання – не пошкодуйте час і зробіть усе правильно.
Правильна світлодіодна лампа – це якісне світло, яке служитиме довше. Лампи Philips Ultinon Pro3022 мають надійний дизайн із системою потужного охолодження, яке відводить тепло від критичних компонентів лампи. Вони пропонують до 1500 годин використання, що може бути в чотири рази довше, ніж галогенові лампи**.
Для сучасного холодного білого світла оновіть мотоциклетні фари світлодіодними лампами Philips Ultinon Pro3022. Ці лампи розроблені для максимально комфортного водіння, адже містять потужні мікросхеми світлодіодів із колірною температурою 6000 Кельвінів. Швидше помічайте перешкоди й керуйте з більшою впевненістю, не засліплюючи інших учасників дорожнього руху. Світлодіодні лампи Philips Ultinon Pro3022 забезпечують ефективність і стиль.
Термін експлуатації
Характеристики світла
Маркетингові особливості
Інформація для замовлень
Дані упаковки
Інформація про упаковку
Опис виробу
Електричні характеристики
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