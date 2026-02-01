Вбудований ЦАП та підсилювач для музики високої чіткості будь-де

Цифроаналоговий перетворювач (ЦАП), вбудований в навушники Philips Fidelio M2L, гарантує свободу та мобільність під час прослуховування музики високої чіткості будь-коли та в будь-якому місці. Не потрібно брати із собою додаткове обладнання.