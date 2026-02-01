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Більше не доступний

FidelioНавушники з роз’ємом lightning

M2L/00

Звук високої чіткості

Завдяки конектору Lightning та вбудованому цифроаналоговому перетворювачу навушники M2L забезпечують фірмове звучання Fidelio високої чіткості безпосередньо на пристрій iOS без спотворення або перехресних перешкод. Насолоджуйтеся бездоганно детальним звуком зі стилем будь-де.

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Звук високої чіткості

  • 40-мм динаміки/закритого типу

  • Накладні

  • Розкішні амбушури з піноматеріалу

  • Пласке складання

Оптимізовані 40-мм неодимові динаміки для чистого автентичного звуку

Оптимізовані 40-мм неодимові динаміки для чистого автентичного звуку

Кожен динамік уважно зібрано вручну, налаштовано та перевірено перед з’єднанням у пару для забезпечення найзбалансованішого природного звуку. 40-мм динаміки використовують високопотужні неодимові магніти для забезпечення справжнього звуку високої чіткості в широкому динамічному діапазоні, навіть найдрібніших деталей.

Оптимізований конектор Lightning™ для пристроїв iOS

Оптимізований конектор Lightning™ для пристроїв iOS

Навушники Philips Fidelio M2L мають конектор Lightning™, через який чистий цифровий сигнал подається безпосередньо на навушники. Збереження цифрового сигналу допомагає зменшити перехресні перешкоди та покращити розділення стереозвуку.

Вбудований ЦАП та підсилювач для музики високої чіткості будь-де

Вбудований ЦАП та підсилювач для музики високої чіткості будь-де

Цифроаналоговий перетворювач (ЦАП), вбудований в навушники Philips Fidelio M2L, гарантує свободу та мобільність під час прослуховування музики високої чіткості будь-коли та в будь-якому місці. Не потрібно брати із собою додаткове обладнання.

Технічні характеристики

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