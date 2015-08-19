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MCD135 Classic DVD micro system

MCD135/51

5

| (1) Відгук

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Dolby Digital для неперевершеного перегляду фільмів

Dolby Digital для неперевершеного перегляду фільмів

Завдяки тому, що провідні світові стандарти цифрового багатоканального звуку Dolby Digital використовують ті ж способи обробки звуку, якими обробляє звук у природі людське вухо, Ви можете насолоджуватися об’ємним звучанням чудової якості з реалістичним відчуттям простору.

Регулювання цифрового звуку дозволяє оптимізувати налаштування стилів музики

Регулювання цифрового звуку дозволяє оптимізувати налаштування стилів музики

Функція регулювання цифрового звуку пропонує попередньо налаштовані режими – "Джаз", "Рок", "Поп" та "Класика" – для оптимізації частотних діапазонів для різних музичних стилів. Кожен режим використовує графічну технологію вирівнювання гучності звуку для автоматичного налаштування балансу та покращення найважливіших частот звуку вибраного музичного стилю. Також функція регулювання цифрового звуку дозволяє слухати музику з найкращим звучанням завдяки точному налаштуванню балансу відповідно до типу музики, який відтворюється.

Динамічне підсилення низьких частот для насиченого та драматичного звуку

Динамічне підсилення низьких частот для насиченого та драматичного звуку

Функція динамічного підсилення низьких частот максимально збільшує задоволення від прослуховування музики, виділяючи низькі частоти за будь-якого налаштування гучності – від низького до високого – одним натисненням кнопки! Внаслідок зменшення гучності низькі частоти зазвичай втрачаються. Щоб запобігти цьому, можна увімкнути функцію динамічного підсилення низьких частот, яка підсилить рівень низьких частот і дозволить насолоджуватися повним звучанням, навіть за меншого рівня гучності.

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Відгуки

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5.0

з 5

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Відгук

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19/08/2015

Hrvatska

Hrvatska

DAMPIRAN JE SUPER

Zapusite bas-refleksne rupe na svakoj zvucnoj kutiji komadom spuzve i onemoguciite tutnjavu basa i huktanje middla (fuj!) plus dodatni eho koji ne postoji u izvornoj snimci. Neshvatljivo je da to lose dampiranje rade I PHILIPS i svi drugi. Podilazenje masovnoj bum bum.histeriji moralo bi imati neke suvisle HI FI granice. Bez te intervencije PHILIPS MCD 135 ne bih preporucio nikome.

Цей відгук про MCD135 Klasični DVD mikro sustav

Цей відгук про MCD135 Klasični DVD mikro sustav

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