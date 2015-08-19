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Більше не доступний
MCD135/51
Завдяки тому, що провідні світові стандарти цифрового багатоканального звуку Dolby Digital використовують ті ж способи обробки звуку, якими обробляє звук у природі людське вухо, Ви можете насолоджуватися об’ємним звучанням чудової якості з реалістичним відчуттям простору.
Функція регулювання цифрового звуку пропонує попередньо налаштовані режими – "Джаз", "Рок", "Поп" та "Класика" – для оптимізації частотних діапазонів для різних музичних стилів. Кожен режим використовує графічну технологію вирівнювання гучності звуку для автоматичного налаштування балансу та покращення найважливіших частот звуку вибраного музичного стилю. Також функція регулювання цифрового звуку дозволяє слухати музику з найкращим звучанням завдяки точному налаштуванню балансу відповідно до типу музики, який відтворюється.
Функція динамічного підсилення низьких частот максимально збільшує задоволення від прослуховування музики, виділяючи низькі частоти за будь-якого налаштування гучності – від низького до високого – одним натисненням кнопки! Внаслідок зменшення гучності низькі частоти зазвичай втрачаються. Щоб запобігти цьому, можна увімкнути функцію динамічного підсилення низьких частот, яка підсилить рівень низьких частот і дозволить насолоджуватися повним звучанням, навіть за меншого рівня гучності.
5.0
з 5
1
Відгук
RofkorBoknja
19/08/2015
Hrvatska
DAMPIRAN JE SUPER
Zapusite bas-refleksne rupe na svakoj zvucnoj kutiji komadom spuzve i onemoguciite tutnjavu basa i huktanje middla (fuj!) plus dodatni eho koji ne postoji u izvornoj snimci. Neshvatljivo je da to lose dampiranje rade I PHILIPS i svi drugi. Podilazenje masovnoj bum bum.histeriji moralo bi imati neke suvisle HI FI granice. Bez te intervencije PHILIPS MCD 135 ne bih preporucio nikome.
Цей відгук про MCD135 Klasični DVD mikro sustav
Цей відгук про MCD135 Klasični DVD mikro sustav