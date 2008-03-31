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    MCD288E/12
    Загальна оцінка / 5
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      MCD288E/12
      Загальна оцінка / 5

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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        Dolby Digital для неперевершеного перегляду фільмів

        Dolby Digital для неперевершеного перегляду фільмів

        Завдяки тому, що провідні світові стандарти цифрового багатоканального звуку Dolby Digital використовують ті ж способи обробки звуку, якими обробляє звук у природі людське вухо, Ви можете насолоджуватися об’ємним звучанням чудової якості з реалістичним відчуттям простору.

        Компонентний відеосигнал прогресивної розгортки для кращої якості зображення

        Компонентний відеосигнал прогресивної розгортки для кращої якості зображення

        Режим прогресивної розгортки подвоює вертикальну роздільну здатність зображення, забезпечуючи помітно чіткіше зображення. Замість надсилання на екран спершу поля з нерівною кількістю ліній, а потім поля з однаковою кількістю ліній обидва поля записуються одночасно. Зображення створюється миттєво з максимальною роздільною здатністю. За такої швидкості око людини сприймає чіткіше зображення без лінійної структури.

        Відтворення DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) та Picture CD

        Відтворення DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) та Picture CD

        Програвач Philips сумісний з більшістю DVD-дисків та компакт-дисків, доступних на ринку. Він відтворює диски DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) та Picture CD. SVCD означає "Super VideoCD". Якість диска SVCD значно вища за якість диска VCD, особливо значно чіткіше зображення завдяки вищій роздільній здатності. Завдяки підтримці DivX® можна переглядати закодовані відео DivX®. Медіаформат DivX – це технологія стиснення відео на основі MPEG4, що дозволяє зберігати великі файли (як-от фільми, кіноролики та музичні відеокліпи) на таких носіях, як CD-R/RW та DVD-диски з можливістю запису.

        Пряме з’єднання USB Direct для відтворення музики та фотографій

        Пряме з’єднання USB Direct для відтворення музики та фотографій

        Просто вставте USB-пристрій у систему і діліться збереженою цифровою музикою та фотографіями із сім’єю та друзями.

        Регулювання цифрового звуку дозволяє оптимізувати налаштування стилів музики

        Регулювання цифрового звуку дозволяє оптимізувати налаштування стилів музики

        Функція регулювання цифрового звуку пропонує попередньо налаштовані режими – "Джаз", "Рок", "Поп" та "Класика" – для оптимізації частотних діапазонів для різних музичних стилів. Кожен режим використовує графічну технологію вирівнювання гучності звуку для автоматичного налаштування балансу та покращення найважливіших частот звуку вибраного музичного стилю. Також функція регулювання цифрового звуку дозволяє слухати музику з найкращим звучанням завдяки точному налаштуванню балансу відповідно до типу музики, який відтворюється.

        Динамічне підсилення низьких частот для насиченого та драматичного звуку

        Динамічне підсилення низьких частот для насиченого та драматичного звуку

        Функція динамічного підсилення низьких частот максимально збільшує задоволення від прослуховування музики, виділяючи низькі частоти за будь-якого налаштування гучності – від низького до високого – одним натисненням кнопки! Внаслідок зменшення гучності низькі частоти зазвичай втрачаються. Щоб запобігти цьому, можна увімкнути функцію динамічного підсилення низьких частот, яка підсилить рівень низьких частот і дозволить насолоджуватися повним звучанням, навіть за меншого рівня гучності.

        Цифровий підсилювач класу "D" для якісного звуку

        Цифровий підсилювач класу "D" приймає аналоговий сигнал, перетворює його на цифровий сигнал, а потім підсилює його цифровим способом. Потім сигнал потрапляє у фільтр демодуляції для забезпечення вихідного сигналу. Підсилений цифровий вихідний сигнал забезпечує всі переваги цифрового аудіо, зокрема кращу якість звуку. Крім того, цифровий підсилювач класу "D" на 90% ефективніший порівняно зі звичайними підсилювачами класу AB. Ця висока ефективність виражається у потужному підсилювачі невеликої форми.

        Гучність для покращення низьких та високих частот

        Людські вуха порівняно гірше сприймають високі та низькі частоти звукового спектру, особливо за низького рівня гучності. Функція гучності дозволяє підсилити низькі та високі частоти і насолоджуватися збалансованішим звучанням.

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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