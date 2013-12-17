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Більше не доступний

Мікросистема з DVD-компонентом

MCD712/12

4.2

| (34) Відгуки

У полоні звуку

Мікросистема Philips із DVD-компонентом дозволяє насолоджуватися звуком кінематографічної якості вдома. Під’єднайте сумісний пристрій USB і відтворюйте фотографії та музику формату MP3/WMA із чудовим звуком. Насолоджуйтеся драматичним звуком завдяки загальній вихідній потужності 100 Вт RMS.

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Відпочивайте з чудовою музикою та фільмами

У полоні звуку

  • 100 Вт

Моторизований завантажувач компакт-дисків для зручного доступу

Моторизовані дверцята на передній панелі, що відсуваються, додають особливого стилю й без того елегантній конструкції цієї системи. Стильні та функціональні дверцята, за якими ховається диск, плавно посуваються вгору та вниз одним натисненням кнопки, коли потрібно змінити музику. Просто сядьте і насолоджуйтеся динамічним звуком, спостерігаючи за відтворенням диска через прозоре віконце.

Гучність для покращення низьких та високих частот

Людські вуха порівняно гірше сприймають високі та низькі частоти звукового спектру, особливо за низького рівня гучності. Функція гучності дозволяє підсилити низькі та високі частоти і насолоджуватися збалансованішим звучанням.

Відтворення DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) та Picture CD

Відтворення DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) та Picture CD

Програвач Philips сумісний з більшістю DVD-дисків та компакт-дисків, доступних на ринку. Він відтворює диски DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) та Picture CD. SVCD означає "Super VideoCD". Якість диска SVCD значно вища за якість диска VCD, особливо значно чіткіше зображення завдяки вищій роздільній здатності. Завдяки підтримці DivX® можна переглядати закодовані відео DivX®. Медіаформат DivX – це технологія стиснення відео на основі MPEG4, що дозволяє зберігати великі файли (як-от фільми, кіноролики та музичні відеокліпи) на таких носіях, як CD-R/RW та DVD-диски з можливістю запису.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.2

з 5

34

Відгуки

2

17/12/2013

Polska

Polska

BARDZO Dobry!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bardzo dobry sprzęt,który ma odtwarzacz DVD. Jest nie duży przyjemny desing. Jedyne do czego bym się przyczepił to brak wyjścia HDMI. Kupując ten zestaw sugerowałem się tym aby kolumny nie były w plastikowej obudowie i mogł odtwarzać płyty DVD i inne nosiniki

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

17/12/2013

Polska

Polska

Jestem bardzo zadowolony z tej małej wieży.

Zakup tej wieży był na prawdę dobrym wyborem. Dużą zaletą dla mnie jest wejście USB i AUX.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

09/11/2013

Polska

Polska

wysoka jakość dźwięku....

Jak za tą cenę, to myślę że nie ma lepszego sprzętu.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

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