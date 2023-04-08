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Трубка Hi-Fi
Шовковий купольний динамік
150 Вт
Завдяки вбудованим трубкам Hi-Fi тепер можна насолоджуватися звуком найвищої якості, який можуть гарантувати лише аудіосистеми преміум-класу. Аналогова природа трубок забезпечує приємніший звук для нашої нелінійної слухової системи. Звук від трубки характеризується низьким рівнем спотворення і завжди привабливий завдяки чіткому, детальному, теплому й правдоподібному звучанню.
Неодимовий стрічковий високочастотний динамік – це однополюсний високочастотний динамік, який відтворює динамічний і чіткий звук спереду. Зазвичай він використовується у сучасних аудіосистемах для відтворення звуку високої точності. В основі традиційних конічних і купольних динаміків лежить принцип направленої рухомої котушки, тоді як однополюсний неодимовий стрічковий високочастотний динамік випромінює частоти на всі 180 градусів. Це значно збільшує ширину звукового спектру вищих тонів і розширює область найкращого сприйняття для забезпечення широкого, чіткого і природного звуку навіть із компактних аудіосистем.
Позолочений роз’єм гучномовця забезпечує кращу передачу аудіосигналу порівняно зі звичайними роз’ємами із фіксацією. Він також зменшує втрати електричного сигналу під час передачі від підсилювача до гучномовця, гарантуючи якомога реалістичніше звучання.
5.0
з 5
4
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Pablo Pablo
08/04/2023
Polska
Super
Naprawdę polecam.Mimo upływu lat sprzęt najwyższej jakości..
Цей відгук про Heritage Audio MCD909 Miniwieża hi-fi z odtwarzaniem DVD
Цей відгук про Heritage Audio MCD909 Miniwieża hi-fi z odtwarzaniem DVD
grabek
02/09/2016
Polska
To na prawdę wysoka półka.
Bardzo zaskakująco dobry i wierny dźwięk. Dzięki temu odtwarzaczowi usłyszałem (w słuchawkach HiFi) na swoich starych i dobrze znanych płytach po raz pierwszy dźwięki, których nie odtwarzał mój poprzedni - znacznie droższy, większy (i niesłusznie uważany za lepszy) sprzęt renomowanej firmy audiofilskiej. Do tej pory nie wierzyłem, że tak małe kolumny są w stanie wydobyć tak dobry (wierny i czysty) dźwięk - szczególnie w tak szerokim zakresie tonów. Bardzo niskie i ciepłe basy. Bardzo czyste wysokie tony nawet w utworach, które przesterowują niemal każde kolumny!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Heritage Audio MCD909 Miniwieża hi-fi z odtwarzaniem DVD
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Heritage Audio MCD909 Miniwieża hi-fi z odtwarzaniem DVD
matti118
22/09/2013
Polska
Ten sprzęt zawiera w sobie wszystkie walory oczekiwane od produktów muzycznych hi-fi z górnej półki.
Odtwarzacz Philips Heritage Audio DVD MCD 909 jest pierwszym sprzętem z tej serii, który posiadam w swojej kolekcji obok odtwarzacza Philips MCM 906 (ten model jest technologicznie bardzo podobny, kupiłem go później zafascynowany tą serią po kupnie MCD 909). Wygląd wraz z detalami to obok dźwięku najsilniejsza strona tych modeli. Wieża jest dwuczęściowa - przedwzmacniacz lampowy + odtwarzacz DVD. Sercem sprzętu są lampy dedykowane sprzętom z najwyższej półki i dla najbardziej wybrednych melomanów. Dzięki nim dźwięk mamy ciepły, krystaliczny czuły na szczegóły. Pasmo dźwięków zaskoczy wytrawnych znawców muzyki. Wykonanie przedwzmacniacza i odtwarzacza jest doskonałe obudowa ze szczotkowanego aluminium, z boku eleganckie podświetlenie ujawniającego się podczas wydawania poleceń z pilota lub ręcznie. Osłony boczne z przyciemnego tworzywa. Mimo, że zaleca się na tym sprzęcie słuchanie płyt DVD ze względu na lepszą jakość dźwięku od formatu MP3 dobrze, że producent zastosował możliwość odtwarzania przez USB. Ilość funkcji technologicznych może zadowolić. Pięknym uzupełnieniem są kolumny w obudowie fortepianowym nadając całość szyk i elegancję. Kolumny mimo, że nie są wielkie pasują proporcjonalnie do zestawy potrafią wydobyć z siebie wiele. Trójdrożne, to też jest rzadko spotykane w sprzętach za przystępną cenę. Całość uzupełnia bardzo elegancki pilot, który ma jakby "wycięte laserowe przyciski" jest to zabieg oryginalny. Dobrze, że w porównaniu do wcześniejszych modeli tej serii inżynierowie i designerzy Philipsa zdecydowali się na tą zmianę. Wieża zarówno włączona, jak wyłączona pięknie ozdabia pomieszczenie. Wieczorem, o zmroku urok lamp mówi za siebie. Trudno się do czegoś przytrafić. Z racji, że sprzęt oszczędzam i używam sporadycznie trudno mi nadal określić jego wydajność oraz podatność na usterki. Również nie potrafię określić, czy zużywa więcej prądu od tradycyjnego odtwarzacza tranzystorowego (zapewne jakby się grało powyżej 5h to tak). Jest to sprzęt dla koneserów za przystępną cenę. Na pewno godny polecenia, jednak obecnie bardzo trudny do zdobycia nawet na rynku wtórnym. Jest to argument za, aby Philips wydał kolejną model z tej serii. Zapewne byłby to mój trzeci model do kolekcji z tej serii...
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Heritage Audio MCD909 Miniwieża hi-fi z odtwarzaniem DVD
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Heritage Audio MCD909 Miniwieża hi-fi z odtwarzaniem DVD