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MCM205 Classic micro sound system

MCM205/12

4.3

| (6) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

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Регулювання цифрового звуку дозволяє оптимізувати налаштування стилів музики

Регулювання цифрового звуку дозволяє оптимізувати налаштування стилів музики

Функція регулювання цифрового звуку пропонує попередньо налаштовані режими – "Джаз", "Рок", "Поп" та "Класика" – для оптимізації частотних діапазонів для різних музичних стилів. Кожен режим використовує графічну технологію вирівнювання гучності звуку для автоматичного налаштування балансу та покращення найважливіших частот звуку вибраного музичного стилю. Також функція регулювання цифрового звуку дозволяє слухати музику з найкращим звучанням завдяки точному налаштуванню балансу відповідно до типу музики, який відтворюється.

Динамічне підсилення низьких частот для насиченого та драматичного звуку

Динамічне підсилення низьких частот для насиченого та драматичного звуку

Функція динамічного підсилення низьких частот максимально збільшує задоволення від прослуховування музики, виділяючи низькі частоти за будь-якого налаштування гучності – від низького до високого – одним натисненням кнопки! Внаслідок зменшення гучності низькі частоти зазвичай втрачаються. Щоб запобігти цьому, можна увімкнути функцію динамічного підсилення низьких частот, яка підсилить рівень низьких частот і дозволить насолоджуватися повним звучанням, навіть за меншого рівня гучності.

Моторизований завантажувач компакт-дисків для зручного доступу

Моторизовані дверцята на передній панелі, що відсуваються, додають особливого стилю й без того елегантній конструкції цієї системи. Стильні та функціональні дверцята, за якими ховається диск, плавно посуваються вгору та вниз одним натисненням кнопки, коли потрібно змінити музику. Просто сядьте і насолоджуйтеся динамічним звуком, спостерігаючи за відтворенням диска через прозоре віконце.

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Відгуки

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4.3

з 5

6

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

16/12/2019

Polska

Polska

Fajna wieża

Nie ma nic do czego mogę się przyczepić. Dźwięk, odtwarzanie muzy czy radia na plus.

Плюси

głośniki, jakość, pilot w zestawie, łatwość użytkowania

Мінуси

brak

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про MCM205 Mikrowieża Classic

Дата використання 2017-12-16

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про MCM205 Mikrowieża Classic

Дата використання 2017-12-16

18/12/2013

Polska

Polska

Mały ale ma wielką moc:)

Philips Mikrowieża Classic MCM205 JEST REWELACYJNA. Kupiłam ją już kilka lat temu dla swojej córki i jak dotąd działa idealnie. łatwa w użyciu, jest do niej pilot co według mnie to podstawa a nie wszędzie są. Ładnie się prezentuje w pokoju a dźwięk jest czysty. Jeśli jest jakiś minus to tylko jej antena ( kabelek) przez co radio czasem zaszumi, ale to na prawdę drobiazg- wystarczy go nie ruszać.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про MCM205 Mikrowieża Classic

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про MCM205 Mikrowieża Classic

16/08/2014

Polska

Polska

DOSKONAŁY SPRZĘT DLA NASTOLATKÓW

Doskonały sprzęt, niska cena a za to jakość wspaniała. Kupiłam wieżę już 5 lat temu dla swojej córki i do tej pory działa bez zarzutów. Wieża posiada w zestawie pilot, co bardzo ułatwia życie ( nie trzeba wstawać by zmienić piosenkę czy stację radiową) Ma nowoczesny wygląd i jest to doskonałe rozwiązanie dla tych którzy lubią mieć dobry i fajnie prezentujący się sprzęt za niewielkie pieniądze. Polecam wszystkim.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про MCM205 Mikrowieża Classic

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про MCM205 Mikrowieża Classic

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