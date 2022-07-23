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Більше не доступний
CD, MP3-CD, USB, FM
USB-роз’єм для заряджання
15 Вт макс.
Акустична система з фазоінвертором забезпечує насичені низькі частоти з компактної системи гучномовців. Вона відрізняється від звичайної системи гучномовців наявністю каналу для басів, який акустично вирівняно з низькочастотним динаміком для оптимізації відтворення низьких частот. Результат – кращий контроль низьких частот і менше спотворення. Система працює, резонуючи повітряну масу у каналі для басів для вібрації, характерної для звичайного низькочастотного динаміка. Разом із відповіддю низькочастотного динаміка система розширює загальний діапазон низьких частот для створення цілком нового виміру насичених низьких частот.
Просто ввімкніть станцію, яку потрібно встановити, натисніть та утримуйте кнопку попереднього налаштування, щоб запам’ятати частоту. Таким чином можна швидко перейти до улюбленої запрограмованої радіостанції, не налаштовуючи частот вручну.
4.7
з 5
12
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Rerut
23/07/2022
Polska
Частина акції
Перевірений покупець
Produkt jest rewelacyjny - nie ma słabych punktów
Jest dostosowany do mniejszego metrażu. Wspaniałe głośniki!
Плюси
Prosta i wygodna obsługa.
Мінуси
nie ma
Цей відгук про MCM2300 Mikrowieża
Цей відгук про MCM2300 Mikrowieża
sprinter0093
16/07/2020
Magyarország
Ár/érték arányban kiváló.
Konyhába vettem kiegészítő hangrendszernek.Nem atomerőmű,de tisztán,szépen szól.
Плюси
Meglepően tiszta hangzás.
Мінуси
Nincs benne RDS.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про MCM2300 Mikro zenei rendszer
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про MCM2300 Mikro zenei rendszer
zekson99999
29/06/2019
Slovenija
v redu je
Uspel sem popravit nastalo napako, samo, da se cd še vedno ustavlja, kljub temu, da sem ga posodobil. Namreč, treba je biti pozoren pri googlanju, za določen model nisem opazil, da je gogole namesto modela mcm 2300 vrgel model mcm 3350, tako da sem moral najti ustrezno tipko za usb pogon ( v tem primeru sourrse na enoti.) Tako, da je dobil nazaj ustrezne podatke. Sedaj normalno dela, toda cd se še vedno ustavlja.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про MCM2300 Mikro glasbeni sistem
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про MCM2300 Mikro glasbeni sistem