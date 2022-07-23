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  • Розслабляйтеся під чудову музику
  • Розслабляйтеся під чудову музику
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  • Розслабляйтеся під чудову музику

Більше не доступний

Музична мікросистема

MCM2300/12

4.7
| (12) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Розслабляйтеся під чудову музику
Слухайте улюблений вміст на цій компактній музичній системі Philips "все в одному" з USB-роз’ємом, аудіовходом та функцією відтворення з компакт-дисків. Насолоджуйтеся потужною музикою завдяки гучномовцям із фазоінверторами та елементам керування цифровим звуком для оптимізованих налаштувань.
Переглянути всі переваги

У полоні звуку

Розслабляйтеся під чудову музику

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • USB-роз’єм для заряджання

  • 15 Вт макс.

Максимальна вихідна потужність: 15 Вт RMS

Акустична система з фазоінвертором забезпечує потужні та більш насичені низькі частоти

Акустична система з фазоінвертором забезпечує потужні та більш насичені низькі частоти

Акустична система з фазоінвертором забезпечує насичені низькі частоти з компактної системи гучномовців. Вона відрізняється від звичайної системи гучномовців наявністю каналу для басів, який акустично вирівняно з низькочастотним динаміком для оптимізації відтворення низьких частот. Результат – кращий контроль низьких частот і менше спотворення. Система працює, резонуючи повітряну масу у каналі для басів для вібрації, характерної для звичайного низькочастотного динаміка. Разом із відповіддю низькочастотного динаміка система розширює загальний діапазон низьких частот для створення цілком нового виміру насичених низьких частот.

Цифрове настроювання із запрограмованими станціями для додаткової зручності

Цифрове настроювання із запрограмованими станціями для додаткової зручності

Просто ввімкніть станцію, яку потрібно встановити, натисніть та утримуйте кнопку попереднього налаштування, щоб запам’ятати частоту. Таким чином можна швидко перейти до улюбленої запрограмованої радіостанції, не налаштовуючи частот вручну.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.7

з 5

12

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

23/07/2022

Polska

Polska

Перевірений покупець

Produkt jest rewelacyjny - nie ma słabych punktów

Jest dostosowany do mniejszego metrażu. Wspaniałe głośniki!

Плюси

Prosta i wygodna obsługa.

Мінуси

nie ma

Цей відгук про MCM2300 Mikrowieża

Цей відгук про MCM2300 Mikrowieża

16/07/2020

Magyarország

Magyarország

Ár/érték arányban kiváló.

Konyhába vettem kiegészítő hangrendszernek.Nem atomerőmű,de tisztán,szépen szól.

Плюси

Meglepően tiszta hangzás.

Мінуси

Nincs benne RDS.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про MCM2300 Mikro zenei rendszer

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про MCM2300 Mikro zenei rendszer

29/06/2019

Slovenija

Slovenija

v redu je

Uspel sem popravit nastalo napako, samo, da se cd še vedno ustavlja, kljub temu, da sem ga posodobil. Namreč, treba je biti pozoren pri googlanju, za določen model nisem opazil, da je gogole namesto modela mcm 2300 vrgel model mcm 3350, tako da sem moral najti ustrezno tipko za usb pogon ( v tem primeru sourrse na enoti.) Tako, da je dobil nazaj ustrezne podatke. Sedaj normalno dela, toda cd se še vedno ustavlja.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про MCM2300 Mikro glasbeni sistem

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про MCM2300 Mikro glasbeni sistem

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