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Технологія wOOx – це революційна концепція для гучномовців, яка дозволяє чути і відчувати абсолютно глибокі низькі частоти, які є насиченішими, ніж із будь-якої іншої аудіосистеми. Спеціальні гучномовці гармонійно працюють із басовим випромінювачем wOOx, а точне налаштування між основним та високочастотним динаміками забезпечує плавний перехід від низьких та середніх частот до високих. Подвійна підвіска та абсолютно симетрична багатошарова конструкція забезпечують низькі й точні баси без помітного спотворення. Технологія wOOx забезпечує винятково насичені та динамічні низькі частоти, використовуючи повну гучність гучномовців для відчутного підсилення враження від музики.
Radio Data System (Система передачі даних, RDS) дозволяє налаштувати радіостанції без запам’ятовування частот. У стандартному режимі RDS відображає назву станції замість частоти передачі, сприяючи швидкому та легкому налаштуванню. RDS також дозволяє станціям надсилати текстові повідомлення (такі як новини та інформація про станцію) безпосередньо на дисплей радіоприймача. Текст RDS, що широко використовується у Європі, надсилається на ту саму частоту, на якій транслюється радіостанція. Можна вибрати основний режим відображення RDS (назва станції) або підписатися на додаткові послуги на основі тексту.
Купольні динаміки відтворюють чіткі високі та середні частоти, що покращує загальну чіткість звуку з гучномовців. Відтворюючи гармонічне поєднання безбарвного широкодіапазонного звуку без спотворення, купольні динаміки гарантують детальну чіткість вокалу та інструментів, збалансовуючи загальне звучання у разі під’єднання сабвуферів.
4.0
з 5
7
Відгуки
86%
рекомендують цей виріб
dariusz
04/01/2015
Polska
sprzet godny polecenia jak za taka cene.
wieza ogolnie ok dzwiek czysty basy fajne mile dla ucha,radio naprawde dosyc czysto odbiera szybko czyta plyty oraz usb.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про MCM3150 Mikrowieża
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про MCM3150 Mikrowieża
Maciej01
25/07/2014
Polska
Rewelacja
Rewelacja pod kątem słuchawek bezprzewodowych.Nie jesteś uwiązany do laptopa i mozesz słychać muzyki.Możesz chodzić po całym domu,nawet do toalety :)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про MCM3150 Mikrowieża
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про MCM3150 Mikrowieża
lusi55
25/07/2014
Polska
Rewelacja
Rewelacja pod kątem słuchawek bezprzewodowych.Nie jesteś uwiązany do laptopa i mozesz słychać muzyki.Możesz chodzić po całym domu,nawet do toalety :)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про MCM3150 Mikrowieża
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про MCM3150 Mikrowieża