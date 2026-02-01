Першокласний звук без жодних шумів

Насолоджуйтеся бездоганним шумопоглинанням з Fidelio NC1. Ви будете чути лише безкомпромісний високоточний звук без шуму. Компактна складана конструкція та тривале комфортне носіння роблять ці навушники найкращими для довгої дороги або під час щоденних поїздок на роботу.