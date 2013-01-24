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Першокласний звук без жодних шумів
Насолоджуйтеся бездоганним шумопоглинанням з Fidelio NC1. Ви будете чути лише безкомпромісний високоточний звук без шуму. Компактна складана конструкція та тривале комфортне носіння роблять ці навушники найкращими для довгої дороги або під час щоденних поїздок на роботу. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Першокласний звук без жодних шумів
Насолоджуйтеся бездоганним шумопоглинанням з Fidelio NC1. Ви будете чути лише безкомпромісний високоточний звук без шуму. Компактна складана конструкція та тривале комфортне носіння роблять ці навушники найкращими для довгої дороги або під час щоденних поїздок на роботу. Переглянути усі переваги
Першокласний звук без жодних шумів
Насолоджуйтеся бездоганним шумопоглинанням з Fidelio NC1. Ви будете чути лише безкомпромісний високоточний звук без шуму. Компактна складана конструкція та тривале комфортне носіння роблять ці навушники найкращими для довгої дороги або під час щоденних поїздок на роботу. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Першокласний звук без жодних шумів
Насолоджуйтеся бездоганним шумопоглинанням з Fidelio NC1. Ви будете чути лише безкомпромісний високоточний звук без шуму. Компактна складана конструкція та тривале комфортне носіння роблять ці навушники найкращими для довгої дороги або під час щоденних поїздок на роботу. Переглянути усі переваги
Навушники з шумопоглинанням
Ціна магазину Philips
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Аудіо високої роздільності – це найкраще аудіо з правдивішим відтворенням оригінальних студійних записів порівняно з форматами CD 16 біт/44,1 кГц. Завдяки цій безкомпромісній якості аудіо високої роздільності є найкращим для любителів музики. Навушники Fidelio відповідають найжорсткішим стандартам, яким має відповідати аудіо високої роздільності. Що б Ви не слухали – колекцію аудіозаписів високої чіткості або більш традиційну музику, – плавні розширені високі частоти лінійки навушників Fidelio допомагають отримати більше від музики.
Навушники Fidelio NC-1 використовують рішення для активного шумопоглинання (ANC) прямого та зворотного зв’язку: всередині та ззовні вушних оболонок знаходяться 4 мікрофони для захоплення звуку для вдосконаленої обробки. Активне шумопоглинання (ANC) прямого зв’язку (мікрофон ззовні вушної оболонки) охоплює ширший діапазон частот, а активне шумопоглинання (ANC) зворотного зв’язку (мікрофон всередині вушної оболонки) забезпечує підсилене шумопоглинання. Ця комбінація забезпечує краще поглинання у широкому діапазоні частот для оптимізованого відтворення музики в будь-якому середовищі.
Кожен динамік уважно зібрано вручну, налаштовано та перевірено перед з’єднанням у пару для забезпечення найзбалансованішого природного звуку. 40-мм динаміки використовують високопотужні неодимові магніти для забезпечення справжнього звуку високої чіткості в широкому динамічному діапазоні до найдрібніших деталей.
Функцію шумопоглинання Fidelio NC-1 спеціально налаштовано для відтворення оптимального звуку. Ми піддали сумніву той факт, що навушники із функцією шумопоглинання не можуть забезпечити високоякісний звук, і створили NC-1 для забезпечення найкращої якості аудіо в тихому або шумному середовищі.
Завдяки легкій, тонкій і компактній складаній конструкції, а також стильному вигляду навушники Fidelio NC-1 ідеально підходять для подорожей. Завдяки можливості складати навушники кількома способами, Ви можете ефективно помістити їх у дорожню сумку або навіть у кишеню сидіння літака.
Завдяки інтегрованому керуванню та мікрофону можна легко перемикати між музикою та викликами. Функція бездоганного шумопоглинання Fidelio дозволяє насолоджуватися чіткими викликами навіть у людних місцях.
Завдяки автономній акустичній камері Fidelio NC-1 звук не зазнає жодного впливу його компонентів для активного шумопоглинання. Кожна природна деталь звуку ізольована й точна, динамічні низькі частоти цілі – без погіршення чіткості звуку.
Матеріали, які використовуються для Fidelio NC-1, ретельно відібрано для забезпечення тривалого комфортного носіння та оптимального звуку. Амбушури виготовлено з піноматеріалу з ефектом пам’яті, що ідеально повторює форму вух. Це не лише забезпечує ідеальну ергономічність, а й покращує шумопоглинання навушників. Зовнішню сторону амбушури виготовлено з тканини та м’якої шкіри, що ідеально зменшує тиск на поверхню вуха та накопичення тепла. Завдяки цим елементам навушники NC-1 є надзвичайно комфортними для довгих подорожей.
На відміну від більшості навушників із функцією шумопоглинання, Fidelio NC-1 продовжують працювати з батареєю чи без неї для забезпечення неперевершеного аудіо високої точності Fidelio в будь-якому середовищі. Якщо батарея розрядиться, просто вимкніть функцію ANC і продовжіть відтворення.
Шипіння – це електронний звук, який можна чути під час носіння навушників з увімкненою функцією ANC, коли музика не відтворюється. Наша технологія шумопоглинання Fidelio значно мінімізує шипіння для запобігання перериванню прослуховування небажаним шумом.
Насолоджуйтеся 30 годинами відтворення у режимі ANC і необмеженою музикою та тривалістю розмов
Звук
Під’єднання
Аксесуари
Зовнішня коробка
Розміри упаковки
Розміри виробу