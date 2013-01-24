Ергономічні розкішні амбушури з піноматеріалу з ефектом пам’яті для тривалого комфорту

Матеріали, які використовуються для Fidelio NC-1, ретельно відібрано для забезпечення тривалого комфортного носіння та оптимального звуку. Амбушури виготовлено з піноматеріалу з ефектом пам’яті, що ідеально повторює форму вух. Це не лише забезпечує ідеальну ергономічність, а й покращує шумопоглинання навушників. Зовнішню сторону амбушури виготовлено з тканини та м’якої шкіри, що ідеально зменшує тиск на поверхню вуха та накопичення тепла. Завдяки цим елементам навушники NC-1 є надзвичайно комфортними для довгих подорожей.