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    Навушники з шумопоглинанням

    NC1/00
    Загальна оцінка / 5
    2 нагороди
    • Першокласний звук без жодних шумів Першокласний звук без жодних шумів Першокласний звук без жодних шумів
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      Навушники з шумопоглинанням

      NC1/00
      Загальна оцінка / 5
      2 нагороди

      Першокласний звук без жодних шумів

      Насолоджуйтеся бездоганним шумопоглинанням з Fidelio NC1. Ви будете чути лише безкомпромісний високоточний звук без шуму. Компактна складана конструкція та тривале комфортне носіння роблять ці навушники найкращими для довгої дороги або під час щоденних поїздок на роботу. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Навушники з шумопоглинанням

      Першокласний звук без жодних шумів

      Насолоджуйтеся бездоганним шумопоглинанням з Fidelio NC1. Ви будете чути лише безкомпромісний високоточний звук без шуму. Компактна складана конструкція та тривале комфортне носіння роблять ці навушники найкращими для довгої дороги або під час щоденних поїздок на роботу. Переглянути усі переваги

      Першокласний звук без жодних шумів

      Насолоджуйтеся бездоганним шумопоглинанням з Fidelio NC1. Ви будете чути лише безкомпромісний високоточний звук без шуму. Компактна складана конструкція та тривале комфортне носіння роблять ці навушники найкращими для довгої дороги або під час щоденних поїздок на роботу. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Навушники з шумопоглинанням

      Першокласний звук без жодних шумів

      Насолоджуйтеся бездоганним шумопоглинанням з Fidelio NC1. Ви будете чути лише безкомпромісний високоточний звук без шуму. Компактна складана конструкція та тривале комфортне носіння роблять ці навушники найкращими для довгої дороги або під час щоденних поїздок на роботу. Переглянути усі переваги

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        Навушники з шумопоглинанням

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Першокласний звук без жодних шумів

        • Аудіо високої роздільності
        • Накладні
        • Розкішні амбушури з піноматеріалу
        • Компактне складання
        Аудіо високої роздільності відтворює музику найвищої якості

        Аудіо високої роздільності відтворює музику найвищої якості

        Аудіо високої роздільності – це найкраще аудіо з правдивішим відтворенням оригінальних студійних записів порівняно з форматами CD 16 біт/44,1 кГц. Завдяки цій безкомпромісній якості аудіо високої роздільності є найкращим для любителів музики. Навушники Fidelio відповідають найжорсткішим стандартам, яким має відповідати аудіо високої роздільності. Що б Ви не слухали – колекцію аудіозаписів високої чіткості або більш традиційну музику, – плавні розширені високі частоти лінійки навушників Fidelio допомагають отримати більше від музики.

        Гібридна технологія для бездоганного шумопоглинання

        Гібридна технологія для бездоганного шумопоглинання

        Навушники Fidelio NC-1 використовують рішення для активного шумопоглинання (ANC) прямого та зворотного зв’язку: всередині та ззовні вушних оболонок знаходяться 4 мікрофони для захоплення звуку для вдосконаленої обробки. Активне шумопоглинання (ANC) прямого зв’язку (мікрофон ззовні вушної оболонки) охоплює ширший діапазон частот, а активне шумопоглинання (ANC) зворотного зв’язку (мікрофон всередині вушної оболонки) забезпечує підсилене шумопоглинання. Ця комбінація забезпечує краще поглинання у широкому діапазоні частот для оптимізованого відтворення музики в будь-якому середовищі.

        Оптимізовані 40-мм неодимові динаміки для високоточного звуку

        Оптимізовані 40-мм неодимові динаміки для високоточного звуку

        Кожен динамік уважно зібрано вручну, налаштовано та перевірено перед з’єднанням у пару для забезпечення найзбалансованішого природного звуку. 40-мм динаміки використовують високопотужні неодимові магніти для забезпечення справжнього звуку високої чіткості в широкому динамічному діапазоні до найдрібніших деталей.

        Спеціально налаштовано для надійного високоточного звуку

        Спеціально налаштовано для надійного високоточного звуку

        Функцію шумопоглинання Fidelio NC-1 спеціально налаштовано для відтворення оптимального звуку. Ми піддали сумніву той факт, що навушники із функцією шумопоглинання не можуть забезпечити високоякісний звук, і створили NC-1 для забезпечення найкращої якості аудіо в тихому або шумному середовищі.

        Компактне складання у різних напрямках для легкого носіння та зберігання

        Компактне складання у різних напрямках для легкого носіння та зберігання

        Завдяки легкій, тонкій і компактній складаній конструкції, а також стильному вигляду навушники Fidelio NC-1 ідеально підходять для подорожей. Завдяки можливості складати навушники кількома способами, Ви можете ефективно помістити їх у дорожню сумку або навіть у кишеню сидіння літака.

        Інтегроване керування та мікрофон дозволяють перемикати між музикою та викликами

        Інтегроване керування та мікрофон дозволяють перемикати між музикою та викликами

        Завдяки інтегрованому керуванню та мікрофону можна легко перемикати між музикою та викликами. Функція бездоганного шумопоглинання Fidelio дозволяє насолоджуватися чіткими викликами навіть у людних місцях.

        Автономна акустична камера для точності звуку

        Автономна акустична камера для точності звуку

        Завдяки автономній акустичній камері Fidelio NC-1 звук не зазнає жодного впливу його компонентів для активного шумопоглинання. Кожна природна деталь звуку ізольована й точна, динамічні низькі частоти цілі – без погіршення чіткості звуку.

        Вдосконалений стиль конструкції з алюмінієвими та гумовими елементами

        Вдосконалений стиль конструкції з алюмінієвими та гумовими елементами

        Елегантний твердий дорожній футляр для стильного захисту навушників

        Елегантний твердий дорожній футляр для стильного захисту навушників

        Ергономічні розкішні амбушури з піноматеріалу з ефектом пам’яті для тривалого комфорту

        Матеріали, які використовуються для Fidelio NC-1, ретельно відібрано для забезпечення тривалого комфортного носіння та оптимального звуку. Амбушури виготовлено з піноматеріалу з ефектом пам’яті, що ідеально повторює форму вух. Це не лише забезпечує ідеальну ергономічність, а й покращує шумопоглинання навушників. Зовнішню сторону амбушури виготовлено з тканини та м’якої шкіри, що ідеально зменшує тиск на поверхню вуха та накопичення тепла. Завдяки цим елементам навушники NC-1 є надзвичайно комфортними для довгих подорожей.

        Розумне рішення для живлення дозволяє не розлучатися з музикою

        На відміну від більшості навушників із функцією шумопоглинання, Fidelio NC-1 продовжують працювати з батареєю чи без неї для забезпечення неперевершеного аудіо високої точності Fidelio в будь-якому середовищі. Якщо батарея розрядиться, просто вимкніть функцію ANC і продовжіть відтворення.

        Жодного шипіння для безперервної насолоди

        Шипіння – це електронний звук, який можна чути під час носіння навушників з увімкненою функцією ANC, коли музика не відтворюється. Наша технологія шумопоглинання Fidelio значно мінімізує шипіння для запобігання перериванню прослуховування небажаним шумом.

        30 годин відтворення у режимі ANC і необмежена музика та тривалість розмов

        Насолоджуйтеся 30 годинами відтворення у режимі ANC і необмеженою музикою та тривалістю розмов

        Технічні характеристики

        • Звук

          Акустична система
          Закрита
          Тип магніту
          Неодимовий
          Максимальна вхідна потужність
          150 мВт
          Чутливість
          107 дБ
          Діаметр динаміків
          40 мм
          Опір
          16 Ом
          Частотна характеристика: 7–40 000 Гц
          у режимі вимкненого шумопоглинання

        • Під’єднання

          Довжина кабелю
          1,2 м
          Конектор
          3,5-мм стерео
          Покриття конектора
          Позолота
          Тип кабелю
          Мідь

        • Аксесуари

          Штекер для літака
          Так, 2 * 3,5 мм
          1,0-м зарядний USB-кабель
          Так
          1,2-м аудіокабель
          Так
          Дорожній футляр
          Так

        • Зовнішня коробка

          Висота
          21,9  см
          Довжина
          18,5  см
          Кількість споживчих комплектів
          2
          Ширина
          17,8  см
          Вага брутто
          1,21  кг
          Вага тари
          0,5202  кг
          Код GTIN
          1 69 23410 73173 3
          Вага нетто
          0,6898  кг
          Вага брутто
          2,668  фнт.
          Висота
          8,6  дюймів
          Довжина
          7,3  дюймів
          Вага нетто
          1,521  фнт.
          Вага тари
          1,147  фнт.
          Ширина
          7  дюймів

        • Розміри упаковки

          Глибина
          8,6  см
          Код EAN
          69 23410 73173 6
          Вага брутто
          0,5276  кг
          Висота
          20,2  см
          Вага нетто
          0,3449  кг
          Кількість виробів
          1
          Тип упаковки
          Картон
          Вага тари
          0,1827  кг
          Ширина
          16,8  см
          Тип розміщення на полиці
          Обидва
          Глибина
          3,4  дюймів
          Вага брутто
          1,163  фнт.
          Висота
          8  дюймів
          Вага нетто
          0,76  фнт.
          Вага тари
          0,403  фнт.
          Ширина
          6,6  дюймів

        • Розміри виробу

          Глибина
          7  см
          Висота
          16,4  см
          Вага
          0,191  кг
          Ширина
          14  см
          Глибина
          2,8  дюймів
          Висота
          6,5  дюймів
          Вага
          0,421  фнт.
          Ширина
          5,5  дюймів

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        Екопаспорт – наш огляд характеристик виробів, які впливають на довкілля

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