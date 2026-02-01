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Більше не доступний

Навушники з шумопоглинанням

NC1/00

Першокласний звук без жодних шумів

Насолоджуйтеся бездоганним шумопоглинанням з Fidelio NC1. Ви будете чути лише безкомпромісний високоточний звук без шуму. Компактна складана конструкція та тривале комфортне носіння роблять ці навушники найкращими для довгої дороги або під час щоденних поїздок на роботу.

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Першокласний звук без жодних шумів

  • Аудіо високої роздільності

  • Накладні

  • Розкішні амбушури з піноматеріалу

  • Компактне складання

Розумне рішення для живлення дозволяє не розлучатися з музикою

На відміну від більшості навушників із функцією шумопоглинання, Fidelio NC-1 продовжують працювати з батареєю чи без неї для забезпечення неперевершеного аудіо високої точності Fidelio в будь-якому середовищі. Якщо батарея розрядиться, просто вимкніть функцію ANC і продовжіть відтворення.

Оптимізовані 40-мм неодимові динаміки для високоточного звуку

Оптимізовані 40-мм неодимові динаміки для високоточного звуку

Кожен динамік уважно зібрано вручну, налаштовано та перевірено перед з’єднанням у пару для забезпечення найзбалансованішого природного звуку. 40-мм динаміки використовують високопотужні неодимові магніти для забезпечення справжнього звуку високої чіткості в широкому динамічному діапазоні до найдрібніших деталей.

Жодного шипіння для безперервної насолоди

Шипіння – це електронний звук, який можна чути під час носіння навушників з увімкненою функцією ANC, коли музика не відтворюється. Наша технологія шумопоглинання Fidelio значно мінімізує шипіння для запобігання перериванню прослуховування небажаним шумом.

Технічні характеристики

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