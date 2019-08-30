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Максимальний комфорт, без пощипування
Тример для носа Philips серії 1000 лагідно усуває небажане волосся в носі та вухах. Нова технологія PrecisionTrim і система захисту шкіри забезпечують комфортне й ефективне підстригання без пощипування і потягування. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Максимальний комфорт, без пощипування
Тример для носа Philips серії 1000 лагідно усуває небажане волосся в носі та вухах. Нова технологія PrecisionTrim і система захисту шкіри забезпечують комфортне й ефективне підстригання без пощипування і потягування. Переглянути усі переваги
Максимальний комфорт, без пощипування
Тример для носа Philips серії 1000 лагідно усуває небажане волосся в носі та вухах. Нова технологія PrecisionTrim і система захисту шкіри забезпечують комфортне й ефективне підстригання без пощипування і потягування. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Максимальний комфорт, без пощипування
Тример для носа Philips серії 1000 лагідно усуває небажане волосся в носі та вухах. Нова технологія PrecisionTrim і система захисту шкіри забезпечують комфортне й ефективне підстригання без пощипування і потягування. Переглянути усі переваги
Тример для видалення волосся у носі й вухах
Усього:
Тример для носа, вух і брів створено для безпеки й комфорту. Система захисту шкіри покриває леза для запобігання безпосередньому контакту зі шкірою. Вона також зменшує кількість пропущених волосків, мінімізує пощипування або потягування.
Наш інноваційний, двосторонній точний тример швидко й легко підстригає з будь-якого кута та в будь-якому напрямку.
Легко вмикайте/вимикайте пристрій однією рукою. Текстурна ручка забезпечує оптимальне утримування навіть у мокрій руці та кращий контроль використання тримера.
Цей тример водонепроникний, тому його легко чистити: просто сполосніть його під краном.
Цей тример працює від однієї батареї AA, яка входить у комплект, тому він відразу готовий до використання. Щоб замінити батарею, відкрийте пристрій, акуратно повернувши нижню частину вліво. Потягніть низ до себе для доступу до відділення для батареї.
Усі наші вироби для підстригання волосся створено для довготривалого використання. Вони мають 2-річну гарантію та не потребують жодного змащування.
Потужність
Обслуговування