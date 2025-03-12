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  • Максимальний комфорт, без пощипування
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  • Максимальний комфорт, без пощипування
  • Максимальний комфорт, без пощипування
  • Максимальний комфорт, без пощипування
  • Максимальний комфорт, без пощипування
  • Максимальний комфорт, без пощипування
  • Максимальний комфорт, без пощипування
  • Максимальний комфорт, без пощипування
  • Максимальний комфорт, без пощипування
  • Максимальний комфорт, без пощипування
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  • Максимальний комфорт, без пощипування
  • Максимальний комфорт, без пощипування
  • Максимальний комфорт, без пощипування
  • Максимальний комфорт, без пощипування
  • Максимальний комфорт, без пощипування
  • Максимальний комфорт, без пощипування
  • Максимальний комфорт, без пощипування
  • Максимальний комфорт, без пощипування

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Тример для носа та вух Philips серії 1000

NT1650/16

4.5
| (62) Відгуки | 84% рекомендують цей виріб
Максимальний комфорт, без пощипування
Тример для носа Philips серії 1000 лагідно усуває небажане волосся в носі та вухах. Нова технологія PrecisionTrim і система захисту шкіри забезпечують комфортне й ефективне підстригання без пощипування і потягування.
Переглянути всі переваги

+ Додатковий сервіс

Підстригайте волосся в носі й вухах із максимальним комфортом

Максимальний комфорт, без пощипування

  • 100% комфорт, без пощипування

  • Система захисту шкіри

  • Можна мити повністю, батарея AA

Підстригайте волосся у носі та вухах

Підстригайте волосся у носі та вухах

Легко досягайте і видаляйте волосся у носі й вухах із комфортом. Перед використанням перевірте, чи ніздрі чисті, і акуратно вставте тример у ніс не більше, ніж на 0,5 см, а потім повільно робіть ним кругові рухи. У разі підстригання волосся у вухах слідкуйте, щоб вуха були без сірки.

Легке, ефективне підстригання без дискомфорту

Легке, ефективне підстригання без дискомфорту

Тример для носа, вух і брів створено для безпеки й комфорту. Система захисту шкіри покриває леза для запобігання безпосередньому контакту зі шкірою. Вона також зменшує кількість пропущених волосків, мінімізує пощипування або потягування.

Легке підстригання з будь-якого кута

Легке підстригання з будь-якого кута

Наш інноваційний двосторонній точний тример швидко й легко підстригає з будь-якого кута та в будь-якому напрямку.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.5

з 5

62

Відгуки

84%

рекомендують цей виріб

2

12/03/2025

Україна

Україна

Дуже сподобався що дістає у важкодоступних місцях і не ріже. Можна носити з собою за рахунок компактного корпусу. Дуже сподобався дизайн і принцип вмикання

Цей відгук про Тример для носа та вух Philips NT1650/16 серії 1000

Цей відгук про Тример для носа та вух Philips NT1650/16 серії 1000

12/03/2025

Україна

Україна

Чудово зрізає волосся

Купила для чоловіка цей тример, він дуже задоволений. Каже, що не скубає і дуже добре зрізає. Максимально комфортно попівняно з тим, який у нього був раніше.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Тример для носа та вух Philips NT1650/16 серії 1000

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Тример для носа та вух Philips NT1650/16 серії 1000

11/03/2025

Україна

Україна

Дуже задоволений цим тримером, компактний, гарно справляється зі своєю задачею, за свої гроші взагалі топ.

Цей відгук про Тример для носа та вух Philips NT1650/16 серії 1000

Цей відгук про Тример для носа та вух Philips NT1650/16 серії 1000

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