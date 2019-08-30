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    Nose trimmer series 1000

    Тример для видалення волосся у носі й вухах

    NT1650/16
    Загальна оцінка / 5
    • Максимальний комфорт, без пощипування Максимальний комфорт, без пощипування Максимальний комфорт, без пощипування
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      Nose trimmer series 1000 Тример для видалення волосся у носі й вухах

      NT1650/16
      Загальна оцінка / 5

      Максимальний комфорт, без пощипування

      Тример для носа Philips серії 1000 лагідно усуває небажане волосся в носі та вухах. Нова технологія PrecisionTrim і система захисту шкіри забезпечують комфортне й ефективне підстригання без пощипування і потягування. Переглянути усі переваги

      Nose trimmer series 1000 Тример для видалення волосся у носі й вухах

      Максимальний комфорт, без пощипування

      Тример для носа Philips серії 1000 лагідно усуває небажане волосся в носі та вухах. Нова технологія PrecisionTrim і система захисту шкіри забезпечують комфортне й ефективне підстригання без пощипування і потягування. Переглянути усі переваги

      Максимальний комфорт, без пощипування

      Тример для носа Philips серії 1000 лагідно усуває небажане волосся в носі та вухах. Нова технологія PrecisionTrim і система захисту шкіри забезпечують комфортне й ефективне підстригання без пощипування і потягування. Переглянути усі переваги

      Nose trimmer series 1000 Тример для видалення волосся у носі й вухах

      Максимальний комфорт, без пощипування

      Тример для носа Philips серії 1000 лагідно усуває небажане волосся в носі та вухах. Нова технологія PrecisionTrim і система захисту шкіри забезпечують комфортне й ефективне підстригання без пощипування і потягування. Переглянути усі переваги

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        Nose trimmer series 1000

        Nose trimmer series 1000

        Тример для видалення волосся у носі й вухах

        Усього:

        Максимальний комфорт, без пощипування

        Підстригайте волосся в носі й вухах із максимальним комфортом

        • 100% комфорт, без пощипування
        • Система захисту шкіри
        • Можна мити повністю, батарея AA
        Легке, ефективне підстригання без порізів

        Легке, ефективне підстригання без порізів

        Тример для носа, вух і брів створено для безпеки й комфорту. Система захисту шкіри покриває леза для запобігання безпосередньому контакту зі шкірою. Вона також зменшує кількість пропущених волосків, мінімізує пощипування або потягування.

        Легке підстригання з будь-якого кута

        Легке підстригання з будь-якого кута

        Наш інноваційний, двосторонній точний тример швидко й легко підстригає з будь-якого кута та в будь-якому напрямку.

        Текстурна ручка з пересувним перемикачем увімк./вимк.

        Текстурна ручка з пересувним перемикачем увімк./вимк.

        Легко вмикайте/вимикайте пристрій однією рукою. Текстурна ручка забезпечує оптимальне утримування навіть у мокрій руці та кращий контроль використання тримера.

        Легко очищується – можна мити повністю

        Легко очищується – можна мити повністю

        Цей тример водонепроникний, тому його легко чистити: просто сполосніть його під краном.

        У комплекті батарея AA

        У комплекті батарея AA

        Цей тример працює від однієї батареї AA, яка входить у комплект, тому він відразу готовий до використання. Щоб замінити батарею, відкрийте пристрій, акуратно повернувши нижню частину вліво. Потягніть низ до себе для доступу до відділення для батареї.

        Гарантія захисту покупки

        Гарантія захисту покупки

        Усі наші вироби для підстригання волосся створено для довготривалого використання. Вони мають 2-річну гарантію та не потребують жодного змащування.

        Технічні характеристики

        • Потужність

          Високоефективні леза
          Для лагідного зрізання волосся
          Колір
          Чорний
          Ріжучий елемент
          Леза з нержавіючої сталі
          Сухе та вологе використання
          Можливість використання у душі
          Тип батареї
          AA
          Чищення
          Можна мити повністю
          Не потребує змащування
          Так

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так

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