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100% комфорт, без пощипування
Система захисту шкіри
Можна мити повністю, батарея AA
Легко досягайте і видаляйте волосся у носі й вухах із комфортом. Перед використанням перевірте, чи ніздрі чисті, і акуратно вставте тример у ніс не більше, ніж на 0,5 см, а потім повільно робіть ним кругові рухи. У разі підстригання волосся у вухах слідкуйте, щоб вуха були без сірки.
Тример для носа, вух і брів створено для безпеки й комфорту. Система захисту шкіри покриває леза для запобігання безпосередньому контакту зі шкірою. Вона також зменшує кількість пропущених волосків, мінімізує пощипування або потягування.
Наш інноваційний двосторонній точний тример швидко й легко підстригає з будь-якого кута та в будь-якому напрямку.
4.5
з 5
62
Відгуки
84%
рекомендують цей виріб
Nomad11
12/03/2025
Україна
Частина акції
Дуже сподобався що дістає у важкодоступних місцях і не ріже. Можна носити з собою за рахунок компактного корпусу. Дуже сподобався дизайн і принцип вмикання
Цей відгук про Тример для носа та вух Philips NT1650/16 серії 1000
Цей відгук про Тример для носа та вух Philips NT1650/16 серії 1000
Jeka.777
12/03/2025
Україна
Частина акції
Чудово зрізає волосся
Купила для чоловіка цей тример, він дуже задоволений. Каже, що не скубає і дуже добре зрізає. Максимально комфортно попівняно з тим, який у нього був раніше.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Тример для носа та вух Philips NT1650/16 серії 1000
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Тример для носа та вух Philips NT1650/16 серії 1000
Dava12
11/03/2025
Україна
Частина акції
Дуже задоволений цим тримером, компактний, гарно справляється зі своєю задачею, за свої гроші взагалі топ.
Цей відгук про Тример для носа та вух Philips NT1650/16 серії 1000
Цей відгук про Тример для носа та вух Philips NT1650/16 серії 1000