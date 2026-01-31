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Розширена гарантія 3 роки
NT3650/16
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100% комфорт, без пощипування
Система захисту шкіри
Можна мити повністю, батарея AA
2 гребінці для брів, футляр
Легко дістає та ефективно підстригає непотрібне волосся в носі та вухах. Перш ніж використовувати тример, переконайтеся, що ніздрі чисті. Обережно вставте його всередину носа не глибше, ніж на 0,5 см, і повільно ведіть ним по колу. Коли підстригаєте волосся у вухах, перевірте, щоб у вухах не було сірки. Щоб підстригти волосся на бровах, вставте один із двох гребінців (3 і 5 мм) в пази і стрижіть, легко притискаючи та рухаючись проти росту волосся, щоб рівномірно підстригти брови до потрібної Вам довжини.
Тример для носа, вух і брів створено для безпеки й комфорту. Система захисту шкіри покриває леза для запобігання безпосередньому контакту зі шкірою. Вона також зменшує кількість пропущених волосків, мінімізує пощипування або потягування.
Наш інноваційний двосторонній точний тример швидко й легко підстригає з будь-якого кута та в будь-якому напрямку.
4.1
з 5
81
Відгуки
Andrii2006
31/01/2026
Україна
Перевірений покупець
Добра якість. Виконує свою роботу на 5, добре що можна мити.
Цей відгук про Тример для носа та вух Philips NT3650/16 серії 3000
Цей відгук про Тример для носа та вух Philips NT3650/16 серії 3000
Sergey1963
24/12/2023
Україна
Чудовий тример
Перши враження на відмінно. Бриє чудово. Дизайн, швідкість доставки, відсутність оплати за доставку товару та повернення грошей все на відмінно з "+".
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Тример для носа та вух Philips NT3650/16 серії 3000
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Тример для носа та вух Philips NT3650/16 серії 3000
Cheddar2#
01/12/2022
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
не зовсім задоволений виробом
не зовсім гарно вибріває. погано, що на батареї, а не USB
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Тример для носа та вух Philips NT3650/16 серії 3000
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Тример для носа та вух Philips NT3650/16 серії 3000