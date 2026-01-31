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  • Максимальний комфорт, без пощипування
  • Максимальний комфорт, без пощипування
  • Максимальний комфорт, без пощипування
  • Максимальний комфорт, без пощипування
  • Максимальний комфорт, без пощипування
  • Максимальний комфорт, без пощипування
  • Максимальний комфорт, без пощипування
  • Максимальний комфорт, без пощипування
  • Максимальний комфорт, без пощипування
  • Максимальний комфорт, без пощипування
  • Максимальний комфорт, без пощипування
  • Максимальний комфорт, без пощипування
  • Максимальний комфорт, без пощипування
  • Максимальний комфорт, без пощипування
  • Максимальний комфорт, без пощипування
  • Максимальний комфорт, без пощипування
  • Максимальний комфорт, без пощипування
  • Максимальний комфорт, без пощипування
  • Максимальний комфорт, без пощипування
  • Максимальний комфорт, без пощипування
  • Максимальний комфорт, без пощипування
  • Максимальний комфорт, без пощипування

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Тример для носа та вух Philipsсерії 3000

NT3650/16

4.1
| (81) Відгуки
Максимальний комфорт, без пощипування
Тример для носа Philips серії 3000 зручно стриже волосся в носі, вухах і на бровах. Нова технологія PrecisionTrim та система захисту шкіри розроблені таким чином, щоб забезпечити просте й ефективне підстригання без болю й потягування.
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+ Додатковий сервіс

Підстригайте волосся в носі, вухах і на бровах із комфортом

Максимальний комфорт, без пощипування

  • 100% комфорт, без пощипування

  • Система захисту шкіри

  • Можна мити повністю, батарея AA

  • 2 гребінці для брів, футляр

Підстригайте волосся в носі, вухах та на бровах із комфортом

Підстригайте волосся в носі, вухах та на бровах із комфортом

Легко дістає та ефективно підстригає непотрібне волосся в носі та вухах. Перш ніж використовувати тример, переконайтеся, що ніздрі чисті. Обережно вставте його всередину носа не глибше, ніж на 0,5 см, і повільно ведіть ним по колу. Коли підстригаєте волосся у вухах, перевірте, щоб у вухах не було сірки. Щоб підстригти волосся на бровах, вставте один із двох гребінців (3 і 5 мм) в пази і стрижіть, легко притискаючи та рухаючись проти росту волосся, щоб рівномірно підстригти брови до потрібної Вам довжини.

Легке, ефективне підстригання без дискомфорту

Легке, ефективне підстригання без дискомфорту

Тример для носа, вух і брів створено для безпеки й комфорту. Система захисту шкіри покриває леза для запобігання безпосередньому контакту зі шкірою. Вона також зменшує кількість пропущених волосків, мінімізує пощипування або потягування.

Легке підстригання з будь-якого кута

Легке підстригання з будь-якого кута

Наш інноваційний двосторонній точний тример швидко й легко підстригає з будь-якого кута та в будь-якому напрямку.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.1

з 5

81

Відгуки

31/01/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Добра якість. Виконує свою роботу на 5, добре що можна мити.

Цей відгук про Тример для носа та вух Philips NT3650/16 серії 3000

Цей відгук про Тример для носа та вух Philips NT3650/16 серії 3000

24/12/2023

Україна

Україна

Чудовий тример

Перши враження на відмінно. Бриє чудово. Дизайн, швідкість доставки, відсутність оплати за доставку товару та повернення грошей все на відмінно з "+".

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Тример для носа та вух Philips NT3650/16 серії 3000

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Тример для носа та вух Philips NT3650/16 серії 3000

01/12/2022

Україна

Україна

Перевірений покупець

не зовсім задоволений виробом

не зовсім гарно вибріває. погано, що на батареї, а не USB

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Тример для носа та вух Philips NT3650/16 серії 3000

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Тример для носа та вух Philips NT3650/16 серії 3000

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