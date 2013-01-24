Максимальний комфорт, без пощипування
Тример для носа Philips серії 3000 зручно стриже волосся в носі, вухах і на бровах. Нова технологія PrecisionTrim та система захисту шкіри розроблені таким чином, щоб забезпечити просте й ефективне підстригання без болю й потягування. Переглянути усі переваги
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Максимальний комфорт, без пощипування
Тример для носа Philips серії 3000 зручно стриже волосся в носі, вухах і на бровах. Нова технологія PrecisionTrim та система захисту шкіри розроблені таким чином, щоб забезпечити просте й ефективне підстригання без болю й потягування. Переглянути усі переваги
Легко дістає та ефективно підстригає непотрібне волосся в носі та вухах. Перш ніж використовувати тример, переконайтеся, що ніздрі чисті. Обережно вставте його всередину носа не глибше, ніж на 0,5 см, і повільно ведіть ним по колу. Коли підстригаєте волосся у вухах, перевірте, щоб у вухах не було сірки. Щоб підстригти волосся на бровах, вставте один із двох гребінців (3 і 5 мм) в пази і стрижіть, легко притискаючи та рухаючись проти росту волосся, щоб рівномірно підстригти брови до потрібної Вам довжини.
Наша система захисту шкіри має кришку над лезами, щоб вони ніколи не торкалися шкіри і безпечно спрямовували волосся у напрямку ріжучого елемента. Систему захисту створено для комфортного та безпечного підстригання з мінімальним пропусканням волосся і захистом від пощипування, смикання чи порізів.
Наш інноваційний ріжучий елемент є двостороннім для забезпечення швидкого й легкого підстригання усього волосся з будь-якого кута та в будь-якому напрямку. Леза виготовлено з міцної нержавіючої сталі для довготривалого використання.
Легко вмикайте/вимикайте пристрій однією рукою. Текстурна ручка забезпечує оптимальне утримування навіть у мокрій руці та кращий контроль використання тримера.
Цей тример водонепроникний, тому його легко чистити: просто сполосніть його під краном.
Цей тример працює від однієї батареї AA, яка входить у комплект, тому він відразу готовий до використання. Щоб замінити батарею, відкрийте пристрій, акуратно повернувши нижню частину вліво. Потягніть низ до себе для доступу до відділення для батареї.
Усі наші вироби для підстригання волосся створено для довготривалого використання і забезпечення надійної роботи. На цей тример надається 2 роки гарантії.
Система зрізання
Простота у користуванні
Аксесуари
Конструкція
Потужність
Обслуговування