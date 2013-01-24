Підстригайте волосся в носі, вухах та на бровах із комфортом

Легко дістає та ефективно підстригає непотрібне волосся в носі та вухах. Перш ніж використовувати тример, переконайтеся, що ніздрі чисті. Обережно вставте його всередину носа не глибше, ніж на 0,5 см, і повільно ведіть ним по колу. Коли підстригаєте волосся у вухах, перевірте, щоб у вухах не було сірки. Щоб підстригти волосся на бровах, вставте один із двох гребінців (3 і 5 мм) в пази і стрижіть, легко притискаючи та рухаючись проти росту волосся, щоб рівномірно підстригти брови до потрібної Вам довжини.