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Nose trimmer series 3000

Тример для носа, вух і брів

NT3650/16
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Загальна оцінка / 5
  • Максимальний комфорт, без пощипування Максимальний комфорт, без пощипування Максимальний комфорт, без пощипування
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    Nose trimmer series 3000 Тример для носа, вух і брів

    NT3650/16
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Максимальний комфорт, без пощипування

    Тример для носа Philips серії 3000 зручно стриже волосся в носі, вухах і на бровах. Нова технологія PrecisionTrim та система захисту шкіри розроблені таким чином, щоб забезпечити просте й ефективне підстригання без болю й потягування. Переглянути усі переваги

    Nose trimmer series 3000 Тример для носа, вух і брів

    Максимальний комфорт, без пощипування

    Тример для носа Philips серії 3000 зручно стриже волосся в носі, вухах і на бровах. Нова технологія PrecisionTrim та система захисту шкіри розроблені таким чином, щоб забезпечити просте й ефективне підстригання без болю й потягування. Переглянути усі переваги

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      Максимальний комфорт, без пощипування

      Підстригайте волосся в носі, вухах і на бровах із комфортом

      • 100% комфорт, без пощипування
      • Система захисту шкіри
      • Можна мити повністю, батарея AA
      • 2 гребінці для брів, футляр
      Підстригайте волосся в носі, вухах та на бровах із комфортом

      Підстригайте волосся в носі, вухах та на бровах із комфортом

      Легко дістає та ефективно підстригає непотрібне волосся в носі та вухах. Перш ніж використовувати тример, переконайтеся, що ніздрі чисті. Обережно вставте його всередину носа не глибше, ніж на 0,5 см, і повільно ведіть ним по колу. Коли підстригаєте волосся у вухах, перевірте, щоб у вухах не було сірки. Щоб підстригти волосся на бровах, вставте один із двох гребінців (3 і 5 мм) в пази і стрижіть, легко притискаючи та рухаючись проти росту волосся, щоб рівномірно підстригти брови до потрібної Вам довжини.

      Наша система захисту шкіри гарантує легке та безпечне підстригання

      Наша система захисту шкіри гарантує легке та безпечне підстригання

      Наша система захисту шкіри має кришку над лезами, щоб вони ніколи не торкалися шкіри і безпечно спрямовували волосся у напрямку ріжучого елемента. Систему захисту створено для комфортного та безпечного підстригання з мінімальним пропусканням волосся і захистом від пощипування, смикання чи порізів.

      Легко підстригайте волосся за допомогою швидкого двостороннього ріжучого елемента

      Легко підстригайте волосся за допомогою швидкого двостороннього ріжучого елемента

      Наш інноваційний ріжучий елемент є двостороннім для забезпечення швидкого й легкого підстригання усього волосся з будь-якого кута та в будь-якому напрямку. Леза виготовлено з міцної нержавіючої сталі для довготривалого використання.

      Текстурна ручка з пересувним перемикачем увімк./вимк.

      Текстурна ручка з пересувним перемикачем увімк./вимк.

      Легко вмикайте/вимикайте пристрій однією рукою. Текстурна ручка забезпечує оптимальне утримування навіть у мокрій руці та кращий контроль використання тримера.

      Легко очищується – можна мити повністю

      Легко очищується – можна мити повністю

      Цей тример водонепроникний, тому його легко чистити: просто сполосніть його під краном.

      У комплекті батарея AA

      У комплекті батарея AA

      Цей тример працює від однієї батареї AA, яка входить у комплект, тому він відразу готовий до використання. Щоб замінити батарею, відкрийте пристрій, акуратно повернувши нижню частину вліво. Потягніть низ до себе для доступу до відділення для батареї.

      Створено на роки

      Створено на роки

      Усі наші вироби для підстригання волосся створено для довготривалого використання і забезпечення надійної роботи. На цей тример надається 2 роки гарантії.

      Технічні характеристики

      • Система зрізання

        Високоефективні леза
        Для лагідного зрізання волосся
        Ріжучий елемент
        Леза з нержавіючої сталі

      • Простота у користуванні

        Чищення
        Можна мити повністю
        Сухе та вологе використання
        Можливість використання у душі
        Не потребує змащування
        Так

      • Аксесуари

        Гребінець
        • Гребінець для брів
        • 5-мм точний гребінець
        Футляр
        Дорожній футляр

      • Конструкція

        Колір
        Сірий
        Ручка
        Ергономічна ручка та використання

      • Потужність

        Тип батареї
        AA

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

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