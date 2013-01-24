Максимальний комфорт, без пощипування
Тример для носа Philips серії 5000 обережно стриже волосся в носі, вухах, на бровах і на тілі. Нова технологія PrecisionTrim та система захисту шкіри розроблені таким чином, щоб забезпечити просте й ефективне підстригання без болю. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Максимальний комфорт, без пощипування
Тример для носа Philips серії 5000 обережно стриже волосся в носі, вухах, на бровах і на тілі. Нова технологія PrecisionTrim та система захисту шкіри розроблені таким чином, щоб забезпечити просте й ефективне підстригання без болю. Переглянути усі переваги
Максимальний комфорт, без пощипування
Тример для носа Philips серії 5000 обережно стриже волосся в носі, вухах, на бровах і на тілі. Нова технологія PrecisionTrim та система захисту шкіри розроблені таким чином, щоб забезпечити просте й ефективне підстригання без болю. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Максимальний комфорт, без пощипування
Тример для носа Philips серії 5000 обережно стриже волосся в носі, вухах, на бровах і на тілі. Нова технологія PrecisionTrim та система захисту шкіри розроблені таким чином, щоб забезпечити просте й ефективне підстригання без болю. Переглянути усі переваги
Позбудьтеся непотрібного волосся в носі та вухах легко й ефективно. Перш ніж використовувати тример, переконайтеся, що ніздрі чисті. Обережно вставте його всередину носа не глибше, ніж на 0,5 см, і повільно ведіть ним по колу. Коли підстригаєте волосся у вухах, перевірте, щоб у вухах не було сірки. Щоб підстригти волосся на бровах, вставте один із двох гребінців (3 і 5 мм) у пази і стрижіть, легко натискаючи та рухаючись проти росту волосся, щоб рівномірно підстригти брови до потрібної Вам довжини. Для виділення контуру можна скористатись гребінцем міні-тримера, що входить у комплект. Відрегулюйте кут підстригання, форму та межі країв бороди за допомогою точної головки стайлера.
Наша система захисту шкіри має кришку над лезами, щоб вони ніколи не торкалися шкіри і безпечно спрямовували волосся у напрямку ріжучого елемента. Систему захисту створено для комфортного та безпечного підстригання з мінімальним пропусканням волосся і захистом від пощипування, смикання чи порізів.
Наш інноваційний ріжучий елемент є двостороннім для забезпечення швидкого й легкого підстригання усього волосся з будь-якого кута та в будь-якому напрямку. Леза виготовлено з міцної нержавіючої сталі для довготривалого використання.
Мігі-тример для точного контуру допомагає рівномірно підстригати волосся та формувати стиль обличчя (щетина, еспаньйолка, бакенбарди, лінія шиї та вуса) з високим рівнем контролю і видимості.
Легко вмикайте/вимикайте пристрій однією рукою. Текстурна ручка забезпечує оптимальне утримування навіть у мокрій руці та кращий контроль використання тримера.
Цей тример водонепроникний, тому його легко чистити: просто сполосніть його під краном.
Цей тример працює від однієї батареї AA, яка входить у комплект, тому він відразу готовий до використання. Щоб замінити батарею, відкрийте пристрій, акуратно повернувши нижню частину вліво. Потягніть низ до себе для доступу до відділення для батареї.
Використовуйте зручний футляр для зберігання або подорожей. У ньому зручно зберігати тример і всі аксесуари в дорозі.
Усі наші вироби для підстригання волосся створено для довготривалого використання і забезпечення надійної роботи. На цей тример надається 2 роки гарантії.
Система зрізання
Аксесуари
Простота у користуванні
Конструкція
Потужність
Обслуговування
Створіть власний стиль