Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

Nose trimmer series 5000

Міні-тример для носа, вух та брів

NT5650/16
Загальна оцінка / 5
  • Максимальний комфорт, без пощипування Максимальний комфорт, без пощипування Максимальний комфорт, без пощипування
    -{discount-value}

    Nose trimmer series 5000 Міні-тример для носа, вух та брів

    NT5650/16
    Загальна оцінка / 5

    Максимальний комфорт, без пощипування

    Тример для носа Philips серії 5000 обережно стриже волосся в носі, вухах, на бровах і на тілі. Нова технологія PrecisionTrim та система захисту шкіри розроблені таким чином, щоб забезпечити просте й ефективне підстригання без болю. Переглянути усі переваги

    Nose trimmer series 5000 Міні-тример для носа, вух та брів

    Максимальний комфорт, без пощипування

    Тример для носа Philips серії 5000 обережно стриже волосся в носі, вухах, на бровах і на тілі. Нова технологія PrecisionTrim та система захисту шкіри розроблені таким чином, щоб забезпечити просте й ефективне підстригання без болю. Переглянути усі переваги

    Максимальний комфорт, без пощипування

    Тример для носа Philips серії 5000 обережно стриже волосся в носі, вухах, на бровах і на тілі. Нова технологія PrecisionTrim та система захисту шкіри розроблені таким чином, щоб забезпечити просте й ефективне підстригання без болю. Переглянути усі переваги

    Nose trimmer series 5000 Міні-тример для носа, вух та брів

    Максимальний комфорт, без пощипування

    Тример для носа Philips серії 5000 обережно стриже волосся в носі, вухах, на бровах і на тілі. Нова технологія PrecisionTrim та система захисту шкіри розроблені таким чином, щоб забезпечити просте й ефективне підстригання без болю. Переглянути усі переваги

    Подібні вироби

    See all detail-and-nose-trimmers

      Максимальний комфорт, без пощипування

      Підстригайте волосся в носі, вухах, на бровах, тілі з комфортом

      • 100% комфорт, без пощипування
      • Система захисту шкіри
      • Можна мити повністю, батарея AA
      • Міні-тример, 3 гребінці, футляр
      Підстригайте волосся в носі, вухах, на бровах, тілі з комфортом

      Підстригайте волосся в носі, вухах, на бровах, тілі з комфортом

      Позбудьтеся непотрібного волосся в носі та вухах легко й ефективно. Перш ніж використовувати тример, переконайтеся, що ніздрі чисті. Обережно вставте його всередину носа не глибше, ніж на 0,5 см, і повільно ведіть ним по колу. Коли підстригаєте волосся у вухах, перевірте, щоб у вухах не було сірки. Щоб підстригти волосся на бровах, вставте один із двох гребінців (3 і 5 мм) у пази і стрижіть, легко натискаючи та рухаючись проти росту волосся, щоб рівномірно підстригти брови до потрібної Вам довжини. Для виділення контуру можна скористатись гребінцем міні-тримера, що входить у комплект. Відрегулюйте кут підстригання, форму та межі країв бороди за допомогою точної головки стайлера.

      Наша система захисту шкіри гарантує легке та безпечне підстригання

      Наша система захисту шкіри гарантує легке та безпечне підстригання

      Наша система захисту шкіри має кришку над лезами, щоб вони ніколи не торкалися шкіри і безпечно спрямовували волосся у напрямку ріжучого елемента. Систему захисту створено для комфортного та безпечного підстригання з мінімальним пропусканням волосся і захистом від пощипування, смикання чи порізів.

      Легко підстригайте волосся за допомогою швидкого двостороннього ріжучого елемента

      Легко підстригайте волосся за допомогою швидкого двостороннього ріжучого елемента

      Наш інноваційний ріжучий елемент є двостороннім для забезпечення швидкого й легкого підстригання усього волосся з будь-якого кута та в будь-якому напрямку. Леза виготовлено з міцної нержавіючої сталі для довготривалого використання.

      Точні насадки та гребінець для контурів додаються

      Точні насадки та гребінець для контурів додаються

      Мігі-тример для точного контуру допомагає рівномірно підстригати волосся та формувати стиль обличчя (щетина, еспаньйолка, бакенбарди, лінія шиї та вуса) з високим рівнем контролю і видимості.

      Текстурна ручка з пересувним перемикачем увімк./вимк.

      Текстурна ручка з пересувним перемикачем увімк./вимк.

      Легко вмикайте/вимикайте пристрій однією рукою. Текстурна ручка забезпечує оптимальне утримування навіть у мокрій руці та кращий контроль використання тримера.

      Легко очищується – можна мити повністю

      Легко очищується – можна мити повністю

      Цей тример водонепроникний, тому його легко чистити: просто сполосніть його під краном.

      У комплекті батарея AA

      У комплекті батарея AA

      Цей тример працює від однієї батареї AA, яка входить у комплект, тому він відразу готовий до використання. Щоб замінити батарею, відкрийте пристрій, акуратно повернувши нижню частину вліво. Потягніть низ до себе для доступу до відділення для батареї.

      М'який футляр у комплекті

      М'який футляр у комплекті

      Використовуйте зручний футляр для зберігання або подорожей. У ньому зручно зберігати тример і всі аксесуари в дорозі.

      Створено на роки

      Створено на роки

      Усі наші вироби для підстригання волосся створено для довготривалого використання і забезпечення надійної роботи. На цей тример надається 2 роки гарантії.

      Технічні характеристики

      • Система зрізання

        Високоефективні леза
        Для лагідного зрізання волосся
        Ріжучий елемент
        Леза з нержавіючої сталі

      • Аксесуари

        Футляр
        Дорожній футляр
        Насадки
        Міні-тример для точного контуру
        Гребінець
        • Гребінець для брів
        • 3-мм точний гребінець
        • 5-мм точний гребінець

      • Простота у користуванні

        Чищення
        Можна мити повністю
        Не потребує змащування
        Так
        Сухе та вологе використання
        Можливість використання у душі

      • Конструкція

        Ручка
        Ергономічна ручка та використання
        Колір
        Чорний

      • Потужність

        Тип батареї
        AA

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Створіть власний стиль

        Створення стилю обличчя
        Точне моделювання

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Рекомендовані вироби

        Вироби, які Ви нещодавно переглядали

          Відгуки

          бути першим, хто переглянув цей предмет

          Підписуйтесь на новини  та отримуйте 10% знижки на продукцію Philips

          Підписатись