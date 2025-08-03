КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Максимальний комфорт, без пощипування
  • Максимальний комфорт, без пощипування
  • Максимальний комфорт, без пощипування
  • Максимальний комфорт, без пощипування
  • Максимальний комфорт, без пощипування
  • Максимальний комфорт, без пощипування
  • Максимальний комфорт, без пощипування
  • Максимальний комфорт, без пощипування
  • Максимальний комфорт, без пощипування
  • Максимальний комфорт, без пощипування
  • Максимальний комфорт, без пощипування
  • Максимальний комфорт, без пощипування
  • Максимальний комфорт, без пощипування
  • Максимальний комфорт, без пощипування
  • Максимальний комфорт, без пощипування
  • Максимальний комфорт, без пощипування
  • Максимальний комфорт, без пощипування
  • Максимальний комфорт, без пощипування
  • Максимальний комфорт, без пощипування
  • Максимальний комфорт, без пощипування
  • Максимальний комфорт, без пощипування
  • Максимальний комфорт, без пощипування
  • Максимальний комфорт, без пощипування
  • Максимальний комфорт, без пощипування

Додаткові -10% за реєстрацію

Тример для носа та вух Philipsсерії 5000

NT5650/16

4.7
| (83) Відгуки | 94% рекомендують цей виріб
Максимальний комфорт, без пощипування
Тример для носа Philips серії 5000 обережно стриже волосся в носі, вухах, на бровах, бакенбарди. Нова технологія PrecisionTrim та система захисту шкіри розроблені таким чином, щоб забезпечити просте й ефективне підстригання без дискомфорту.
Переглянути всі переваги

+ Додатковий сервіс

Підстригайте волосся в носі, вухах, на бровах з комфортом

Максимальний комфорт, без пощипування

  • 3 знімних гребінця (для брів, на 3 мм, на 5 мм)

  • Система захисту шкіри

  • Ергономічна ручка

  • Можна мити під водою

  • Гарантія до 5 років

Підстригайте волосся в носі, вухах, на бровах з комфортом

Підстригайте волосся в носі, вухах, на бровах з комфортом

Позбудьтеся непотрібного волосся в носі та вухах легко й ефективно. Перш ніж використовувати тример, переконайтеся, що ніздрі чисті. Обережно вставте його всередину носа не глибше, ніж на 0,5 см, і повільно ведіть ним по колу. Коли підстригаєте волосся у вухах, перевірте, щоб у вухах не було сірки. Щоб підстригти волосся на бровах, вставте один із двох гребінців (3 і 5 мм) у пази і стрижіть, легко натискаючи та рухаючись проти росту волосся, щоб рівномірно підстригти брови до потрібної Вам довжини. Для виділення контуру можна скористатись гребінцем міні-тримера, що входить у комплект. Відрегулюйте кут підстригання, форму та межі країв бороди за допомогою точної головки стайлера.

Легке, ефективне підстригання без дискомфорту

Легке, ефективне підстригання без дискомфорту

Тример для носа, вух і брів створено для безпеки й комфорту. Система захисту шкіри покриває леза для запобігання безпосередньому контакту зі шкірою. Вона також зменшує кількість пропущених волосків, мінімізує пощипування або потягування.

Легке підстригання з будь-якого кута

Легке підстригання з будь-якого кута

Наш інноваційний двосторонній точний тример швидко й легко підстригає з будь-якого кута та в будь-якому напрямку.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Знайдіть запасні частини або аксесуари

Перейти до розділу

Запасні частини та аксесуари

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

4.7

з 5

83

Відгуки

94%

рекомендують цей виріб

2

03/08/2025

Україна

Україна

Перевірений покупець

Гарний пристрій, легкий у використанні та догляді.

Цей відгук про Тример для носа та вух Philips NT5650/16 серії 5000

Цей відгук про Тример для носа та вух Philips NT5650/16 серії 5000

16/11/2023

Україна

Україна

Перевірений покупець

Якість на висоті!

Якість виробу на висоті. Єдине, що насадка для носа, мені здається, недостатньо ефективна. Потрібна інша конструкція. Але це думка суб'єктивна, нефахівця.

Плюси

Якість. Турбота про клієнта.

Мінуси

Немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Тример для носа та вух Philips NT5650/16 серії 5000

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Тример для носа та вух Philips NT5650/16 серії 5000

15/07/2023

Україна

Україна

Купували на подарунок

Подарували татові, він дуже задоволений. Користується постійно і насолоджується.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Тример для носа та вух Philips NT5650/16 серії 5000

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Тример для носа та вух Philips NT5650/16 серії 5000

Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*

    Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.

      Примітки

      1. Гарантія покриває до 5 років обслуговування, включаючи 2-річну стандартну глобальну гарантію, а також додаткові 3 роки після реєстрації пристрою протягом 90 днів після покупки.

      2. Застосовується виключно до моделей серій 5000, 7000 та 9000. Доступно на світовому ринку, за винятком США, Канади та Китаю.