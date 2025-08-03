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Розширена гарантія 3 роки
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3 знімних гребінця (для брів, на 3 мм, на 5 мм)
Система захисту шкіри
Ергономічна ручка
Можна мити під водою
Гарантія до 5 років
Позбудьтеся непотрібного волосся в носі та вухах легко й ефективно. Перш ніж використовувати тример, переконайтеся, що ніздрі чисті. Обережно вставте його всередину носа не глибше, ніж на 0,5 см, і повільно ведіть ним по колу. Коли підстригаєте волосся у вухах, перевірте, щоб у вухах не було сірки. Щоб підстригти волосся на бровах, вставте один із двох гребінців (3 і 5 мм) у пази і стрижіть, легко натискаючи та рухаючись проти росту волосся, щоб рівномірно підстригти брови до потрібної Вам довжини. Для виділення контуру можна скористатись гребінцем міні-тримера, що входить у комплект. Відрегулюйте кут підстригання, форму та межі країв бороди за допомогою точної головки стайлера.
Тример для носа, вух і брів створено для безпеки й комфорту. Система захисту шкіри покриває леза для запобігання безпосередньому контакту зі шкірою. Вона також зменшує кількість пропущених волосків, мінімізує пощипування або потягування.
Наш інноваційний двосторонній точний тример швидко й легко підстригає з будь-якого кута та в будь-якому напрямку.
4.7
з 5
83
Відгуки
94%
рекомендують цей виріб
YaromyrKh
03/08/2025
Україна
Перевірений покупець
Гарний пристрій, легкий у використанні та догляді.
Цей відгук про Тример для носа та вух Philips NT5650/16 серії 5000
Цей відгук про Тример для носа та вух Philips NT5650/16 серії 5000
premiere2012
16/11/2023
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Якість на висоті!
Якість виробу на висоті. Єдине, що насадка для носа, мені здається, недостатньо ефективна. Потрібна інша конструкція. Але це думка суб'єктивна, нефахівця.
Плюси
Якість. Турбота про клієнта.
Мінуси
Немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Тример для носа та вух Philips NT5650/16 серії 5000
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Тример для носа та вух Philips NT5650/16 серії 5000
Україночка41
15/07/2023
Україна
Частина акції
Купували на подарунок
Подарували татові, він дуже задоволений. Користується постійно і насолоджується.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Тример для носа та вух Philips NT5650/16 серії 5000
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Тример для носа та вух Philips NT5650/16 серії 5000
Гарантія покриває до 5 років обслуговування, включаючи 2-річну стандартну глобальну гарантію, а також додаткові 3 роки після реєстрації пристрою протягом 90 днів після покупки.
Застосовується виключно до моделей серій 5000, 7000 та 9000. Доступно на світовому ринку, за винятком США, Канади та Китаю.