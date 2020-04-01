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Більше не доступний
PRO6305BK/00
12,2-мм динаміки/закритого типу
вбудований мікрофон
Чорний
Навушники-вкладиші
Прийміть виклик, призупиніть музику. Зробіть усе, не торкаючись смартфону. Вбудований мікрофон із усуненням відлуння робить звук чітким, коли ви говорите. Коли ви слухаєте музику чи подкасти, відмінно налаштовані неодимові акустичні динаміки забезпечують чіткий, детальний звук.
Вам подобається потоковий сервіс із високоякісним вмістом? Чуйте більше із цими навушниками з Hi-Res Audio. Вони можуть відтворювати високі частоти до 40 кГц, тому ви чутимете більше деталей, перебуваючи у дорозі.
Овальна акустична трубка і взаємозамінні гумові кришки навушників-вкладишів трьох розмірів створюють ідеальний вакуум. Насолоджуйтеся цілоденним комфортом прослуховування та чудовою пасивною ізоляцією шумів.
3.0
з 5
2
Відгуки
MFire
01/04/2020
România
Sunet bun dar firul poae reprezenta un dezavantaj
Sunet foarte bun dar cablul Nu este anti-incurcare su mufa jack este tip dreapta (nu in forma L) si se poate defecta mai repede.
Плюси
Sunet foarte bun
Мінуси
Cablul nu este anti-incurcare
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 6000 series PRO6305BK Căşti intraauriculare cu microfon
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 6000 series PRO6305BK Căşti intraauriculare cu microfon
Zene80
26/08/2020
Magyarország
Magas hangok hiánya..drága ahhoz képest gyenge
A mély hangok túlságosan dominálnak, magas hangokat alig hallani ezért kényelmetlen a fülnek ilyen hangzást egy jóval ol sóbb füles is produkál.. Csalódtam ebben a termékben... Hol a 40khz?
Плюси
Semmi
Мінуси
Drága és nem tudja azt amit ígér
Цей відгук про 6000 series PRO6305BK In-ear fülhallgató mikrofonnal
Цей відгук про 6000 series PRO6305BK In-ear fülhallgató mikrofonnal