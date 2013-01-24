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Усе, що потрібно
Списки відтворення, подкасти, виклики – ці дротові навушники-вкладиші забезпечують необхідне чітке звучання. Вони також підтримують аудіо високої чіткості (Hi-Res Audio), тому Ви чутимете більше, прослуховуючи улюблений потоковий сервіс із високоякісним вмістом. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Усе, що потрібно
Списки відтворення, подкасти, виклики – ці дротові навушники-вкладиші забезпечують необхідне чітке звучання. Вони також підтримують аудіо високої чіткості (Hi-Res Audio), тому Ви чутимете більше, прослуховуючи улюблений потоковий сервіс із високоякісним вмістом. Переглянути усі переваги
Усе, що потрібно
Списки відтворення, подкасти, виклики – ці дротові навушники-вкладиші забезпечують необхідне чітке звучання. Вони також підтримують аудіо високої чіткості (Hi-Res Audio), тому Ви чутимете більше, прослуховуючи улюблений потоковий сервіс із високоякісним вмістом. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Усе, що потрібно
Списки відтворення, подкасти, виклики – ці дротові навушники-вкладиші забезпечують необхідне чітке звучання. Вони також підтримують аудіо високої чіткості (Hi-Res Audio), тому Ви чутимете більше, прослуховуючи улюблений потоковий сервіс із високоякісним вмістом. Переглянути усі переваги
Навушники внутрішнього типу з мікрофоном
Ціна магазину Philips
Усього:
Прийміть виклик, призупиніть музику. Зробіть усе, не торкаючись смартфону. Вбудований мікрофон із усуненням відлуння робить звук чітким, коли Ви говорите. Коли Ви слухаєте музику чи подкасти, відмінно налаштовані неодимові акустичні динаміки забезпечують чіткий, детальний звук.
Вам подобається потоковий сервіс із високоякісним вмістом? Чуйте більше із цими навушниками з аудіо Hi-Res Audio. Вони можуть відтворювати високі частоти до 40 кГц, тому Ви чутимете більше деталей, перебуваючи у дорозі.
Овальна акустична трубка і взаємозамінні гумові кришки навушників-вкладишів трьох розмірів створюють ідеальний вакуум. Насолоджуйтеся цілоденним комфортом прослуховування та чудовою пасивною ізоляцією шумів.
12,2-мм неодимові акустичні динаміки забезпечують чіткий звук і чудові низькі частоти.
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Під'єднання
Аксесуари
Розміри упаковки
Зовнішня коробка
Внутрішня коробка