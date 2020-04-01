КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Усе, що потрібно
  • Усе, що потрібно
  • Усе, що потрібно
  • Усе, що потрібно
  • Усе, що потрібно
  • Усе, що потрібно
  • Усе, що потрібно
  • Усе, що потрібно

Більше не доступний

6000 seriesНавушники внутрішнього типу з мікрофоном

PRO6305BK/00

3
| (2) Відгуки
Усе, що потрібно
Списки відтворення, подкасти, виклики – ці дротові навушники-вкладиші забезпечують необхідне чітке звучання. Вони також підтримують аудіо високої чіткості (Hi-Res Audio), тому ви чутимете більше, прослуховуючи улюблений потоковий сервіс із високоякісним вмістом.
Переглянути всі переваги

Усе, що потрібно

  • 12,2-мм динаміки/закритого типу

  • вбудований мікрофон

  • Чорний

  • Навушники-вкладиші

Вбудований мікрофон з усуненням відлуння для чіткого аудіо

Прийміть виклик, призупиніть музику. Зробіть усе, не торкаючись смартфону. Вбудований мікрофон із усуненням відлуння робить звук чітким, коли ви говорите. Коли ви слухаєте музику чи подкасти, відмінно налаштовані неодимові акустичні динаміки забезпечують чіткий, детальний звук.

Аудіо високої чіткості. Чуйте більше

Вам подобається потоковий сервіс із високоякісним вмістом? Чуйте більше із цими навушниками з Hi-Res Audio. Вони можуть відтворювати високі частоти до 40 кГц, тому ви чутимете більше деталей, перебуваючи у дорозі.

3 взаємозамінні гумові кришки навушників-вкладишів. Комфортне прилягання

Овальна акустична трубка і взаємозамінні гумові кришки навушників-вкладишів трьох розмірів створюють ідеальний вакуум. Насолоджуйтеся цілоденним комфортом прослуховування та чудовою пасивною ізоляцією шумів.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

3.0

з 5

2

Відгуки

5
3
1

01/04/2020

România

România

Sunet bun dar firul poae reprezenta un dezavantaj

Sunet foarte bun dar cablul Nu este anti-incurcare su mufa jack este tip dreapta (nu in forma L) si se poate defecta mai repede.

Плюси

Sunet foarte bun

Мінуси

Cablul nu este anti-incurcare

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 6000 series PRO6305BK Căşti intraauriculare cu microfon

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 6000 series PRO6305BK Căşti intraauriculare cu microfon

26/08/2020

Magyarország

Magyarország

Magas hangok hiánya..drága ahhoz képest gyenge

A mély hangok túlságosan dominálnak, magas hangokat alig hallani ezért kényelmetlen a fülnek ilyen hangzást egy jóval ol sóbb füles is produkál.. Csalódtam ebben a termékben... Hol a 40khz?

Плюси

Semmi

Мінуси

Drága és nem tudja azt amit ígér

Цей відгук про 6000 series PRO6305BK In-ear fülhallgató mikrofonnal

Цей відгук про 6000 series PRO6305BK In-ear fülhallgató mikrofonnal

Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*

    Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.