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Надзвичайна швидкість. Неймовірна компактність.
Парогенератори 6000 Серії PerfectCare розроблені для досягнення найкращих результатів і тепер доступні в повністю оновленому компактному дизайні. Вони забезпечують більш швидке прасування і потребують менше місця для зберігання. А технологія OptimalTEMP гарантує* відсутність пропалів. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Надзвичайна швидкість. Неймовірна компактність.
Парогенератори 6000 Серії PerfectCare розроблені для досягнення найкращих результатів і тепер доступні в повністю оновленому компактному дизайні. Вони забезпечують більш швидке прасування і потребують менше місця для зберігання. А технологія OptimalTEMP гарантує* відсутність пропалів. Переглянути усі переваги
Надзвичайна швидкість. Неймовірна компактність.
Парогенератори 6000 Серії PerfectCare розроблені для досягнення найкращих результатів і тепер доступні в повністю оновленому компактному дизайні. Вони забезпечують більш швидке прасування і потребують менше місця для зберігання. А технологія OptimalTEMP гарантує* відсутність пропалів. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Надзвичайна швидкість. Неймовірна компактність.
Парогенератори 6000 Серії PerfectCare розроблені для досягнення найкращих результатів і тепер доступні в повністю оновленому компактному дизайні. Вони забезпечують більш швидке прасування і потребують менше місця для зберігання. А технологія OptimalTEMP гарантує* відсутність пропалів. Переглянути усі переваги
Парогенератор
Усього:
З технологією OptimalTEMP ви досягатимете чудових результатів лише з одним оптимальним налаштуванням температури. Ми гарантуємо, що цей парогенератор ніколи не пропалить ваші речі, які можна прасувати, якщо ви залишите її без нагляду. Ви можете спокійно залишити її на одязі або прасувальній дошці.
Наша чудова підошва SteamGlide Advanced забезпечує легке ковзання по будь-якій тканині. Її платформа з нержавіючої сталі вдвічі міцніша за алюмінієву платформу, а наше запатентоване 6-шарове покриття із вдосконаленим титановим шаром забезпечує легке ковзання по будь-якій тканині для найшвидших результатів.
Потужна постійна подача пари для ефективного усунення будь-яких складок навіть на цупкій тканині.
Наша вбудована система видалення накипу Smart Calc Clean дозволяє легко підтримувати парогенератор у належному стані. Вона нагадуватиме вам про необхідність очищення пристрою і містить контейнер для легкого й безпечного видалення накипу. Оскільки її можна використовувати багаторазово, ви заощадите гроші і вам не потрібно буде купувати додаткові картриджі.
Автоматичне вимкнення заощаджує енергію.
Прозорий резервуар для води на 1,8 л забезпечує до 1,5 годин безперервного використання. Коли резервуар для води спорожниться, про це нагадає індикатор; його можна легко наповнити під краном у будь-який час через великий отвір для наповнення.
Завдяки компактному розміру пристрій легкий і зручний у використанні. Він навіть поміщається на звичайній прасувальній дошці. Проте не подумайте, що менший означає менш потужний. Завдяки нашій ексклюзивній технології ProVelocity ми створили потужні парогенератори, які є легшими та компактнішими.
Фіксуйте надійно праску на платформі для легкого перенесення у будинку і запобігання випадковому торканню гарячої підошви.
Простий у використанні
Швидке усунення складок
Очищення від накипу
Екологічність
Гарантія
Усунення складок
Екологічність
GC026/80
GC026/30
GC026/00
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