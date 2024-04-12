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Усі серії

  • Надзвичайна швидкість. Неймовірна компактність.
  • Надзвичайна швидкість. Неймовірна компактність.
  • Надзвичайна швидкість. Неймовірна компактність.
  • Надзвичайна швидкість. Неймовірна компактність.
  • Надзвичайна швидкість. Неймовірна компактність.
  • Надзвичайна швидкість. Неймовірна компактність.
  • Надзвичайна швидкість. Неймовірна компактність.
  • Надзвичайна швидкість. Неймовірна компактність.
  • Надзвичайна швидкість. Неймовірна компактність.
  • Надзвичайна швидкість. Неймовірна компактність.
  • Надзвичайна швидкість. Неймовірна компактність.
  • Надзвичайна швидкість. Неймовірна компактність.
  • Надзвичайна швидкість. Неймовірна компактність.
  • Надзвичайна швидкість. Неймовірна компактність.
  • Надзвичайна швидкість. Неймовірна компактність.
  • Надзвичайна швидкість. Неймовірна компактність.
  • Надзвичайна швидкість. Неймовірна компактність.
  • Надзвичайна швидкість. Неймовірна компактність.
  • Надзвичайна швидкість. Неймовірна компактність.
  • Надзвичайна швидкість. Неймовірна компактність.
  • Надзвичайна швидкість. Неймовірна компактність.
  • Надзвичайна швидкість. Неймовірна компактність.
  • Надзвичайна швидкість. Неймовірна компактність.
  • Надзвичайна швидкість. Неймовірна компактність.

PerfectCare серії 6000Парогенератор

PSG6042/20

3.9
| (16) Відгуки

3 нагороди

Надзвичайна швидкість. Неймовірна компактність.
Парогенератори 6000 Серії PerfectCare розроблені для досягнення найкращих результатів і тепер доступні в повністю оновленому компактному дизайні. Вони забезпечують більш швидке прасування і потребують менше місця для зберігання. А технологія OptimalTEMP гарантує* відсутність пропалів.
Переглянути всі переваги

Надзвичайна швидкість. Неймовірна компактність.

  • Тиск 8 бар

  • Паровий удар до 550 г

  • Постійна подача пари 130 г/хв

  • Технологія OptimalTEMP

  • Підошва SteamGlide Advanced

Функція автовимкнення спрацьовує в разі тимчасового припинення прасування

Функція автовимкнення спрацьовує в разі тимчасового припинення прасування

Автоматичне вимкнення заощаджує енергію.

Функція легкого видалення накипу подовжує термін експлуатації парогенератора

Функція легкого видалення накипу подовжує термін експлуатації парогенератора

Наша вбудована система видалення накипу Smart Calc Clean дозволяє легко підтримувати парогенератор у належному стані. Вона нагадуватиме вам про необхідність очищення пристрою і містить контейнер для легкого й безпечного видалення накипу. Оскільки її можна використовувати багаторазово, ви заощадите гроші і вам не потрібно буде купувати додаткові картриджі.

Знімний резервуар для води на 1,8 л для легкого наповнення

Знімний резервуар для води на 1,8 л для легкого наповнення

Прозорий резервуар для води на 1,8 л забезпечує до 1,5 годин безперервного використання. Коли резервуар для води спорожниться, про це нагадає індикатор; його можна легко наповнити під краном у будь-який час через великий отвір для наповнення.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Award image VRS_PBTAWARD12
  • Award image VRS_PBTAWARD13
  • Award image VRS_PBTAWARD66

Відгуки

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3.9

з 5

16

Відгуки

4
3

12/04/2024

Hrvatska

Hrvatska

Preporod u peglanju

Peglam 2 put brze nego prije, i ne mogu skuriti robu. doslovno sam se preporodila nakon obicne pegle. svaka preporuka jer zbog jake pare sad mogu peglati brze

Плюси

para, brzina

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Serija PerfectCare 6000 PSG6042/20 Parna postaja

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Serija PerfectCare 6000 PSG6042/20 Parna postaja

12/12/2023

Česká republika

Česká republika

Perfektní pro chlapy!

Parní žehlička je pro mě nová zkušenost. Při žehlení klasickou žehličkou jsem několikrát neodhadl teplotu materiálu, který jsem potřeboval vyžehlit a zničil jsem si pár drahých kousků oblečení. S novou " Filipskou " , jak jí říkám, to vyžadovalo jinak přemýšlet, jinou manipulaci, ale když se zaběhnete v činnosti, už bych zpět klasickou žehličku nechtěl. Jsem velmi spokojen. Žehlení košilí mě začlo bavit!

Плюси

Už nic nepřipálíte, neponičíte žádný textil či různé nápisy a gumičky.

Мінуси

Nevím, asi žádné. Snad jen, že je trochu větší. Asi to není úplně do karavanu na campování... :)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare 6000 Series PSG6042/20 Parní generátory

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare 6000 Series PSG6042/20 Parní generátory

12/12/2023

Česká republika

Česká republika

Parní žehlička pomocnice.

Parní žehličku Philips steam jsem dostala jako dárek od syna, byla pro mě jako nová kamarádka, kterou jsem nejprve potřebovala nově prozkoumat a načíst její " povahové rysy a schopnosti ". Nejprve jsem si říkala, že tohle nebylo nutné, ale po seznámení se se zapojením, novými grify v manipulaci - nasáváním páry z nádržky a uvědoměním si, že nežehlím teplým kovem, ale horkou párou s větším zásobníkem vody a tudíž nemusím často odcházet doplňovat vodu jako do klasické napařovací žehličky...a když jsem viděla, jak vše zmačkané se mění v krásné rovné povrchy bez možnosti spálení vlákna a nití ve švech...a struktura textilu vyběhne po vyžehlení. Postupně jsem hledala co ještě v domácnosti vyžehlit...Dobře se mi drží v ruce, šikovná a nutná je i funkce odvápnění, která udrží žehličku dlouho v provozu. Oceňuji, že žehlička se sama vypnula po deseti minutách, když jsem ji zapomněla vypnout po nečekaném telefonátu.. Prima pomocnice, kterou ráda doporučuji dalším.

Плюси

Krásné pohodlné žehlení, bez spálení nití a textilu, zvýraznění struktury látek, oživení barev, sama vypne.

Мінуси

Neobjevila jsem.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare 6000 Series PSG6042/20 Parní generátory

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare 6000 Series PSG6042/20 Parní generátory

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      Примітки

      1. На будь-якій тканині, яку можна прасувати (діє гарантія на відсутність пропалів)