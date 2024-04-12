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Розширена гарантія 3 роки
PSG6042/20
Тиск 8 бар
Паровий удар до 550 г
Постійна подача пари 130 г/хв
Технологія OptimalTEMP
Підошва SteamGlide Advanced
Автоматичне вимкнення заощаджує енергію.
Наша вбудована система видалення накипу Smart Calc Clean дозволяє легко підтримувати парогенератор у належному стані. Вона нагадуватиме вам про необхідність очищення пристрою і містить контейнер для легкого й безпечного видалення накипу. Оскільки її можна використовувати багаторазово, ви заощадите гроші і вам не потрібно буде купувати додаткові картриджі.
Прозорий резервуар для води на 1,8 л забезпечує до 1,5 годин безперервного використання. Коли резервуар для води спорожниться, про це нагадає індикатор; його можна легко наповнити під краном у будь-який час через великий отвір для наповнення.
Нагороди
3.9
з 5
16
Відгуки
Perunika92
12/04/2024
Hrvatska
Preporod u peglanju
Peglam 2 put brze nego prije, i ne mogu skuriti robu. doslovno sam se preporodila nakon obicne pegle. svaka preporuka jer zbog jake pare sad mogu peglati brze
Плюси
para, brzina
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Serija PerfectCare 6000 PSG6042/20 Parna postaja
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Serija PerfectCare 6000 PSG6042/20 Parna postaja
Fíkovník
12/12/2023
Česká republika
Perfektní pro chlapy!
Parní žehlička je pro mě nová zkušenost. Při žehlení klasickou žehličkou jsem několikrát neodhadl teplotu materiálu, který jsem potřeboval vyžehlit a zničil jsem si pár drahých kousků oblečení. S novou " Filipskou " , jak jí říkám, to vyžadovalo jinak přemýšlet, jinou manipulaci, ale když se zaběhnete v činnosti, už bych zpět klasickou žehličku nechtěl. Jsem velmi spokojen. Žehlení košilí mě začlo bavit!
Плюси
Už nic nepřipálíte, neponičíte žádný textil či různé nápisy a gumičky.
Мінуси
Nevím, asi žádné. Snad jen, že je trochu větší. Asi to není úplně do karavanu na campování... :)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare 6000 Series PSG6042/20 Parní generátory
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare 6000 Series PSG6042/20 Parní generátory
Kometa65
12/12/2023
Česká republika
Parní žehlička pomocnice.
Parní žehličku Philips steam jsem dostala jako dárek od syna, byla pro mě jako nová kamarádka, kterou jsem nejprve potřebovala nově prozkoumat a načíst její " povahové rysy a schopnosti ". Nejprve jsem si říkala, že tohle nebylo nutné, ale po seznámení se se zapojením, novými grify v manipulaci - nasáváním páry z nádržky a uvědoměním si, že nežehlím teplým kovem, ale horkou párou s větším zásobníkem vody a tudíž nemusím často odcházet doplňovat vodu jako do klasické napařovací žehličky...a když jsem viděla, jak vše zmačkané se mění v krásné rovné povrchy bez možnosti spálení vlákna a nití ve švech...a struktura textilu vyběhne po vyžehlení. Postupně jsem hledala co ještě v domácnosti vyžehlit...Dobře se mi drží v ruce, šikovná a nutná je i funkce odvápnění, která udrží žehličku dlouho v provozu. Oceňuji, že žehlička se sama vypnula po deseti minutách, když jsem ji zapomněla vypnout po nečekaném telefonátu.. Prima pomocnice, kterou ráda doporučuji dalším.
Плюси
Krásné pohodlné žehlení, bez spálení nití a textilu, zvýraznění struktury látek, oživení barev, sama vypne.
Мінуси
Neobjevila jsem.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare 6000 Series PSG6042/20 Parní generátory
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare 6000 Series PSG6042/20 Parní generátory
На будь-якій тканині, яку можна прасувати (діє гарантія на відсутність пропалів)