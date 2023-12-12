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Розширена гарантія 3 роки
Тиск 8 бар
Паровий удар до 600 г
Постійна подача пари 130 г/хв
Технологія OptimalTEMP
Підошва SteamGlide Advanced
З технологією OptimalTEMP ви досягатимете чудових результатів лише з одним оптимальним налаштуванням температури. Ми гарантуємо, що цей парогенератор ніколи не пропалить ваші речі, які можна прасувати, якщо ви залишите її без нагляду. Ви можете спокійно залишити її на одязі або прасувальній дошці.
Потужна постійна подача пари для ефективного усунення будь-яких складок навіть на цупкій тканині.
Наша вбудована система видалення накипу Smart Calc Clean дозволяє легко підтримувати парогенератор у належному стані. Вона нагадуватиме вам про необхідність очищення пристрою і містить контейнер для легкого й безпечного видалення накипу. Оскільки її можна використовувати багаторазово, ви заощадите гроші і вам не потрібно буде купувати додаткові картриджі.
Нагороди
4.8
з 5
52
Відгуки
98%
рекомендують цей виріб
КСЕНА
12/12/2023
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Дуже задоволена. Перфектна та зручна
Це вже третя моя праска, а на цей раз давно омріяний парогенератор цього виробника. Як завжди, все чудово! На прасування йде в рази менше часу, всі найскладніші жмакання відпрасовує миттєво. Рекомендую!
Плюси
Зручність, легка сама праска, чудово виконує свої функції
Мінуси
Мені не вистачає лише можливості зафіксувати парогенератор на прасувальній дошці
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare 6000 Серії PSG6066/20 Парогенератор
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare 6000 Серії PSG6066/20 Парогенератор
Oksana L.
13/09/2022
Україна
Частина акції
Стильний апарат
Потужний, компактний і такий стильний.Дає раду від футболки до балонової куртки.Температуру регулювати не потрібно він це зробить за вас завдяки датчику розташованому над підошвою.Цікаво те, що бойлер розташований у самій прасці,а не як у інших в корпусі апарату,за рахунок цього він є таким компактним.А коліррр...він такий... Найкраща покупка,яку я коли небудь робила,не жалію зовсім.
Плюси
Дизайн і параметри
Мінуси
Ціна
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare 6000 Серії PSG6066/20 Парогенератор
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare 6000 Серії PSG6066/20 Парогенератор
Rixe
12/09/2022
Україна
Частина акції
Найкращий вибір за свою ціну
Вибирали для домашнього використання і не хотіли переплачувати за непотрібні функції. Зупинились на цій моделі.Зручна і потужна, ненайкрутіша підошва але прасує і нічого не прилипає.Сподобалась функція автовимкнення бо дома користуються нею і діти.Компакна, не займає багато місця.
Плюси
Потужна легка компактна
Мінуси
Нема функції самоочищення
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare 6000 Серії PSG6066/20 Парогенератор
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare 6000 Серії PSG6066/20 Парогенератор
На будь-якій тканині, яку можна прасувати
До 20% економії енергії на основі IEC 603311, порівняно з GC6742.