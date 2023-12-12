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  • Неймовірно швидкий. Надзвичайно компактний.
  • Неймовірно швидкий. Надзвичайно компактний.
  • Неймовірно швидкий. Надзвичайно компактний.
  • Неймовірно швидкий. Надзвичайно компактний.
  • Неймовірно швидкий. Надзвичайно компактний.
  • Неймовірно швидкий. Надзвичайно компактний.
  • Неймовірно швидкий. Надзвичайно компактний.
  • Неймовірно швидкий. Надзвичайно компактний.
  • Неймовірно швидкий. Надзвичайно компактний.
  • Неймовірно швидкий. Надзвичайно компактний.
  • Неймовірно швидкий. Надзвичайно компактний.
  • Неймовірно швидкий. Надзвичайно компактний.
  • Неймовірно швидкий. Надзвичайно компактний.
  • Неймовірно швидкий. Надзвичайно компактний.
  • Неймовірно швидкий. Надзвичайно компактний.
  • Неймовірно швидкий. Надзвичайно компактний.
  • Неймовірно швидкий. Надзвичайно компактний.
  • Неймовірно швидкий. Надзвичайно компактний.
  • Неймовірно швидкий. Надзвичайно компактний.
  • Неймовірно швидкий. Надзвичайно компактний.
  • Неймовірно швидкий. Надзвичайно компактний.
  • Неймовірно швидкий. Надзвичайно компактний.
  • Неймовірно швидкий. Надзвичайно компактний.
  • Неймовірно швидкий. Надзвичайно компактний.

PerfectCare 6000 СеріїПарогенератор

PSG6066/20

4.8
| (52) Відгуки | 98% рекомендують цей виріб

3 нагороди

Неймовірно швидкий. Надзвичайно компактний.
Парогенератори PerfectCare 6000 Серії розроблені для досягнення найкращих результатів і тепер доступні в повністю оновленому компактному дизайні. Вони забезпечують більш швидке прасування і потребують менше місця для зберігання. А технологія OptimalTEMP гарантує* відсутність пропалів.
Переглянути всі переваги

Неймовірно швидкий. Надзвичайно компактний.

  • Тиск 8 бар

  • Паровий удар до 600 г

  • Постійна подача пари 130 г/хв

  • Технологія OptimalTEMP

  • Підошва SteamGlide Advanced

Технологія OptimalTEMP не пропалить ваші речі

Технологія OptimalTEMP не пропалить ваші речі

З технологією OptimalTEMP ви досягатимете чудових результатів лише з одним оптимальним налаштуванням температури. Ми гарантуємо, що цей парогенератор ніколи не пропалить ваші речі, які можна прасувати, якщо ви залишите її без нагляду. Ви можете спокійно залишити її на одязі або прасувальній дошці.

Потужна пара для усунення будь-яких складок

Потужна пара для усунення будь-яких складок

Потужна постійна подача пари для ефективного усунення будь-яких складок навіть на цупкій тканині.

Функція легкого видалення накипу подовжує термін експлуатації парогенератора

Функція легкого видалення накипу подовжує термін експлуатації парогенератора

Наша вбудована система видалення накипу Smart Calc Clean дозволяє легко підтримувати парогенератор у належному стані. Вона нагадуватиме вам про необхідність очищення пристрою і містить контейнер для легкого й безпечного видалення накипу. Оскільки її можна використовувати багаторазово, ви заощадите гроші і вам не потрібно буде купувати додаткові картриджі.

Технічні характеристики

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Нагороди

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  • Award image VRS_PBTAWARD13
  • Award image VRS_PBTAWARD66

Відгуки

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4.8

з 5

52

Відгуки

98%

рекомендують цей виріб

4
3
2

12/12/2023

Україна

Україна

Перевірений покупець

Дуже задоволена. Перфектна та зручна

Це вже третя моя праска, а на цей раз давно омріяний парогенератор цього виробника. Як завжди, все чудово! На прасування йде в рази менше часу, всі найскладніші жмакання відпрасовує миттєво. Рекомендую!

Плюси

Зручність, легка сама праска, чудово виконує свої функції

Мінуси

Мені не вистачає лише можливості зафіксувати парогенератор на прасувальній дошці

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare 6000 Серії PSG6066/20 Парогенератор

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare 6000 Серії PSG6066/20 Парогенератор

13/09/2022

Україна

Україна

Стильний апарат

Потужний, компактний і такий стильний.Дає раду від футболки до балонової куртки.Температуру регулювати не потрібно він це зробить за вас завдяки датчику розташованому над підошвою.Цікаво те, що бойлер розташований у самій прасці,а не як у інших в корпусі апарату,за рахунок цього він є таким компактним.А коліррр...він такий... Найкраща покупка,яку я коли небудь робила,не жалію зовсім.

Плюси

Дизайн і параметри

Мінуси

Ціна

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare 6000 Серії PSG6066/20 Парогенератор

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare 6000 Серії PSG6066/20 Парогенератор

12/09/2022

Україна

Україна

Найкращий вибір за свою ціну

Вибирали для домашнього використання і не хотіли переплачувати за непотрібні функції. Зупинились на цій моделі.Зручна і потужна, ненайкрутіша підошва але прасує і нічого не прилипає.Сподобалась функція автовимкнення бо дома користуються нею і діти.Компакна, не займає багато місця.

Плюси

Потужна легка компактна

Мінуси

Нема функції самоочищення

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare 6000 Серії PSG6066/20 Парогенератор

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare 6000 Серії PSG6066/20 Парогенератор

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      Примітки

      1. На будь-якій тканині, яку можна прасувати

      2. До 20% економії енергії на основі IEC 603311, порівняно з GC6742.