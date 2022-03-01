Умови пошуку

0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    PerfectCare 6000 Серії

    Парогенератор

    PSG6066/20
    Загальна оцінка / 5
    2 нагороди
    • Неймовірно швидкий. Надзвичайно компактний. Неймовірно швидкий. Надзвичайно компактний. Неймовірно швидкий. Надзвичайно компактний.
      -{discount-value}

      PerfectCare 6000 Серії Парогенератор

      PSG6066/20
      Загальна оцінка / 5
      2 нагороди

      Неймовірно швидкий. Надзвичайно компактний.

      Парогенератори PerfectCare 6000 Серії розроблені для досягнення найкращих результатів і тепер доступні в повністю оновленому компактному дизайні. Вони забезпечують більш швидке прасування і потребують менше місця для зберігання. А технологія OptimalTEMP гарантує* відсутність пропалів. Переглянути усі переваги

      PerfectCare 6000 Серії Парогенератор

      Неймовірно швидкий. Надзвичайно компактний.

      Парогенератори PerfectCare 6000 Серії розроблені для досягнення найкращих результатів і тепер доступні в повністю оновленому компактному дизайні. Вони забезпечують більш швидке прасування і потребують менше місця для зберігання. А технологія OptimalTEMP гарантує* відсутність пропалів. Переглянути усі переваги

      Неймовірно швидкий. Надзвичайно компактний.

      Парогенератори PerfectCare 6000 Серії розроблені для досягнення найкращих результатів і тепер доступні в повністю оновленому компактному дизайні. Вони забезпечують більш швидке прасування і потребують менше місця для зберігання. А технологія OptimalTEMP гарантує* відсутність пропалів. Переглянути усі переваги

      PerfectCare 6000 Серії Парогенератор

      Неймовірно швидкий. Надзвичайно компактний.

      Парогенератори PerfectCare 6000 Серії розроблені для досягнення найкращих результатів і тепер доступні в повністю оновленому компактному дизайні. Вони забезпечують більш швидке прасування і потребують менше місця для зберігання. А технологія OptimalTEMP гарантує* відсутність пропалів. Переглянути усі переваги

      Подібні вироби

      Дивитись усі

        Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне в одній покупці

        Ціна комплекту

        Пропустити

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        Дивитись всі аксесуари
        PerfectCare 6000 Серії

        PerfectCare 6000 Серії

        Парогенератор

        - {discount-value}

        Усього:

        Неймовірно швидкий. Надзвичайно компактний.

        • Тиск 8 бар
        • Паровий удар до 600 г
        • Постійна подача пари 130 г/хв
        • Технологія OptimalTEMP
        • Підошва SteamGlide Advanced
        Технологія OptimalTEMP не пропалить ваші речі

        Технологія OptimalTEMP не пропалить ваші речі

        З технологією OptimalTEMP ви досягатимете чудових результатів лише з одним оптимальним налаштуванням температури. Ми гарантуємо, що цей парогенератор ніколи не пропалить ваші речі, які можна прасувати, якщо ви залишите її без нагляду. Ви можете спокійно залишити її на одязі або прасувальній дошці.

        Підошва SteamGlide Advanced – відмінне ковзання та надійність

        Підошва SteamGlide Advanced – відмінне ковзання та надійність

        Наша чудова підошва SteamGlide Advanced забезпечує легке ковзання по будь-якій тканині. Її платформа з нержавіючої сталі вдвічі міцніша за алюмінієву платформу, а наше запатентоване 6-шарове покриття із вдосконаленим титановим шаром забезпечує легке ковзання по будь-якій тканині для найшвидших результатів.

        Потужна пара для усунення будь-яких складок

        Потужна пара для усунення будь-яких складок

        Потужна постійна подача пари для ефективного усунення будь-яких складок навіть на цупкій тканині.

        Функція легкого видалення накипу подовжує термін експлуатації парогенератора

        Функція легкого видалення накипу подовжує термін експлуатації парогенератора

        Наша вбудована система видалення накипу Smart Calc Clean дозволяє легко підтримувати парогенератор у належному стані. Вона нагадуватиме вам про необхідність очищення пристрою і містить контейнер для легкого й безпечного видалення накипу. Оскільки її можна використовувати багаторазово, ви заощадите гроші і вам не потрібно буде купувати додаткові картриджі.

        Функція автоматичного вимкнення спрацьовує в разі тимчасового припинення прасування

        Функція автоматичного вимкнення спрацьовує в разі тимчасового припинення прасування

        Автоматичне вимкнення заощаджує енергію.

        Знімний резервуар для води на 1,8 л для легкого наповнення

        Знімний резервуар для води на 1,8 л для легкого наповнення

        Прозорий резервуар для води на 1,8 л забезпечує до 1,5 годин безперервного використання. Коли резервуар для води спорожниться, про це нагадає індикатор; його можна легко наповнити під краном у будь-який час через великий отвір для наповнення.

        Пристрій легкий та компактний для легкого використання та зберігання

        Пристрій легкий та компактний для легкого використання та зберігання

        Завдяки компактному розміру пристрій легкий і зручний у використанні. Він навіть поміщається на звичайній прасувальній дошці. Проте не подумайте, що менший означає менш потужний. Завдяки нашій ексклюзивній технології ProVelocity ми створили потужні парогенератори, які є легшими та компактнішими.

        Фіксатор для безпечного та легкого транспортування

        Фіксатор для безпечного та легкого транспортування

        Фіксуйте надійно праску на платформі для легкого перенесення у будинку і запобігання випадковому торканню гарячої підошви.

        Технічні характеристики

        • Простий у використанні

          Безпека для всіх тканин
          Так
          Контейнер для накипу
          Так
          Ємність резервуара для води
          1800  ml
          Час нагрівання
          2  min
          Вага праски
          1,2  kg
          Безпечний для усіх тканин, які можна прасувати
          Так
          Доливання води в будь-який час
          Так
          Розміри виробу (ШxВxД)
          16,8 x 26,9 x 36,8  cm
          Розміри упаковки (ШхВхД)
          22,7 x 34,2 x 43,0  cm
          Ефективність ковзання підошви
          5  stars
          Технологія OptimalTEMP
          Так
          Зберігання шланга
          Відділення
          Назва підошви
          SteamGlide Advanced
          Безпечне автоматичне вимкнення
          Так
          Вага праски з платформою
          3,4  kg
          Зйомний резервуар для води
          Так
          Відділення для зберігання кабелю
          Фіксатор-липучка
          Доливання води будь-коли під час використання
          Так
          Можна використовувати водопровідну воду
          Так
          Система "крапля-стоп"
          Так
          Довжина шнура живлення
          1,65  m
          Фіксатор для транспортування
          Так
          Паровий двигун ProVelocity
          Так
          Довжина шланга
          1,6  m
          Автоматичне вимкнення
          Так
          Точний паровий носик
          Так
          Легке налаштування та зберігання
          Компактний дизайн
          Готовність до використання
          Звуковий індикатор
          Стійкість підошви до подряпин
          5  stars

        • Швидке усунення складок

          Тиск
          8 бар
          Потужність
          2400  W
          Паровий удар
          До 600  g
          Постійна подача пари
          130  g/min
          Напруга
          220–240  V
          Вертикальне відпарювання
          Так

        • Очищення від накипу

          Рішення для очищення від накипу
          Розумна система видалення накипу
          Нагадування про очищення від накипу
          Так
          Підходить для води з крана
          Так

        • Екологічність

          Використання переробленого пластику
          35–40  %

        • Гарантія

          2 роки гарантії у всіх країнах світу
          Так

        • Усунення складок

          Вертикальне відпарювання
          Так

        • Екологічність

          Економія енергії*
          Економія до 30% енергії*

        Отримати підтримку для цього виробу

        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

        Знайти запасну частину або аксесуар

        Перейти до частин та аксесуарів

        Аксесуари

        Дивитись всі аксесуари

          Рекомендовані вироби

            Вироби, які Ви нещодавно переглядали

              Нагороди

              Відгуки

              Оцініть цей продукт першим

              • На будь-якій тканині, яку можна прасувати
              • * До 20% економії енергії на основі IEC 603311, порівняно з GC6742.

              Оплата

              Ми приймаємо наступні способи оплати

              • Оплата при отриманні товару

              Швидкі посилання

              Часті запитання
              Правила та умови
              Знайти замовлення
              Про Philips
              © Koninklijke Philips N.V., 2004–2023. Усі права захищені.

              Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.