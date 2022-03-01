Технологія OptimalTEMP не пропалить ваші речі

З технологією OptimalTEMP ви досягатимете чудових результатів лише з одним оптимальним налаштуванням температури. Ми гарантуємо, що цей парогенератор ніколи не пропалить ваші речі, які можна прасувати, якщо ви залишите її без нагляду. Ви можете спокійно залишити її на одязі або прасувальній дошці.