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  • Парогенератор, який автоматично відпарює замість вас
  • Парогенератор, який автоматично відпарює замість вас
  • Парогенератор, який автоматично відпарює замість вас
  • Парогенератор, який автоматично відпарює замість вас
  • Парогенератор, який автоматично відпарює замість вас
  • Парогенератор, який автоматично відпарює замість вас
  • Парогенератор, який автоматично відпарює замість вас
  • Парогенератор, який автоматично відпарює замість вас
  • Парогенератор, який автоматично відпарює замість вас
  • Парогенератор, який автоматично відпарює замість вас
  • Парогенератор, який автоматично відпарює замість вас
  • Парогенератор, який автоматично відпарює замість вас
  • Парогенератор, який автоматично відпарює замість вас
  • Парогенератор, який автоматично відпарює замість вас
  • Парогенератор, який автоматично відпарює замість вас
  • Парогенератор, який автоматично відпарює замість вас
  • Парогенератор, який автоматично відпарює замість вас
  • Парогенератор, який автоматично відпарює замість вас

PerfectCare серії 8000Парогенератор

PSG8040/60

4.7
| (378) Відгуки | 94% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Парогенератор, який автоматично відпарює замість вас
PerfectCare серії 8000 пропонує прасування без зусиль завдяки новій технології датчика руху. Вона забезпечує вертикальне й горизонтальне прасування з автоматичною парою.
Переглянути всі переваги

Прасування без зусиль. Швидкі результати.

Парогенератор, який автоматично відпарює замість вас

  • Тиск 8 бар

  • Паровий удар 600 г

  • Постійна подача пари 170 г/хв

  • Інтелектуальна автоматична подача пари

  • Технологія OptimalTemp

Прасуйте без зусиль за допомогою автоматичної подачі пари

Прасуйте без зусиль за допомогою автоматичної подачі пари

Завдяки новому датчику руху, який розпізнає рух праски для автоматичної подачі пари, ви можете бути впевнені, що прасування буде швидким та легким

Надпотужна пара для усунення складок

Надпотужна пара для усунення складок

Потужна постійна подача пари для ефективного усунення навіть найважчих складок на найтовстішій тканині.

Підошва SteamGlide Plus для найкращого ковзання

Підошва SteamGlide Plus для найкращого ковзання

SteamGlide Elite – це наша найкраща підошва для відмінного ковзання та максимальної стійкості до подряпин. Її платформа з нержавіючої сталі вдвічі міцніша за звичайну алюмінієву платформу, а наше запатентоване 6-шарове покриття з вдосконаленим титановим шаром забезпечує легке ковзання для найшвидших результатів.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Відгуки

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4.7

з 5

378

Відгуки

94%

рекомендують цей виріб

10/10/2023

Україна

Україна

Перевірений покупець

МРІЯ КОЖНОГО

Для будь-якої тканини має ідеальний результат. Праска легка, рука не втомлюється,. Речі не можуть згоріти від невірного вибору програми, так як пар безпечно діє на найтоншу тканину.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare серії 8000 PSG8140/80 Парогенератор

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare серії 8000 PSG8140/80 Парогенератор

12/07/2023

Україна

Україна

Чудова праска.

Праска дуже зручна, практична, має багато корисних функцій. Рекомендую, будете дуже задоволені від користування.

Плюси

Так

Мінуси

Ні

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare серії 8000 PSG8140/80 Парогенератор

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare серії 8000 PSG8140/80 Парогенератор

12/10/2022

Україна

Україна

Поламався через 2 дні

Доброго дня.Купила парогенератор Philips,і після двох днів користування ,при тому що прасувала максимум 4 речі ,почала текти вода рікою з підошви .Здала на сервіс ,виявляється потрібно міняти плату ,як так?Це напевно бракований товар,здала в ремонт 4.10 і скільки ще чекати невідомо,а я взяла і викинула стару праску.Як так?Чому не можна обміняти через брак на новий парогенератор ,чому я заплативши такі гроші ,маю бути невідомо скільки часу без праски

Плюси

-

Мінуси

Поламався дуже швидко

Цей відгук про PerfectCare серії 8000 PSG8140/80 Парогенератор

Цей відгук про PerfectCare серії 8000 PSG8140/80 Парогенератор

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