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Парогенератор, який автоматично відпарює замість вас
PerfectCare серії 8000 пропонує прасування без зусиль завдяки новій технології датчика руху. Вона забезпечує вертикальне й горизонтальне прасування з автоматичною парою. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Парогенератор, який автоматично відпарює замість вас
PerfectCare серії 8000 пропонує прасування без зусиль завдяки новій технології датчика руху. Вона забезпечує вертикальне й горизонтальне прасування з автоматичною парою. Переглянути усі переваги
Парогенератор, який автоматично відпарює замість вас
PerfectCare серії 8000 пропонує прасування без зусиль завдяки новій технології датчика руху. Вона забезпечує вертикальне й горизонтальне прасування з автоматичною парою. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Парогенератор, який автоматично відпарює замість вас
PerfectCare серії 8000 пропонує прасування без зусиль завдяки новій технології датчика руху. Вона забезпечує вертикальне й горизонтальне прасування з автоматичною парою. Переглянути усі переваги
Парогенератор
Усього:
Наш новий сенсор руху точно знає, коли ви ведете парскою по одягу, й автоматично подає пару. Розслаблеся й насолоджуйтеся прасуванням без зусиль, поки праска подаватиме пару замість вас.
Потужна постійна подача пари для ефективного усунення навіть найважчих складок на найтовстішій тканині.
SteamGlide Elite – це наша найкраща підошва для відмінного ковзання та максимальної стійкості до подряпин. Її платформа з нержавіючої сталі вдвічі міцніша за звичайну алюмінієву платформу, а наше запатентоване 6-шарове покриття із вдосконаленим титановим шаром забезпечує легке ковзання для найшвидших результатів.
Прозорий резервуар для води на 1,8 л забезпечує до 2 годин безперервного використання. Коли резервуар для води спорожниться, про це нагадає індикатор; його можна легко наповнити під краном у будь-який час через великі дверцята для наповнення.
Автоматичне вимкнення заощаджує енергію для цілковитого спокою.
Фіксуйте надійно праску на платформі для легкого перенесення у будинку і запобігання випадковому торканню гарячої підошви.
Наш удосконалений сенсор руху розпізнає рухи в будь-якому напрямку, тому ви можете також відпарювати й освіжати сукні, піджаки та занавіски вертикально.
Цією праскою неймовірно легко й зручно користуватися, вона м’яко ковзає і не втомлює зап’ястя. Крім того, її мінімальна вага 800 г дозволяє легко вертикально відпарювати занавіски та підвішений одяг.
Регулярне видалення накипу захищає праску, подовжує її термін експлуатації і забезпечує найкращу ефективність відпарювання. Наша ексклюзивна система легкого видалення накипу постійно збирає накип, а індикатор та аудіосигнал повідомляють про необхідність спорожнення. Просто вийміть штекер і дайте воді та часткам накипу витекти.
Завдяки технології OptimalTEMP ми гарантуємо, що ця праска ніколи не пропалить ваші речі (які можна прасувати), якщо ви її залишите без нагляду. Ви можете безпечно залишити її на ваших речах або на прасувальній дошці.
Простий у використанні
Швидке усунення складок
Видалення накипу
Розмір і вага
Простий у використанні
Технологія
GC026/80
GC026/30
GC026/00
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