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    PerfectCare 8000 Series

    Парогенератор

    PSG8140/80
    Загальна оцінка / 5
    • Парогенератор, який адаптує пару до швидкості прасування Парогенератор, який адаптує пару до швидкості прасування Парогенератор, який адаптує пару до швидкості прасування
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      PerfectCare 8000 Series Парогенератор

      PSG8140/80
      Загальна оцінка / 5

      Парогенератор, який адаптує пару до швидкості прасування

      Праска PerfectCare серії 8000 пропонує прасування без зусиль із нашою новою технологією сенсора руху. Вона дозволяє прасувати вертикально й горизонтально з автоматичною подачею пари. Режим швидкості адаптує кількість пари на основі вашої швидкості прасування для ще швидших результатів. Переглянути усі переваги

      PerfectCare 8000 Series Парогенератор

      Парогенератор, який адаптує пару до швидкості прасування

      Праска PerfectCare серії 8000 пропонує прасування без зусиль із нашою новою технологією сенсора руху. Вона дозволяє прасувати вертикально й горизонтально з автоматичною подачею пари. Режим швидкості адаптує кількість пари на основі вашої швидкості прасування для ще швидших результатів. Переглянути усі переваги

      Парогенератор, який адаптує пару до швидкості прасування

      Праска PerfectCare серії 8000 пропонує прасування без зусиль із нашою новою технологією сенсора руху. Вона дозволяє прасувати вертикально й горизонтально з автоматичною подачею пари. Режим швидкості адаптує кількість пари на основі вашої швидкості прасування для ще швидших результатів. Переглянути усі переваги

      PerfectCare 8000 Series Парогенератор

      Парогенератор, який адаптує пару до швидкості прасування

      Праска PerfectCare серії 8000 пропонує прасування без зусиль із нашою новою технологією сенсора руху. Вона дозволяє прасувати вертикально й горизонтально з автоматичною подачею пари. Режим швидкості адаптує кількість пари на основі вашої швидкості прасування для ще швидших результатів. Переглянути усі переваги

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        PerfectCare 8000 Series

        PerfectCare 8000 Series

        Парогенератор

        - {discount-value}

        Усього:

        Парогенератор, який адаптує пару до швидкості прасування

        Прасування без зусиль. Швидші результати.

        • Тиск 8,5 бар
        • Паровий удар 700 г
        • Постійна подача пари 170 г/хв
        • Інтелектуальна автоматична подача пари
        • Технологія OptimalTemp
        Адаптує пару до швидкості прасування

        Адаптує пару до швидкості прасування

        Прасуйте швидше за допомогою режиму швидкості. Праска автоматично адаптує ідеальну кількість пари до швидкості прасування.

        Прасуйте без зусиль за допомогою автоматичної подачі пари

        Прасуйте без зусиль за допомогою автоматичної подачі пари

        Завдяки новому датчику руху, який розпізнає рух праски для автоматичної подачі пари, ви можете бути впевнені, що прасування буде швидким та легким

        Оновлений сенсор руху для легкого вертикального використання

        Оновлений сенсор руху для легкого вертикального використання

        Завдяки новій технології сенсора руху, яка розпізнає ваші рухи в будь-якому напрямку, ви можете легко насолоджуватися автоматичним відпарюванням підвішеного одягу, занавісок і постільної білизни.

        Надпотужна пара для усунення складок

        Надпотужна пара для усунення складок

        Потужна постійна подача пари для ефективного усунення навіть найважчих складок на найтовстішій тканині.

        Технологія OptimalTEMP: не пропалить ваші речі

        Технологія OptimalTEMP: не пропалить ваші речі

        Завдяки технології OptimalTEMP ми гарантуємо, що ця праска ніколи не пропалить ваші речі (які можна прасувати), якщо ви її залишите без нагляду. Ви можете безпечно залишити її на ваших речах або на прасувальній дошці.

        Надлегка праска для легкого вертикального відпарювання

        Надлегка праска для легкого вертикального відпарювання

        Цією праскою неймовірно легко й зручно користуватися, вона м’яко ковзає і не втомлює зап’ястя. Крім того, її мінімальна вага 800 г дозволяє легко вертикально відпарювати занавіски та підвішений одяг.

        Підошва SteamGlide Elite для найкращого ковзання

        Підошва SteamGlide Elite для найкращого ковзання

        SteamGlide Elite – це наша найкраща підошва для відмінного ковзання та максимальної стійкості до подряпин. Її платформа з нержавіючої сталі вдвічі міцніша за звичайну алюмінієву платформу, а наше запатентоване 6-шарове покриття із вдосконаленим титановим шаром забезпечує легке ковзання для найшвидших результатів.

        Знімний резервуар для води на 1,8 л для легкого наповнення

        Знімний резервуар для води на 1,8 л для легкого наповнення

        Прозорий резервуар для води на 1,8 л забезпечує до 2 годин безперервного використання. Коли резервуар для води спорожниться, про це нагадає індикатор; його можна легко наповнити під краном у будь-який час через великі дверцята для наповнення.

        Вдосконалена функція легкого видалення накипу подовжує термін експлуатації праски

        Вдосконалена функція легкого видалення накипу подовжує термін експлуатації праски

        Регулярне видалення накипу захищає праску, подовжує її термін експлуатації і забезпечує найкращу ефективність відпарювання. Наша ексклюзивна система легкого видалення накипу постійно збирає накип, а індикатор та аудіосигнал повідомляють про необхідність спорожнення. Просто вийміть штекер і дайте воді та часткам накипу витекти.

        Функція автоматичного вимкнення спрацьовує в разі тимчасового припинення прасування

        Функція автоматичного вимкнення спрацьовує в разі тимчасового припинення прасування

        Автоматичне вимкнення заощаджує енергію для цілковитого спокою.

        Фіксатор для транспортування для безпечного та легкого транспортування

        Фіксатор для транспортування для безпечного та легкого транспортування

        Фіксуйте надійно праску на платформі для легкого перенесення у будинку і запобігання випадковому торканню гарячої підошви.

        Технічні характеристики

        • Простий у використанні

          Довжина шланга
          1,8 м
          Ємність резервуара для води
          1800  ml
          Час нагрівання
          2  min
          Безпечний для усіх тканин, які можна прасувати
          Так
          Технологія OptimalTEMP
          Так
          Зберігання шланга
          Відділення
          Довжина шнура живлення
          1,8 м
          Зйомний резервуар для води
          Так
          Поглинання шуму пари
          Ні
          Відділення для зберігання кабелю
          Відділення
          Сигнал про низький рівень води
          Так
          Гарантія
          2 роки гарантії у всіх країнах світу
          Економія енергії
          22%
          Доливання води будь-коли під час використання
          Так
          Можна використовувати водопровідну воду
          Так
          Підошва
          SteamGlide Elite

        • Швидке усунення складок

          Тиск
          Макс. 8,5 бар
          Потужність
          Макс. 2700  W
          Паровий удар
          До 700  g
          Постійна подача пари
          До 170  g/min
          Напруга
          220–240  V

        • Видалення накипу

          Видалення накипу та очищення
          Вдосконалена функція легкого видалення накипу
          Нагадування про очищення від накипу
          Підсвічування та звуки

        • Розмір і вага

          Вага праски
          0,85  kg
          Розміри упаковки (ШхВхД)
          56,7 x 35 x 32,7  cm
          Розміри виробу (ШxВxД)
          47,5 x 28,8 x 22,9  cm
          Загальна вага з упаковкою
          7,4  kg
          Вага праски з платформою
          4,9  kg

        • Технологія

          Інтелектуальна технологія автоматичної подачі пари
          2-ге покоління

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