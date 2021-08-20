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Парогенератор, який адаптує пару до швидкості прасування
Праска PerfectCare серії 8000 пропонує прасування без зусиль із нашою новою технологією сенсора руху. Вона дозволяє прасувати вертикально й горизонтально з автоматичною подачею пари. Режим швидкості адаптує кількість пари на основі вашої швидкості прасування для ще швидших результатів. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Парогенератор, який адаптує пару до швидкості прасування
Праска PerfectCare серії 8000 пропонує прасування без зусиль із нашою новою технологією сенсора руху. Вона дозволяє прасувати вертикально й горизонтально з автоматичною подачею пари. Режим швидкості адаптує кількість пари на основі вашої швидкості прасування для ще швидших результатів. Переглянути усі переваги
Парогенератор, який адаптує пару до швидкості прасування
Праска PerfectCare серії 8000 пропонує прасування без зусиль із нашою новою технологією сенсора руху. Вона дозволяє прасувати вертикально й горизонтально з автоматичною подачею пари. Режим швидкості адаптує кількість пари на основі вашої швидкості прасування для ще швидших результатів. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Парогенератор, який адаптує пару до швидкості прасування
Праска PerfectCare серії 8000 пропонує прасування без зусиль із нашою новою технологією сенсора руху. Вона дозволяє прасувати вертикально й горизонтально з автоматичною подачею пари. Режим швидкості адаптує кількість пари на основі вашої швидкості прасування для ще швидших результатів. Переглянути усі переваги
Парогенератор
Усього:
Прасуйте швидше за допомогою режиму швидкості. Праска автоматично адаптує ідеальну кількість пари до швидкості прасування.
Завдяки новому датчику руху, який розпізнає рух праски для автоматичної подачі пари, ви можете бути впевнені, що прасування буде швидким та легким
Завдяки новій технології сенсора руху, яка розпізнає ваші рухи в будь-якому напрямку, ви можете легко насолоджуватися автоматичним відпарюванням підвішеного одягу, занавісок і постільної білизни.
Потужна постійна подача пари для ефективного усунення навіть найважчих складок на найтовстішій тканині.
Завдяки технології OptimalTEMP ми гарантуємо, що ця праска ніколи не пропалить ваші речі (які можна прасувати), якщо ви її залишите без нагляду. Ви можете безпечно залишити її на ваших речах або на прасувальній дошці.
Цією праскою неймовірно легко й зручно користуватися, вона м’яко ковзає і не втомлює зап’ястя. Крім того, її мінімальна вага 800 г дозволяє легко вертикально відпарювати занавіски та підвішений одяг.
SteamGlide Elite – це наша найкраща підошва для відмінного ковзання та максимальної стійкості до подряпин. Її платформа з нержавіючої сталі вдвічі міцніша за звичайну алюмінієву платформу, а наше запатентоване 6-шарове покриття із вдосконаленим титановим шаром забезпечує легке ковзання для найшвидших результатів.
Прозорий резервуар для води на 1,8 л забезпечує до 2 годин безперервного використання. Коли резервуар для води спорожниться, про це нагадає індикатор; його можна легко наповнити під краном у будь-який час через великі дверцята для наповнення.
Регулярне видалення накипу захищає праску, подовжує її термін експлуатації і забезпечує найкращу ефективність відпарювання. Наша ексклюзивна система легкого видалення накипу постійно збирає накип, а індикатор та аудіосигнал повідомляють про необхідність спорожнення. Просто вийміть штекер і дайте воді та часткам накипу витекти.
Автоматичне вимкнення заощаджує енергію для цілковитого спокою.
Фіксуйте надійно праску на платформі для легкого перенесення у будинку і запобігання випадковому торканню гарячої підошви.
Простий у використанні
Швидке усунення складок
Видалення накипу
Розмір і вага
Технологія
GC026/80
GC026/30
GC026/00
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