Технологія OptimalTEMP: не пропалить ваші речі

Завдяки технології OptimalTEMP ми гарантуємо, що ця праска ніколи не пропалить ваші речі (які можна прасувати), якщо ви її залишите без нагляду. Ви можете безпечно залишити її на ваших речах або на прасувальній дошці.