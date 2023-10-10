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  • Парогенератор, який адаптує пару до швидкості прасування
  • Парогенератор, який адаптує пару до швидкості прасування
  • Парогенератор, який адаптує пару до швидкості прасування
  • Парогенератор, який адаптує пару до швидкості прасування
  • Парогенератор, який адаптує пару до швидкості прасування
  • Парогенератор, який адаптує пару до швидкості прасування
  • Парогенератор, який адаптує пару до швидкості прасування
  • Парогенератор, який адаптує пару до швидкості прасування
  • Парогенератор, який адаптує пару до швидкості прасування
  • Парогенератор, який адаптує пару до швидкості прасування
  • Парогенератор, який адаптує пару до швидкості прасування
  • Парогенератор, який адаптує пару до швидкості прасування
  • Парогенератор, який адаптує пару до швидкості прасування
  • Парогенератор, який адаптує пару до швидкості прасування
  • Парогенератор, який адаптує пару до швидкості прасування
  • Парогенератор, який адаптує пару до швидкості прасування
  • Парогенератор, який адаптує пару до швидкості прасування
  • Парогенератор, який адаптує пару до швидкості прасування
  • Парогенератор, який адаптує пару до швидкості прасування
  • Парогенератор, який адаптує пару до швидкості прасування
  • Парогенератор, який адаптує пару до швидкості прасування
  • Парогенератор, який адаптує пару до швидкості прасування

PerfectCare серії 8000Парогенератор

PSG8140/80

4.7
| (378) Відгуки | 94% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Парогенератор, який адаптує пару до швидкості прасування
Праска PerfectCare серії 8000 із нашою новою технологією сенсора пропонує прасування без зусиль. Можна прасувати вертикально й горизонтально з автоматичною подачею пари. Режим швидкості адаптує кількість пари на основі вашої швидкості прасування для ще швидших результатів.
Переглянути всі переваги

Прасування без зусиль. Швидкі результати.

Парогенератор, який адаптує пару до швидкості прасування

  • Тиск 8,5 бар

  • Паровий удар 700 г

  • Постійна подача пари 170 г/хв

  • Інтелектуальна автоматична подача пари

  • Технологія OptimalTemp

Адаптує пару до швидкості прасування

Адаптує пару до швидкості прасування

Прасуйте швидше за допомогою режиму швидкості. Праска автоматично адаптує ідеальну кількість пари до швидкості прасування.

Прасуйте без зусиль за допомогою автоматичної подачі пари

Прасуйте без зусиль за допомогою автоматичної подачі пари

Завдяки новому датчику руху, який розпізнає рух праски для автоматичної подачі пари, ви можете бути впевнені, що прасування буде швидким та легким

Оновлений сенсор руху для легкого вертикального використання

Оновлений сенсор руху для легкого вертикального використання

Завдяки новій технології сенсора руху, яка розпізнає ваші рухи в будь-якому напрямку, ви можете легко насолоджуватися автоматичним відпарюванням підвішеного одягу, занавісок і постільної білизни.

Технічні характеристики

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Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Нагороди

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Відгуки

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4.7

з 5

378

Відгуки

94%

рекомендують цей виріб

10/10/2023

Україна

Україна

Перевірений покупець

МРІЯ КОЖНОГО

Для будь-якої тканини має ідеальний результат. Праска легка, рука не втомлюється,. Речі не можуть згоріти від невірного вибору програми, так як пар безпечно діє на найтоншу тканину.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare серії 8000 PSG8140/80 Парогенератор

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare серії 8000 PSG8140/80 Парогенератор

12/07/2023

Україна

Україна

Чудова праска.

Праска дуже зручна, практична, має багато корисних функцій. Рекомендую, будете дуже задоволені від користування.

Плюси

Так

Мінуси

Ні

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare серії 8000 PSG8140/80 Парогенератор

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare серії 8000 PSG8140/80 Парогенератор

12/10/2022

Україна

Україна

Поламався через 2 дні

Доброго дня.Купила парогенератор Philips,і після двох днів користування ,при тому що прасувала максимум 4 речі ,почала текти вода рікою з підошви .Здала на сервіс ,виявляється потрібно міняти плату ,як так?Це напевно бракований товар,здала в ремонт 4.10 і скільки ще чекати невідомо,а я взяла і викинула стару праску.Як так?Чому не можна обміняти через брак на новий парогенератор ,чому я заплативши такі гроші ,маю бути невідомо скільки часу без праски

Плюси

-

Мінуси

Поламався дуже швидко

Цей відгук про PerfectCare серії 8000 PSG8140/80 Парогенератор

Цей відгук про PerfectCare серії 8000 PSG8140/80 Парогенератор

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