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Розширена гарантія 3 роки
Тиск 8,5 бар
Паровий удар 700 г
Постійна подача пари 170 г/хв
Інтелектуальна автоматична подача пари
Технологія OptimalTemp
Прасуйте швидше за допомогою режиму швидкості. Праска автоматично адаптує ідеальну кількість пари до швидкості прасування.
Завдяки новому датчику руху, який розпізнає рух праски для автоматичної подачі пари, ви можете бути впевнені, що прасування буде швидким та легким
Завдяки новій технології сенсора руху, яка розпізнає ваші рухи в будь-якому напрямку, ви можете легко насолоджуватися автоматичним відпарюванням підвішеного одягу, занавісок і постільної білизни.
Нагороди
4.7
з 5
378
Відгуки
94%
рекомендують цей виріб
оксан
10/10/2023
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
МРІЯ КОЖНОГО
Для будь-якої тканини має ідеальний результат. Праска легка, рука не втомлюється,. Речі не можуть згоріти від невірного вибору програми, так як пар безпечно діє на найтоншу тканину.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare серії 8000 PSG8140/80 Парогенератор
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare серії 8000 PSG8140/80 Парогенератор
Viktor_ST
12/07/2023
Україна
Чудова праска.
Праска дуже зручна, практична, має багато корисних функцій. Рекомендую, будете дуже задоволені від користування.
Плюси
Так
Мінуси
Ні
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare серії 8000 PSG8140/80 Парогенератор
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare серії 8000 PSG8140/80 Парогенератор
Nataliayrkiv
12/10/2022
Україна
Поламався через 2 дні
Доброго дня.Купила парогенератор Philips,і після двох днів користування ,при тому що прасувала максимум 4 речі ,почала текти вода рікою з підошви .Здала на сервіс ,виявляється потрібно міняти плату ,як так?Це напевно бракований товар,здала в ремонт 4.10 і скільки ще чекати невідомо,а я взяла і викинула стару праску.Як так?Чому не можна обміняти через брак на новий парогенератор ,чому я заплативши такі гроші ,маю бути невідомо скільки часу без праски
Плюси
-
Мінуси
Поламався дуже швидко
Цей відгук про PerfectCare серії 8000 PSG8140/80 Парогенератор
Цей відгук про PerfectCare серії 8000 PSG8140/80 Парогенератор
Усі тканини, які можна прасувати