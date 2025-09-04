Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
До 215 г/хв пари та паровий удар 850 г
OptimalTEMP гарантує жодного пошкодження тканин
Інтелектуальна автоматична подача пари з датчиком руху
1 год прасування з великим резервуаром для води на 1,4 л
Система видалення накипу для простоти обслуговування
Паровий двигун TurboPower для покращеного прасування; потужніший потік пари без переривання. Двигун TurboPower мінімізує кількість мокрих плям на одязі під час прасування*, одяг можна одразу відкладати без очікування на висихання.
Завдяки технології OptimalTEMP гарантована відсутність підпалів на всіх тканинах, які можна прасувати, незалежно від обраного налаштування пари. Ви можете спокійно прасувати будь-який одяг – від шовкової блузки до бавовняної сорочки. Ми гарантуємо, що ваш парогенератор ніколи не пропалить тканину, яку ви прасуєте, навіть якщо праска без нагляду – ви можете спокійно залишити її на одязі або прасувальній дошці.
Розумна технологія датчика руху з ШІ розпізнає, коли праска рухається над одягом, і автоматично випускає потужну пару. Насолоджуйтеся легким і швидким прасуванням, поки праска працює замість вас.
5.0
з 5
3
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Liiya
04/09/2025
България
Цена - качество
Очарована съм от продукта! Препоръчвам за всяко домакинство. :)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/20 Грижа за дрехите
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/20 Грижа за дрехите
Елиз
04/09/2025
България
Прекрасен уред
Изключително съм доволна от уреда. Технология от ново поколение! Всеки трябва да го притежава.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/20 Грижа за дрехите
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/20 Грижа за дрехите
Zebra2987
04/09/2025
България
Продуктът има чудесни характеристики
Много добър продукт. Гладенето е по-лесно от всякога.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/20 Грижа за дрехите
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/20 Грижа за дрехите
Подача пари (норма IEC60311) порівняно з іншими парогенераторами; червень 2025 р.
У порівнянні з PSG8000S
У порівнянні з режимом MAX
Протестовано незалежною організацією на предмет наявності бактерій таких типів, як кишкова паличка 8739, золотистий стафілокок ATCC 6538, кандіда біліюча ATCC 10231 через 1 хвилину відпарювання.