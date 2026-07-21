КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Найпотужніший парогенератор*
  • Найпотужніший парогенератор*
  • Найпотужніший парогенератор*
  • Найпотужніший парогенератор*
  • Найпотужніший парогенератор*
  • Найпотужніший парогенератор*
  • Найпотужніший парогенератор*
  • Найпотужніший парогенератор*
  • Найпотужніший парогенератор*
  • Найпотужніший парогенератор*
  • Найпотужніший парогенератор*
  • Найпотужніший парогенератор*

Парогенератор PerfectCare серії 8000Догляд за одягом

PSG8300/80

5
| (12) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Найпотужніший парогенератор*
Нова серія 8000, яка представлена найпотужнішим парогенератором на ринку, адаптує швидкість прасування за допомогою інтелектуального датчика руху з ШІ. Технологія OptimalTemp гарантує жодного пошкодження тканин, які можна прасувати. Прасувати ще ніколи не було так легко!
Переглянути всі переваги

Датчик з ШІ, який адаптує пару до швидкості прасування

Найпотужніший парогенератор*

  • До 215 г/хв пари та паровий удар 850 г

  • OptimalTEMP гарантує жодного пошкодження тканин

  • Інтелектуальна автоматична подача пари з датчиком руху

  • 1 год прасування з великим резервуаром для води на 1,4 л

  • Система видалення накипу для простоти обслуговування

Паровий двигун TurboPower для потужного відпарювання

Паровий двигун TurboPower для потужного відпарювання

Паровий двигун TurboPower для покращеного прасування; потужніший потік пари без переривання. Двигун TurboPower мінімізує кількість мокрих плям на одязі під час прасування*, одяг можна одразу відкладати без очікування на висихання.

Технологія OptimalTEMP, не пропалить ваші речі

Технологія OptimalTEMP, не пропалить ваші речі

Завдяки технології OptimalTEMP гарантована відсутність підпалів на всіх тканинах, які можна прасувати, незалежно від обраного налаштування пари. Ви можете спокійно прасувати будь-який одяг – від шовкової блузки до бавовняної сорочки. Ми гарантуємо, що ваш парогенератор ніколи не пропалить тканину, яку ви прасуєте, навіть якщо праска без нагляду – ви можете спокійно залишити її на одязі або прасувальній дошці.

Інтелектуальна автоматична подача пари для прасування без зусиль

Інтелектуальна автоматична подача пари для прасування без зусиль

Розумна технологія датчика руху з ШІ розпізнає, коли праска рухається над одягом, і автоматично випускає потужну пару. Насолоджуйтеся легким і швидким прасуванням, поки праска працює замість вас.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

5.0

з 5

12

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

21/07/2026

Lietuva

Lietuva

Patikimas naudoti

Talpus vandens indas, patogus nešioti ir laikyti spintoje, o rūbų lyginimas labai lengvas su šiuo lygintuvu.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 8000 serijos „PerfectCare“ garų gener. PSG8300/80 Drabužių priežiūra

Date of Use 2026-07-09

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 8000 serijos „PerfectCare“ garų gener. PSG8300/80 Drabužių priežiūra

Date of Use 2026-07-09

21/07/2026

Lietuva

Lietuva

Patogu lyginti

Gerai ir greitai lygina rūbus, garų srautas toks didelis, kad be vargo dingsta visos raukšlės.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 8000 serijos „PerfectCare“ garų gener. PSG8300/80 Drabužių priežiūra

Date of Use 2026-07-10

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 8000 serijos „PerfectCare“ garų gener. PSG8300/80 Drabužių priežiūra

Date of Use 2026-07-10

21/07/2026

Lietuva

Lietuva

Lengvas naudoti

Lengvas naudojimas, didelis garų srautas, pats lygintuvas patogus nešioti ir laikyti spintoje.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 8000 serijos „PerfectCare“ garų gener. PSG8300/80 Drabužių priežiūra

Date of Use 2026-07-03

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 8000 serijos „PerfectCare“ garų gener. PSG8300/80 Drabužių priežiūra

Date of Use 2026-07-03

Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*

    Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.

      Примітки

      1. Подача пари (норма IEC60311) порівняно з іншими парогенераторами; червень 2025 р.

      2. У порівнянні з PSG8000S

      3. У порівнянні з режимом MAX

      4. Протестовано незалежною організацією на предмет наявності бактерій таких типів, як кишкова паличка 8739, золотистий стафілокок ATCC 6538, кандіда біліюча ATCC 10231 через 1 хвилину відпарювання.