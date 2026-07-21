Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
До 215 г/хв пари та паровий удар 850 г
OptimalTEMP гарантує жодного пошкодження тканин
Інтелектуальна автоматична подача пари з датчиком руху
1 год прасування з великим резервуаром для води на 1,4 л
Система видалення накипу для простоти обслуговування
Паровий двигун TurboPower для покращеного прасування; потужніший потік пари без переривання. Двигун TurboPower мінімізує кількість мокрих плям на одязі під час прасування*, одяг можна одразу відкладати без очікування на висихання.
Завдяки технології OptimalTEMP гарантована відсутність підпалів на всіх тканинах, які можна прасувати, незалежно від обраного налаштування пари. Ви можете спокійно прасувати будь-який одяг – від шовкової блузки до бавовняної сорочки. Ми гарантуємо, що ваш парогенератор ніколи не пропалить тканину, яку ви прасуєте, навіть якщо праска без нагляду – ви можете спокійно залишити її на одязі або прасувальній дошці.
Розумна технологія датчика руху з ШІ розпізнає, коли праска рухається над одягом, і автоматично випускає потужну пару. Насолоджуйтеся легким і швидким прасуванням, поки праска працює замість вас.
5.0
з 5
12
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Naglis10
21/07/2026
Lietuva
Patikimas naudoti
Talpus vandens indas, patogus nešioti ir laikyti spintoje, o rūbų lyginimas labai lengvas su šiuo lygintuvu.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 8000 serijos „PerfectCare“ garų gener. PSG8300/80 Drabužių priežiūra
Date of Use 2026-07-09
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 8000 serijos „PerfectCare“ garų gener. PSG8300/80 Drabužių priežiūra
Date of Use 2026-07-09
EgidijaE
21/07/2026
Lietuva
Patogu lyginti
Gerai ir greitai lygina rūbus, garų srautas toks didelis, kad be vargo dingsta visos raukšlės.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 8000 serijos „PerfectCare“ garų gener. PSG8300/80 Drabužių priežiūra
Date of Use 2026-07-10
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 8000 serijos „PerfectCare“ garų gener. PSG8300/80 Drabužių priežiūra
Date of Use 2026-07-10
Mikis30
21/07/2026
Lietuva
Lengvas naudoti
Lengvas naudojimas, didelis garų srautas, pats lygintuvas patogus nešioti ir laikyti spintoje.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 8000 serijos „PerfectCare“ garų gener. PSG8300/80 Drabužių priežiūra
Date of Use 2026-07-03
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 8000 serijos „PerfectCare“ garų gener. PSG8300/80 Drabužių priežiūra
Date of Use 2026-07-03
Подача пари (норма IEC60311) порівняно з іншими парогенераторами; червень 2025 р.
У порівнянні з PSG8000S
У порівнянні з режимом MAX
Протестовано незалежною організацією на предмет наявності бактерій таких типів, як кишкова паличка 8739, золотистий стафілокок ATCC 6538, кандіда біліюча ATCC 10231 через 1 хвилину відпарювання.