Умови пошуку
У Вашому кошику наразі немає товарів.
Ambilight без обмежень. Дайте волю світлу
Створіть ефект Ambilight усюди за допомогою додатка Philips Ambilight+Hue. Дозвольте телевізору з функцією Ambilight та лампам Hue "спілкуватися" між собою через додаток, оточуючи Вас емоціями, силою та кольором Ambilight в усьому будинку. Виконайте налаштування відповідно до власного стилю. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ambilight без обмежень. Дайте волю світлу
Створіть ефект Ambilight усюди за допомогою додатка Philips Ambilight+Hue. Дозвольте телевізору з функцією Ambilight та лампам Hue "спілкуватися" між собою через додаток, оточуючи Вас емоціями, силою та кольором Ambilight в усьому будинку. Виконайте налаштування відповідно до власного стилю. Переглянути усі переваги
Ambilight без обмежень. Дайте волю світлу
Створіть ефект Ambilight усюди за допомогою додатка Philips Ambilight+Hue. Дозвольте телевізору з функцією Ambilight та лампам Hue "спілкуватися" між собою через додаток, оточуючи Вас емоціями, силою та кольором Ambilight в усьому будинку. Виконайте налаштування відповідно до власного стилю. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ambilight без обмежень. Дайте волю світлу
Створіть ефект Ambilight усюди за допомогою додатка Philips Ambilight+Hue. Дозвольте телевізору з функцією Ambilight та лампам Hue "спілкуватися" між собою через додаток, оточуючи Вас емоціями, силою та кольором Ambilight в усьому будинку. Виконайте налаштування відповідно до власного стилю. Переглянути усі переваги
Додаток Ambilight+Hue
Ціна магазину Philips
Усього:
Легко вибирайте лампи Hue в кімнаті для створення ефекту Ambilight під час перегляду телевізора. Ті лампи, яких Ви не вибрали для Ambilight, відновлюють свій попередньо встановлений колір і для них можна вибрати будь-який колір спектру Hue.
Телевізор із підсвічуванням Ambilight може створювати музику із кольором під Вашим керівництвом. Пересуваючи кнопку налаштування інтенсивності кольору справа наліво, можна налаштувати інтенсивність кольору. У разі пересування кнопки вліво можна вибрати м’якші тони, а вправо – налаштувати більш захоплюючий перегляд.
Можна встановити яскравість окремих ламп Hue, пересуваючи перемикач динамічної контрастності. Вибравши лампи торканням піктограм ламп на екрані, просто пересуньте перемикач вліво або вправо для більш чи менш вражаючого перегляду.
Пов’язані вироби
Операційна система