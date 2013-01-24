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    Додаток Ambilight+Hue

    PTA008/00
    Загальна оцінка / 5
    2 нагороди
    • Ambilight без обмежень. Дайте волю світлу Ambilight без обмежень. Дайте волю світлу Ambilight без обмежень. Дайте волю світлу
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      Додаток Ambilight+Hue

      PTA008/00
      Загальна оцінка / 5
      2 нагороди

      Ambilight без обмежень. Дайте волю світлу

      Створіть ефект Ambilight усюди за допомогою додатка Philips Ambilight+Hue. Дозвольте телевізору з функцією Ambilight та лампам Hue "спілкуватися" між собою через додаток, оточуючи Вас емоціями, силою та кольором Ambilight в усьому будинку. Виконайте налаштування відповідно до власного стилю. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Додаток Ambilight+Hue

      Ambilight без обмежень. Дайте волю світлу

      Створіть ефект Ambilight усюди за допомогою додатка Philips Ambilight+Hue. Дозвольте телевізору з функцією Ambilight та лампам Hue "спілкуватися" між собою через додаток, оточуючи Вас емоціями, силою та кольором Ambilight в усьому будинку. Виконайте налаштування відповідно до власного стилю. Переглянути усі переваги

      Ambilight без обмежень. Дайте волю світлу

      Створіть ефект Ambilight усюди за допомогою додатка Philips Ambilight+Hue. Дозвольте телевізору з функцією Ambilight та лампам Hue "спілкуватися" між собою через додаток, оточуючи Вас емоціями, силою та кольором Ambilight в усьому будинку. Виконайте налаштування відповідно до власного стилю. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Додаток Ambilight+Hue

      Ambilight без обмежень. Дайте волю світлу

      Створіть ефект Ambilight усюди за допомогою додатка Philips Ambilight+Hue. Дозвольте телевізору з функцією Ambilight та лампам Hue "спілкуватися" між собою через додаток, оточуючи Вас емоціями, силою та кольором Ambilight в усьому будинку. Виконайте налаштування відповідно до власного стилю. Переглянути усі переваги

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        Додаток Ambilight+Hue

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        Ambilight без обмежень. Дайте волю світлу

        Додаток Philips Ambilight+Hue

        • лише для телевізорів Philips
        Кнопка вибору лампи для вибору та розміщення ламп Hue

        Кнопка вибору лампи для вибору та розміщення ламп Hue

        Легко вибирайте лампи Hue в кімнаті для створення ефекту Ambilight під час перегляду телевізора. Ті лампи, яких Ви не вибрали для Ambilight, відновлюють свій попередньо встановлений колір і для них можна вибрати будь-який колір спектру Hue.

        Кнопка налаштування інтенсивності кольору для налаштування кольору

        Кнопка налаштування інтенсивності кольору для налаштування кольору

        Телевізор із підсвічуванням Ambilight може створювати музику із кольором під Вашим керівництвом. Пересуваючи кнопку налаштування інтенсивності кольору справа наліво, можна налаштувати інтенсивність кольору. У разі пересування кнопки вліво можна вибрати м’якші тони, а вправо – налаштувати більш захоплюючий перегляд.

        Перемикач динамічної яскравості для налаштування вибраних ламп Hue

        Перемикач динамічної яскравості для налаштування вибраних ламп Hue

        Можна встановити яскравість окремих ламп Hue, пересуваючи перемикач динамічної контрастності. Вибравши лампи торканням піктограм ламп на екрані, просто пересуньте перемикач вліво або вправо для більш чи менш вражаючого перегляду.

        Технічні характеристики

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          Сумісність із
          • Телевізори з Ambilight 2011 та новішого випуску
          • Система персонального освітлення Hue

        • Операційна система

          Мінімальні вимоги
          Android 2.3 або iOS 4.3

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