Інші елементи комплектації
- 2 пари 3D-окулярів
- 3D-передавач*
- 2 батареї CR2032
- Кронштейн для монтування передавача
- Короткий посібник
- Гарантійний талон
- Оновлення програмного забезпечення телевізора (USB)
Насолоджуйтеся переглядом 3D на телевізорі Philips 3D Ready
Піднесіть перегляд відео у власній вітальні на новий рівень за допомогою пакета оновлення 3D. Пакет включає високотехнологічні активні 3D-окуляри та 3D-передавач, тому містить усе, що потрібно для оновлення телевізора і справді дивовижного 3D-перегляду!
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Насолоджуйтеся переглядом 3D на телевізорі Philips 3D Ready
Піднесіть перегляд відео у власній вітальні на новий рівень за допомогою пакета оновлення 3D. Пакет включає високотехнологічні активні 3D-окуляри та 3D-передавач, тому містить усе, що потрібно для оновлення телевізора і справді дивовижного 3D-перегляду!
Насолоджуйтеся переглядом 3D на телевізорі Philips 3D Ready
Піднесіть перегляд відео у власній вітальні на новий рівень за допомогою пакета оновлення 3D. Пакет включає високотехнологічні активні 3D-окуляри та 3D-передавач, тому містить усе, що потрібно для оновлення телевізора і справді дивовижного 3D-перегляду!
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Насолоджуйтеся переглядом 3D на телевізорі Philips 3D Ready
Піднесіть перегляд відео у власній вітальні на новий рівень за допомогою пакета оновлення 3D. Пакет включає високотехнологічні активні 3D-окуляри та 3D-передавач, тому містить усе, що потрібно для оновлення телевізора і справді дивовижного 3D-перегляду!
Пакет оновлення 3D для телевізора
Усього:
Philips використовує сучасну технологію 3D для відтворення 3D-вмісту у форматі Full HD. Технологія Active 3D використовує бездротовий передавач для швидкого відкривання та закривання шторок активних 3D-окулярів синхронізовано із зображенням на екрані телевізора. Сцени та спецефекти ще ніколи не були такими вражаючими, глибокими та правдивими.
У комплекті оновлення програмного забезпечення для телевізора для встановлення 3D-передавача
Ви будете вражені якістю 3D-фільмів у власній вітальні завдяки телевізору Full HD 3D Ready. Система Active 3D використовує найновішу технологію швидкої зміни зображення для забезпечення правдивої глибини та реалізму за повної роздільної здатності HD 1080x1920. До Вашої уваги пропонується широкий вибір 3D-фільмів високої якості на дисках Blu-ray та трансляція у форматі 3D. Ваш сумісний телевізор Philips відтворюватиме 3D-вміст Full HD після того, коли Ви під’єднаєте програвач дисків Blu-Ray або HD-приймач, сумісний із форматом 3D. Якщо у Вашій сім’ї більше двох осіб, придбайте потрібну кількість 3D-окулярів (комплект PTA03).
Просто вставте флеш-карту USB для оновлення програмного забезпечення, під’єднайте 3D-передавач до вихідного роз’єму 3D Out на телевізорі та насолоджуйтеся переглядом 3D-вмісту на телевізорі Philips 3D Ready.
3D-передавач легко встановити і встановлює зв’язок між телевізором та активними 3D-окулярами.
Доступно для використання із телевізором Philips Full HD 3D Ready (щоб дізнатися про сумісні телевізори, перегляньте пов’язані вироби)
Для 3D-перегляду з усією сім’єю можна придбати додаткові пари активних 3D-окулярів (додатковий комплект PTA03 або PTA516).
Зручність
Розміри
Аксесуари
Пов’язані вироби
Вимоги до системи для відтворення у форматі 3D