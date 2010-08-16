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Пакет оновлення 3D для телевізора

PTA02/00
  • Насолоджуйтеся переглядом 3D на телевізорі Philips 3D Ready Насолоджуйтеся переглядом 3D на телевізорі Philips 3D Ready Насолоджуйтеся переглядом 3D на телевізорі Philips 3D Ready
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    Пакет оновлення 3D для телевізора

    PTA02/00

    Насолоджуйтеся переглядом 3D на телевізорі Philips 3D Ready

    Піднесіть перегляд відео у власній вітальні на новий рівень за допомогою пакета оновлення 3D. Пакет включає високотехнологічні активні 3D-окуляри та 3D-передавач, тому містить усе, що потрібно для оновлення телевізора і справді дивовижного 3D-перегляду!

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Рекомендована роздрібна ціна: 1,999.00грн

    Пакет оновлення 3D для телевізора

    Насолоджуйтеся переглядом 3D на телевізорі Philips 3D Ready

    Піднесіть перегляд відео у власній вітальні на новий рівень за допомогою пакета оновлення 3D. Пакет включає високотехнологічні активні 3D-окуляри та 3D-передавач, тому містить усе, що потрібно для оновлення телевізора і справді дивовижного 3D-перегляду!

    Насолоджуйтеся переглядом 3D на телевізорі Philips 3D Ready

    Піднесіть перегляд відео у власній вітальні на новий рівень за допомогою пакета оновлення 3D. Пакет включає високотехнологічні активні 3D-окуляри та 3D-передавач, тому містить усе, що потрібно для оновлення телевізора і справді дивовижного 3D-перегляду!

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Рекомендована роздрібна ціна: 1,999.00грн

    Пакет оновлення 3D для телевізора

    Насолоджуйтеся переглядом 3D на телевізорі Philips 3D Ready

    Піднесіть перегляд відео у власній вітальні на новий рівень за допомогою пакета оновлення 3D. Пакет включає високотехнологічні активні 3D-окуляри та 3D-передавач, тому містить усе, що потрібно для оновлення телевізора і справді дивовижного 3D-перегляду!

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      Пакет оновлення 3D для телевізора

      Пакет оновлення 3D для телевізора

      Усього:

      Насолоджуйтеся переглядом 3D на телевізорі Philips 3D Ready

      Із пакетом оновлення 3D

      2 пари активних 3D-окулярів для 3D-перегляду Full HD

      2 пари активних 3D-окулярів для 3D-перегляду Full HD

      Philips використовує сучасну технологію 3D для відтворення 3D-вмісту у форматі Full HD. Технологія Active 3D використовує бездротовий передавач для швидкого відкривання та закривання шторок активних 3D-окулярів синхронізовано із зображенням на екрані телевізора. Сцени та спецефекти ще ніколи не були такими вражаючими, глибокими та правдивими.

      У комплекті програмне забезпечення для встановлення 3D-передавача

      У комплекті програмне забезпечення для встановлення 3D-передавача

      У комплекті оновлення програмного забезпечення для телевізора для встановлення 3D-передавача

      Телевізор із підтримкою формату Full HD 3D забезпечує справді абсолютний перегляд фільмів у форматі 3D

      Телевізор із підтримкою формату Full HD 3D забезпечує справді абсолютний перегляд фільмів у форматі 3D

      Ви будете вражені якістю 3D-фільмів у власній вітальні завдяки телевізору Full HD 3D Ready. Система Active 3D використовує найновішу технологію швидкої зміни зображення для забезпечення правдивої глибини та реалізму за повної роздільної здатності HD 1080x1920. До Вашої уваги пропонується широкий вибір 3D-фільмів високої якості на дисках Blu-ray та трансляція у форматі 3D. Ваш сумісний телевізор Philips відтворюватиме 3D-вміст Full HD після того, коли Ви під’єднаєте програвач дисків Blu-Ray або HD-приймач, сумісний із форматом 3D. Якщо у Вашій сім’ї більше двох осіб, придбайте потрібну кількість 3D-окулярів (комплект PTA03).

      Легке встановлення на телевізорі

      Просто вставте флеш-карту USB для оновлення програмного забезпечення, під’єднайте 3D-передавач до вихідного роз’єму 3D Out на телевізорі та насолоджуйтеся переглядом 3D-вмісту на телевізорі Philips 3D Ready.

      3D-передавач встановлює зв’язок між телевізором і 3D-окулярами*

      3D-передавач легко встановити і встановлює зв’язок між телевізором та активними 3D-окулярами.

      Доступно для використання із телевізором Philips Full HD 3D Ready

      Доступно для використання із телевізором Philips Full HD 3D Ready (щоб дізнатися про сумісні телевізори, перегляньте пов’язані вироби)

      Додаткові пари 3D-окулярів можна придбати окремо

      Для 3D-перегляду з усією сім’єю можна придбати додаткові пари активних 3D-окулярів (додатковий комплект PTA03 або PTA516).

      Технічні характеристики

      • Зручність

        Просте встановлення
        Функція Plug & Play
        Простота у користуванні
        • автоматичне увімкнення/вимкнення
        • ресурс батареї – до 200 годин
        • складані дужки (окуляри)
        • індикація про низький рівень заряду батареї

      • Розміри

        Вага виробу
        0,06  кг
        Розміри виробу (ШxГxВ)
        168 x 47 x 165 мм

      • Аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        • 2 пари 3D-окулярів
        • 3D-передавач*
        • 2 батареї CR2032
        • Кронштейн для монтування передавача
        • Короткий посібник
        • Гарантійний талон
        • Оновлення програмного забезпечення телевізора (USB)

      • Пов’язані вироби

        Сумісність із
        • 46PFL9705
        • 40PFL9705
        • 52PFL8605
        • 46PFL8685
        • 46PFL8605
        • 40PFL8605
        • Латиноамериканський регіон:
        • 58PFL9955D
        • 40PFL9605D

      • Вимоги до системи для відтворення у форматі 3D

        Загальна інформація
        • Для 3D-перегляду потрібні:
        • телевізор Philips 3D Ready
        • активні 3D-окуляри
        • 3D-передавач*
        • пристрій-джерело
        • фільм, гра або трансляція у форматі 3D
        Сумісний телевізор Philips
        Перегляньте список у розділі пов’язаних виробів
        Пристрій-джерело 3D
        • Програвач дисків Blu-Ray, сумісний із форматом 3D
        • або ігрова консоль, сумісна із форматом 3D
        • або телеприставка, сумісна із форматом 3D
        Матеріал-джерело у форматі 3D
        • Підтримувані стандарти:
        • 3D-сигнали на базі HDMI 1.4
        • "Упаковка кадрів"
        • "Поруч"
        • "Вгорі/внизу"
        • роздільна здатність – до 1920x1080p

      Комплектація упаковки

      Інші елементи комплектації

      • 2 пари 3D-окулярів
      • 3D-передавач*
      • 2 батареї CR2032
      • Кронштейн для монтування передавача
      • Короткий посібник
      • Гарантійний талон
      • Оновлення програмного забезпечення телевізора (USB)

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      Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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          • Для телевізора 58PFL9955 не можна використовувати PTA02. Можна використовувати PTA03, оскільки телевізор 58PFL9955 має вбудований 3D-передавач.
          • Попередження про шкоду для здоров’я:
          • Якщо Ви або хтось із Вашої сім'ї схильний до приступів епілепсії чи надто чутливий до світла, перед тим як переглядати вміст зі швидкою зміною зображень, мерехтінням світла або 3D-вміст, проконсультуйтеся з лікарем.
          • Для запобігання дискомфорту (запамороченню, головному болю чи втраті орієнтації) не дивіться 3D-відео надто довго. У разі поганого самопочуття припиніть 3D-перегляд і тимчасово не займайтеся потенційно небезпечними справами, поки не зникнуть симптоми.
          • Батьки повинні стежити за переглядом 3D-контенту дітьми та за їх самопочуттям під час перегляду. Не рекомендується переглядати 3D-відео дітям до 6 років, оскільки їхня зорова система ще недостатньо розвинена.
          • Не використовуйте 3D-окуляри для інших цілей, окрім перегляду 3D-телевізора.
          • ЗАГРОЗА ЗАДУХИ – Не дозволяйте дітям до 3 років бавитися із 3D-окулярами, оскільки вони можуть удавитися кришкою батарейного відсіку або батареєю.

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