Телевізор із підтримкою формату Full HD 3D забезпечує справді абсолютний перегляд фільмів у форматі 3D

Ви будете вражені якістю 3D-фільмів у власній вітальні завдяки телевізору Full HD 3D Ready. Система Active 3D використовує найновішу технологію швидкої зміни зображення для забезпечення правдивої глибини та реалізму за повної роздільної здатності HD 1080x1920. До Вашої уваги пропонується широкий вибір 3D-фільмів високої якості на дисках Blu-ray та трансляція у форматі 3D. Ваш сумісний телевізор Philips відтворюватиме 3D-вміст Full HD після того, коли Ви під’єднаєте програвач дисків Blu-Ray або HD-приймач, сумісний із форматом 3D. Якщо у Вашій сім’ї більше двох осіб, придбайте потрібну кількість 3D-окулярів (комплект PTA03).