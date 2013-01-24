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    3D-окуляри для телевізора

    PTA03/00
    • Насолоджуйтеся переглядом 3D на телевізорі Philips 3D Ready Насолоджуйтеся переглядом 3D на телевізорі Philips 3D Ready Насолоджуйтеся переглядом 3D на телевізорі Philips 3D Ready
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      3D-окуляри для телевізора

      PTA03/00

      Насолоджуйтеся переглядом 3D на телевізорі Philips 3D Ready

      Влаштуйте захоплюючий перегляд фільмів вдома у форматі 3D завдяки додатковим активним 3D-окулярам. Високотехнологічні активні 3D-окуляри дозволяють розширити пакет оновлення 3D і насолоджуватися справді захоплюючим переглядом 3D-вмісту усією сім’єю!

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Рекомендована роздрібна ціна: 799.00грн
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      3D-окуляри для телевізора

      Насолоджуйтеся переглядом 3D на телевізорі Philips 3D Ready

      Влаштуйте захоплюючий перегляд фільмів вдома у форматі 3D завдяки додатковим активним 3D-окулярам. Високотехнологічні активні 3D-окуляри дозволяють розширити пакет оновлення 3D і насолоджуватися справді захоплюючим переглядом 3D-вмісту усією сім’єю!

      Насолоджуйтеся переглядом 3D на телевізорі Philips 3D Ready

      Влаштуйте захоплюючий перегляд фільмів вдома у форматі 3D завдяки додатковим активним 3D-окулярам. Високотехнологічні активні 3D-окуляри дозволяють розширити пакет оновлення 3D і насолоджуватися справді захоплюючим переглядом 3D-вмісту усією сім’єю!

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Рекомендована роздрібна ціна: 799.00грн
      Знайти подібні вироби

      3D-окуляри для телевізора

      Насолоджуйтеся переглядом 3D на телевізорі Philips 3D Ready

      Влаштуйте захоплюючий перегляд фільмів вдома у форматі 3D завдяки додатковим активним 3D-окулярам. Високотехнологічні активні 3D-окуляри дозволяють розширити пакет оновлення 3D і насолоджуватися справді захоплюючим переглядом 3D-вмісту усією сім’єю!

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        3D-окуляри для телевізора

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Насолоджуйтеся переглядом 3D на телевізорі Philips 3D Ready

        Із додатковими активними 3D-окулярами

        Додатковий комплект активних 3D-окулярів для більшої кількості членів сім’ї*

        Додатковий комплект активних 3D-окулярів для більшої кількості членів сім’ї*

        Philips використовує сучасну технологію для відтворення 3D-вмісту у форматі Full HD. Технологія Active 3D використовує бездротовий передавач для швидкого відкривання та закривання шторок активних 3D-окулярів синхронізовано із зображенням на екрані телевізора. Сцени та спецефекти ще ніколи не були такими глибокими та правдивими. Насолоджуйтеся цим унікальним 3D-переглядом разом із сім’єю та друзями.

        Телевізор із підтримкою формату Full HD 3D забезпечує справді абсолютний перегляд фільмів у форматі 3D

        Телевізор із підтримкою формату Full HD 3D забезпечує справді абсолютний перегляд фільмів у форматі 3D

        Ви будете вражені якістю 3D-фільмів у власній вітальні завдяки телевізору Full HD 3D Ready. Система Active 3D використовує найновішу технологію швидкої зміни зображення для забезпечення правдивої глибини та реалізму за повної роздільної здатності HD 1080x1920. До Вашої уваги пропонується широкий вибір 3D-фільмів високої якості на дисках Blu-ray та трансляція у форматі 3D. Ваш сумісний телевізор Philips відтворюватиме 3D-вміст Full HD після того, коли Ви під’єднаєте програвач дисків Blu-Ray або HD-приймач, сумісний із форматом 3D. Якщо у Вашій сім’ї більше двох осіб, придбайте потрібну кількість 3D-окулярів (комплект PTA03).

        Доступно для використання із телевізором Philips Full HD 3D Ready

        Доступно для використання із телевізором Philips Full HD 3D Ready (щоб дізнатися про сумісні телевізори, перегляньте пов’язані вироби)

        Доповнює пакет оновлення 3D додатковими активними 3D-окулярами

        Доповнює пакет оновлення 3D додатковими активними 3D-окулярами

        Технічні характеристики

        • Зручність

          Просте встановлення
          Функція Plug & Play
          Простота у користуванні
          • автоматичне увімкнення/вимкнення
          • ресурс батареї – до 200 годин
          • складані дужки (окуляри)
          • індикація про низький рівень заряду батареї

        • Розміри

          Вага виробу
          0,06  кг
          Розміри виробу (ШxГxВ)
          168 x 47 x 165 мм

        • Аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          • 1 x 3D-окуляри
          • Батарея CR2032
          • Гарантійний талон

        • Пов’язані вироби

          Сумісність із
          • 58PFL9955
          • 46PFL9705
          • 40PFL9705
          • 52PFL8605
          • 46PFL8685
          • 46PFL8605
          • 40PFL8605
          • Латиноамериканський регіон:
          • 58PFL9955D
          • 40PFL9605D

        • Вимоги до системи для відтворення у форматі 3D

          Загальна інформація
          • Для 3D-перегляду потрібні:
          • телевізор Philips 3D Ready
          • активні 3D-окуляри
          • 3D-передавач*
          • пристрій-джерело
          • фільм, гра або трансляція у форматі 3D
          Сумісний телевізор Philips
          Перегляньте список у розділі пов’язаних виробів
          Пристрій-джерело 3D
          • Програвач дисків Blu-Ray, сумісний із форматом 3D
          • або ігрова консоль, сумісна із форматом 3D
          • або телеприставка, сумісна із форматом 3D
          Матеріал-джерело у форматі 3D
          • Підтримувані стандарти:
          • "Упаковка кадрів"
          • "Поруч"
          • "Вгорі/внизу"
          • роздільна здатність – до 1920x1080p

        Комплектація упаковки

        Інші елементи комплектації

        • 1 x 3D-окуляри
        • Батарея CR2032
        • Гарантійний талон

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            • Для телевізора 58PFL9955 не можна використовувати PTA02. Можна використовувати PTA03, оскільки телевізор 58PFL9955 має вбудований 3D-передавач.
            • PTA03 – це додатковий комплект, який не працюватиме окремо. У зв’язку з наявністю 3D-передавача потрібний пакет оновлення PTA02. Виняток: телевізор 58PFL9955 має вбудований 3D-передавач і працюватиме лише з PTA03.
            • Попередження про шкоду для здоров’я:
            • Якщо Ви або хтось із Вашої сім'ї схильний до приступів епілепсії чи надто чутливий до світла, перед тим як переглядати вміст зі швидкою зміною зображень, мерехтінням світла або 3D-вміст, проконсультуйтеся з лікарем.
            • Для запобігання дискомфорту (запамороченню, головному болю чи втраті орієнтації) не дивіться 3D-відео надто довго. У разі поганого самопочуття припиніть 3D-перегляд і тимчасово не займайтеся потенційно небезпечними справами, поки не зникнуть симптоми.
            • Батьки повинні стежити за переглядом 3D-контенту дітьми та за їх самопочуттям під час перегляду. Не рекомендується переглядати 3D-відео дітям до 6 років, оскільки їхня зорова система ще недостатньо розвинена.
            • Не використовуйте 3D-окуляри для інших цілей, окрім перегляду 3D-телевізора.
            • ЗАГРОЗА ЗАДУХИ – Не дозволяйте дітям до 3 років бавитися із 3D-окулярами, оскільки вони можуть удавитися кришкою батарейного відсіку або батареєю.

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