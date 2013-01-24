Інші елементи комплектації
- 1 x 3D-окуляри
- Батарея CR2032
- Гарантійний талон
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Насолоджуйтеся переглядом 3D на телевізорі Philips 3D Ready
Влаштуйте захоплюючий перегляд фільмів вдома у форматі 3D завдяки додатковим активним 3D-окулярам. Високотехнологічні активні 3D-окуляри дозволяють розширити пакет оновлення 3D і насолоджуватися справді захоплюючим переглядом 3D-вмісту усією сім’єю!
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Насолоджуйтеся переглядом 3D на телевізорі Philips 3D Ready
Влаштуйте захоплюючий перегляд фільмів вдома у форматі 3D завдяки додатковим активним 3D-окулярам. Високотехнологічні активні 3D-окуляри дозволяють розширити пакет оновлення 3D і насолоджуватися справді захоплюючим переглядом 3D-вмісту усією сім’єю!
Насолоджуйтеся переглядом 3D на телевізорі Philips 3D Ready
Влаштуйте захоплюючий перегляд фільмів вдома у форматі 3D завдяки додатковим активним 3D-окулярам. Високотехнологічні активні 3D-окуляри дозволяють розширити пакет оновлення 3D і насолоджуватися справді захоплюючим переглядом 3D-вмісту усією сім’єю!
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Насолоджуйтеся переглядом 3D на телевізорі Philips 3D Ready
Влаштуйте захоплюючий перегляд фільмів вдома у форматі 3D завдяки додатковим активним 3D-окулярам. Високотехнологічні активні 3D-окуляри дозволяють розширити пакет оновлення 3D і насолоджуватися справді захоплюючим переглядом 3D-вмісту усією сім’єю!
3D-окуляри для телевізора
Ціна магазину Philips
Усього:
Philips використовує сучасну технологію для відтворення 3D-вмісту у форматі Full HD. Технологія Active 3D використовує бездротовий передавач для швидкого відкривання та закривання шторок активних 3D-окулярів синхронізовано із зображенням на екрані телевізора. Сцени та спецефекти ще ніколи не були такими глибокими та правдивими. Насолоджуйтеся цим унікальним 3D-переглядом разом із сім’єю та друзями.
Ви будете вражені якістю 3D-фільмів у власній вітальні завдяки телевізору Full HD 3D Ready. Система Active 3D використовує найновішу технологію швидкої зміни зображення для забезпечення правдивої глибини та реалізму за повної роздільної здатності HD 1080x1920. До Вашої уваги пропонується широкий вибір 3D-фільмів високої якості на дисках Blu-ray та трансляція у форматі 3D. Ваш сумісний телевізор Philips відтворюватиме 3D-вміст Full HD після того, коли Ви під’єднаєте програвач дисків Blu-Ray або HD-приймач, сумісний із форматом 3D. Якщо у Вашій сім’ї більше двох осіб, придбайте потрібну кількість 3D-окулярів (комплект PTA03).
Доступно для використання із телевізором Philips Full HD 3D Ready (щоб дізнатися про сумісні телевізори, перегляньте пов’язані вироби)
Доповнює пакет оновлення 3D додатковими активними 3D-окулярами
Зручність
Розміри
Аксесуари
Пов’язані вироби
Вимоги до системи для відтворення у форматі 3D