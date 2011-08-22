Підтримка формату Full HD 3D Ready* забезпечує справді абсолютний перегляд фільмів у форматі 3D

Влаштуйте захоплюючий перегляд 3D-фільмів на екрані телевізора Full HD 3D у власній вітальні. Система Active 3D використовує найновішу технологію швидкої зміни зображення для забезпечення природної глибини та реалізму з повною роздільною здатністю 1080x1920 HD. Під час перегляду такого зображення за допомогою спеціальних окулярів, які в певний час відкривають і закривають ліву та праву лінзи відповідно до зміни зображень на екрані, створюється ефект Full HD 3D. Широкий вибір 3D-фільмів на дисках Blu-ray пропонує високу якість. Функція 3D для дисків Blu-ray буде доступна на цій системі після оновлення програмного забезпечення (відвідайте веб-сайт www.philips.com/blu-ray).