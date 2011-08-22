Інші елементи комплектації
- 3D-передавач*
- Короткий посібник
- Гарантійний талон
- Оновлення програмного забезпечення телевізора (USB)
Насолоджуйтеся переглядом 3D на телевізорі Philips 3D Ready
Піднесіть перегляд відео у власній вітальні на новий рівень та оновіть телевізор Philips 3D Ready для перегляду 3D-відео! Цей 3D-передавач сумісний з усіма активними 3D-окулярами Philips, доступними на ринку.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Насолоджуйтеся переглядом 3D на телевізорі Philips 3D Ready
Піднесіть перегляд відео у власній вітальні на новий рівень та оновіть телевізор Philips 3D Ready для перегляду 3D-відео! Цей 3D-передавач сумісний з усіма активними 3D-окулярами Philips, доступними на ринку.
Насолоджуйтеся переглядом 3D на телевізорі Philips 3D Ready
Піднесіть перегляд відео у власній вітальні на новий рівень та оновіть телевізор Philips 3D Ready для перегляду 3D-відео! Цей 3D-передавач сумісний з усіма активними 3D-окулярами Philips, доступними на ринку.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Насолоджуйтеся переглядом 3D на телевізорі Philips 3D Ready
Піднесіть перегляд відео у власній вітальні на новий рівень та оновіть телевізор Philips 3D Ready для перегляду 3D-відео! Цей 3D-передавач сумісний з усіма активними 3D-окулярами Philips, доступними на ринку.
3D-передавач
Усього:
Влаштуйте захоплюючий перегляд 3D-фільмів на екрані телевізора Full HD 3D у власній вітальні. Система Active 3D використовує найновішу технологію швидкої зміни зображення для забезпечення природної глибини та реалізму з повною роздільною здатністю 1080x1920 HD. Під час перегляду такого зображення за допомогою спеціальних окулярів, які в певний час відкривають і закривають ліву та праву лінзи відповідно до зміни зображень на екрані, створюється ефект Full HD 3D. Широкий вибір 3D-фільмів на дисках Blu-ray пропонує високу якість. Функція 3D для дисків Blu-ray буде доступна на цій системі після оновлення програмного забезпечення (відвідайте веб-сайт www.philips.com/blu-ray).
Доступно для використання із телевізором Philips Full HD 3D Ready (щоб дізнатися про сумісні телевізори, перегляньте пов’язані вироби)
3D-передавач легко встановити і встановлює зв’язок між телевізором та активними 3D-окулярами.
Для 3D-перегляду з усією сім’єю можна придбати додаткові пари активних 3D-окулярів (додатковий комплект PTA03 або PTA516).
Цей 3D-передавач можна просто та швидко встановити – просто увімкніть і користуйтесь.
Зручність
Розміри
Аксесуари
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Вимоги до системи для відтворення у форматі 3D