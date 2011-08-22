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3D-передавач

PTA215/00
  • Насолоджуйтеся переглядом 3D на телевізорі Philips 3D Ready Насолоджуйтеся переглядом 3D на телевізорі Philips 3D Ready Насолоджуйтеся переглядом 3D на телевізорі Philips 3D Ready
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    3D-передавач

    PTA215/00

    Насолоджуйтеся переглядом 3D на телевізорі Philips 3D Ready

    Піднесіть перегляд відео у власній вітальні на новий рівень та оновіть телевізор Philips 3D Ready для перегляду 3D-відео! Цей 3D-передавач сумісний з усіма активними 3D-окулярами Philips, доступними на ринку.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    3D-передавач

    Насолоджуйтеся переглядом 3D на телевізорі Philips 3D Ready

    Піднесіть перегляд відео у власній вітальні на новий рівень та оновіть телевізор Philips 3D Ready для перегляду 3D-відео! Цей 3D-передавач сумісний з усіма активними 3D-окулярами Philips, доступними на ринку.

    Насолоджуйтеся переглядом 3D на телевізорі Philips 3D Ready

    Піднесіть перегляд відео у власній вітальні на новий рівень та оновіть телевізор Philips 3D Ready для перегляду 3D-відео! Цей 3D-передавач сумісний з усіма активними 3D-окулярами Philips, доступними на ринку.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    3D-передавач

    Насолоджуйтеся переглядом 3D на телевізорі Philips 3D Ready

    Піднесіть перегляд відео у власній вітальні на новий рівень та оновіть телевізор Philips 3D Ready для перегляду 3D-відео! Цей 3D-передавач сумісний з усіма активними 3D-окулярами Philips, доступними на ринку.

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      3D-передавач

      3D-передавач

      Усього:

      Насолоджуйтеся переглядом 3D на телевізорі Philips 3D Ready

      Із будь-якими активними 3D-окулярами Philips

      Підтримка формату Full HD 3D Ready* забезпечує справді абсолютний перегляд фільмів у форматі 3D

      Підтримка формату Full HD 3D Ready* забезпечує справді абсолютний перегляд фільмів у форматі 3D

      Влаштуйте захоплюючий перегляд 3D-фільмів на екрані телевізора Full HD 3D у власній вітальні. Система Active 3D використовує найновішу технологію швидкої зміни зображення для забезпечення природної глибини та реалізму з повною роздільною здатністю 1080x1920 HD. Під час перегляду такого зображення за допомогою спеціальних окулярів, які в певний час відкривають і закривають ліву та праву лінзи відповідно до зміни зображень на екрані, створюється ефект Full HD 3D. Широкий вибір 3D-фільмів на дисках Blu-ray пропонує високу якість. Функція 3D для дисків Blu-ray буде доступна на цій системі після оновлення програмного забезпечення (відвідайте веб-сайт www.philips.com/blu-ray).

      Доступно для використання із телевізором Philips Full HD 3D Ready

      Доступно для використання із телевізором Philips Full HD 3D Ready (щоб дізнатися про сумісні телевізори, перегляньте пов’язані вироби)

      3D-передавач встановлює зв’язок між телевізором і 3D-окулярами*

      3D-передавач легко встановити і встановлює зв’язок між телевізором та активними 3D-окулярами.

      Додаткові пари 3D-окулярів можна придбати окремо

      Для 3D-перегляду з усією сім’єю можна придбати додаткові пари активних 3D-окулярів (додатковий комплект PTA03 або PTA516).

      Легке встановлення на телевізорі

      Цей 3D-передавач можна просто та швидко встановити – просто увімкніть і користуйтесь.

      Технічні характеристики

      • Зручність

        Просте встановлення
        Функція Plug & Play

      • Розміри

        Вага виробу
        0,06  кг
        Розміри виробу (ШxГxВ)
        168 x 47 x 165 мм

      • Аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        • 3D-передавач*
        • Короткий посібник
        • Гарантійний талон
        • Оновлення програмного забезпечення телевізора (USB)

      • Пов’язані вироби

        Сумісність із
        • 46PFL9705
        • 40PFL9705
        • 52PFL8605
        • 46PFL8685
        • 46PFL8605
        • 40PFL8605
        • 40PFL9605D
        • 40PFL9715
        • 46PFL9715

      • Вимоги до системи для відтворення у форматі 3D

        Загальна інформація
        • Для 3D-перегляду потрібні:
        • телевізор Philips 3D Ready
        • активні 3D-окуляри
        • 3D-передавач*
        • фільм, гра або трансляція у форматі 3D
        Сумісний телевізор Philips
        Перегляньте список у розділі пов’язаних виробів
        Пристрій-джерело 3D
        • Програвач дисків Blu-Ray, сумісний із форматом 3D
        • або ігрова консоль, сумісна із форматом 3D
        • або телеприставка, сумісна із форматом 3D
        Матеріал-джерело у форматі 3D
        • Підтримувані стандарти:
        • "Упаковка кадрів"
        • "Поруч"
        • "Вгорі/внизу"
        • роздільна здатність – до 1920x1080p

      Комплектація упаковки

      Інші елементи комплектації

      • 3D-передавач*
      • Короткий посібник
      • Гарантійний талон
      • Оновлення програмного забезпечення телевізора (USB)

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      Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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          • PTA215 – це додатковий комплект, який не працюватиме окремо. Окуляри PTA03 або PTA516 сумісні із цим додатковим комплектом. Щоб перевірити сумісність із телевізором, перегляньте розділ пов’язаних виробів.
          • Попередження про шкоду для здоров’я:
          • Якщо Ви або хтось із Вашої сім'ї схильний до приступів епілепсії чи надто чутливий до світла, перед тим як переглядати вміст зі швидкою зміною зображень, мерехтінням світла або 3D-вміст, проконсультуйтеся з лікарем.
          • Для запобігання дискомфорту (запамороченню, головному болю чи втраті орієнтації) не дивіться 3D-відео надто довго. У разі поганого самопочуття припиніть 3D-перегляд і тимчасово не займайтеся потенційно небезпечними справами, поки не зникнуть симптоми.
          • Батьки повинні стежити за переглядом 3D-контенту дітьми та за їх самопочуттям під час перегляду. Не рекомендується переглядати 3D-відео дітям до 6 років, оскільки їхня зорова система ще недостатньо розвинена.
          • Не використовуйте 3D-окуляри для інших цілей, окрім перегляду 3D-телевізора.

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