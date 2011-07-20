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Пасивні 3D-окуляри

PTA416/00
  • Перегляд вмісту 3D Max на екрані домашнього кінотеатру Перегляд вмісту 3D Max на екрані домашнього кінотеатру Перегляд вмісту 3D Max на екрані домашнього кінотеатру
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    Пасивні 3D-окуляри

    PTA416/00

    Перегляд вмісту 3D Max на екрані домашнього кінотеатру

    Насолоджуйтеся справді дивовижним переглядом 3D-вмісту із членами сім’ї за допомогою додаткової пари пасивних 3D-окулярів від Philips. Вони оптимально комфортні і водночас ефективні. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Рекомендована роздрібна ціна: 199.00грн

    Пасивні 3D-окуляри

    Перегляд вмісту 3D Max на екрані домашнього кінотеатру

    Насолоджуйтеся справді дивовижним переглядом 3D-вмісту із членами сім’ї за допомогою додаткової пари пасивних 3D-окулярів від Philips. Вони оптимально комфортні і водночас ефективні. Переглянути усі переваги

    Перегляд вмісту 3D Max на екрані домашнього кінотеатру

    Насолоджуйтеся справді дивовижним переглядом 3D-вмісту із членами сім’ї за допомогою додаткової пари пасивних 3D-окулярів від Philips. Вони оптимально комфортні і водночас ефективні. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Рекомендована роздрібна ціна: 199.00грн

    Пасивні 3D-окуляри

    Перегляд вмісту 3D Max на екрані домашнього кінотеатру

    Насолоджуйтеся справді дивовижним переглядом 3D-вмісту із членами сім’ї за допомогою додаткової пари пасивних 3D-окулярів від Philips. Вони оптимально комфортні і водночас ефективні. Переглянути усі переваги

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      Пасивні 3D-окуляри

      Пасивні 3D-окуляри

      Усього:

      Перегляд вмісту 3D Max на екрані домашнього кінотеатру

      Насолоджуйтеся комфортним переглядом 3D-вмісту

      • для телевізорів із підтримкою Easy 3D
      Чітке зображення із мінімальними перехресними перешкодами

      Чітке зображення із мінімальними перехресними перешкодами

      Технологія Easy 3D забезпечує чіткі зображення і незначну ймовірність утворення фантомних зображень, а також є найбільш комфортною 3D-технологією для перегляду. Завдяки технології FPR (Film Pattern Retarder) – удосконаленого 3D-поляризатора, повністю інтегрованого в екран телевізора – Ви отримуєте можливість насолоджуватися неймовірним переглядом, як у кінотеатрі.

      Легкі для довгих годин зручного перегляду

      Легкі 3D-окуляри не містять електроніки та батарей. Вони легкі і зручні для тривалого перегляду.

      Регульована планка на перенісся задля зручності

      Носові накладки цих 3D-окулярів можна регулювати відповідно до носа. Навіть якщо Ви носите окуляри для корекції зору, зручність перегляду гарантована.

      Оптимальна форма лінз навіть для тих, хто носить окуляри для корекції зору

      Широкі лінзи і незначний вигин підходять для більшості облич, навіть для тих, хто носить окуляри для корекції зору. Додатковий гачок вгорі оправи допомагає прикріпити окуляри Easy 3D до Ваших постійних окулярів.

      Технічні характеристики

      • Розміри

        Вага виробу
        0,085  кг
        Глибина коробки
        49  мм
        Висота коробки
        245  мм
        Ширина коробки
        80  мм

      • Аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        • 1 пакет із ганчіркою для протирання
        • Довідник із впливу 3D-режиму на здоров’я

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        Сумісність із
        • _PDL7906
        • _PFL76X6
        • _PFL79X6
        • _PFL8606D
        • _PFL8956D
        • _PFL4307
        • _PFL6xx7 (Євр.)
        • _PDL6907
        • _PFL5007 (Лат. Ам.)
        • _PFL6007 (Лат. Ам.)
        • _PFL7007 (Лат. Ам.)

      Комплектація упаковки

      Інші елементи комплектації

      • 1 пакет із ганчіркою для протирання
      • Довідник із впливу 3D-режиму на здоров’я

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      Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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          • Попередження про шкоду для здоров’я:
          • Якщо Ви або хтось із Вашої сім'ї схильний до приступів епілепсії чи надто чутливий до світла, перед тим як переглядати вміст зі швидкою зміною зображень, мерехтінням світла або 3D-вміст, проконсультуйтеся з лікарем.
          • Для запобігання дискомфорту (запамороченню, головному болю чи втраті орієнтації) не дивіться 3D-відео надто довго. У разі поганого самопочуття припиніть 3D-перегляд і тимчасово не займайтеся потенційно небезпечними справами, поки не зникнуть симптоми.
          • Батьки повинні стежити за переглядом 3D-вмісту дітьми та за їх самопочуттям під час перегляду. Не рекомендується переглядати 3D-відео дітям до 6 років, оскільки їхня зорова система ще недостатньо розвинена.
          • Не використовуйте 3D-окуляри для інших цілей, окрім перегляду 3D-телевізора.
          • ЗАГРОЗА ЗАДУХИ – Не дозволяйте дітям до 3 років бавитися із 3D-окулярами, оскільки вони можуть удавитися кришкою батарейного відсіку або батареєю.

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