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    Пасивні 3D-окуляри

    PTA417/00
    • Перегляд вмісту 3D Max на екрані домашнього кінотеатру Перегляд вмісту 3D Max на екрані домашнього кінотеатру Перегляд вмісту 3D Max на екрані домашнього кінотеатру
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      Пасивні 3D-окуляри

      PTA417/00

      Перегляд вмісту 3D Max на екрані домашнього кінотеатру

      Насолоджуйтеся справді дивовижним переглядом 3D-вмісту із друзями та членами сім’ї за допомогою додаткових двох пар пасивних 3D-окулярів від Philips. Вони оптимально комфортні і водночас ефективні. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Рекомендована роздрібна ціна: 399.00грн
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      Пасивні 3D-окуляри

      Перегляд вмісту 3D Max на екрані домашнього кінотеатру

      Насолоджуйтеся справді дивовижним переглядом 3D-вмісту із друзями та членами сім’ї за допомогою додаткових двох пар пасивних 3D-окулярів від Philips. Вони оптимально комфортні і водночас ефективні. Переглянути усі переваги

      Перегляд вмісту 3D Max на екрані домашнього кінотеатру

      Насолоджуйтеся справді дивовижним переглядом 3D-вмісту із друзями та членами сім’ї за допомогою додаткових двох пар пасивних 3D-окулярів від Philips. Вони оптимально комфортні і водночас ефективні. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Рекомендована роздрібна ціна: 399.00грн
      Знайти подібні вироби

      Пасивні 3D-окуляри

      Перегляд вмісту 3D Max на екрані домашнього кінотеатру

      Насолоджуйтеся справді дивовижним переглядом 3D-вмісту із друзями та членами сім’ї за допомогою додаткових двох пар пасивних 3D-окулярів від Philips. Вони оптимально комфортні і водночас ефективні. Переглянути усі переваги

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        Пасивні 3D-окуляри

        Ціна магазину Philips

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        Перегляд вмісту 3D Max на екрані домашнього кінотеатру

        Насолоджуйтеся комфортним переглядом 3D-вмісту

        • для телевізорів із підтримкою Easy 3D
        Чітке зображення із мінімальними перехресними перешкодами

        Чітке зображення із мінімальними перехресними перешкодами

        Технологія Easy 3D забезпечує чіткі зображення і незначну ймовірність утворення фантомних зображень, а також є найбільш комфортною 3D-технологією для перегляду. Завдяки технології FPR (Film Pattern Retarder) – удосконаленого 3D-поляризатора, повністю інтегрованого в екран телевізора – Ви отримуєте можливість насолоджуватися неймовірним переглядом, як у кінотеатрі.

        Легкі для довгих годин зручного перегляду

        Легкі 3D-окуляри не містять електроніки та батарей. Вони легкі і зручні для тривалого перегляду.

        Регульована планка на перенісся задля зручності

        Носові накладки цих 3D-окулярів можна регулювати відповідно до носа. Навіть якщо Ви носите окуляри для корекції зору, зручність перегляду гарантована.

        Оптимальна форма лінз навіть для тих, хто носить окуляри для корекції зору

        Широкі лінзи і незначний вигин підходять для більшості облич, навіть для тих, хто носить окуляри для корекції зору. Додатковий гачок вгорі оправи допомагає прикріпити окуляри Easy 3D до Ваших постійних окулярів.

        Дві пари пасивних 3D-окулярів для друзів і рідних

        Завдяки двом додатковим парам пасивних 3D-окулярів Ви зможете переглядати 3D-вміст із більшою кількістю друзів і рідних.

        Технічні характеристики

        • Розміри

          Вага виробу
          0  кг
          Глибина коробки
          0  мм
          Висота коробки
          0  мм
          Ширина коробки
          0  мм

        • Аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          • 2 пакети з ганчірками для протирання
          • Довідник із впливу 3D-режиму на здоров’я

        • Пов’язані вироби

          Сумісність із
          • _PDL7906
          • _PFL76X6
          • _PFL79X6
          • _PFL8606D
          • _PFL8956D
          • _PFL4307
          • _PFL6xx7 (Євр.)
          • _PDL6907
          • _PFL6007 (Лат. Ам.)
          • _PFL7007 (Лат. Ам.)

        Комплектація упаковки

        Інші елементи комплектації

        • 2 пакети з ганчірками для протирання
        • Довідник із впливу 3D-режиму на здоров’я

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            • Попередження про шкоду для здоров’я:
            • Якщо Ви або хтось із Вашої сім'ї схильний до приступів епілепсії чи надто чутливий до світла, перед тим як переглядати вміст зі швидкою зміною зображень, мерехтінням світла або 3D-вміст, проконсультуйтеся з лікарем.
            • Для запобігання дискомфорту (запамороченню, головному болю чи втраті орієнтації) не дивіться 3D-відео надто довго. У разі поганого самопочуття припиніть 3D-перегляд і тимчасово не займайтеся потенційно небезпечними справами, поки не зникнуть симптоми.
            • Батьки повинні стежити за переглядом 3D-вмісту дітьми та за їх самопочуттям під час перегляду. Не рекомендується переглядати 3D-відео дітям до 6 років, оскільки їхня зорова система ще недостатньо розвинена.
            • Не використовуйте 3D-окуляри для інших цілей, окрім перегляду 3D-телевізора.
            • ЗАГРОЗА ЗАДУХИ – Не дозволяйте дітям до 3 років бавитися із 3D-окулярами, оскільки вони можуть удавитися кришкою батарейного відсіку або батареєю.

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