Інші елементи комплектації
- 2 пакети з ганчірками для протирання
- Довідник із впливу 3D-режиму на здоров’я
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Перегляд вмісту 3D Max на екрані домашнього кінотеатру
Насолоджуйтеся справді дивовижним переглядом 3D-вмісту із друзями та членами сім’ї за допомогою додаткових двох пар пасивних 3D-окулярів від Philips. Вони оптимально комфортні і водночас ефективні. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Перегляд вмісту 3D Max на екрані домашнього кінотеатру
Насолоджуйтеся справді дивовижним переглядом 3D-вмісту із друзями та членами сім’ї за допомогою додаткових двох пар пасивних 3D-окулярів від Philips. Вони оптимально комфортні і водночас ефективні. Переглянути усі переваги
Перегляд вмісту 3D Max на екрані домашнього кінотеатру
Насолоджуйтеся справді дивовижним переглядом 3D-вмісту із друзями та членами сім’ї за допомогою додаткових двох пар пасивних 3D-окулярів від Philips. Вони оптимально комфортні і водночас ефективні. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Перегляд вмісту 3D Max на екрані домашнього кінотеатру
Насолоджуйтеся справді дивовижним переглядом 3D-вмісту із друзями та членами сім’ї за допомогою додаткових двох пар пасивних 3D-окулярів від Philips. Вони оптимально комфортні і водночас ефективні. Переглянути усі переваги
Пасивні 3D-окуляри
Ціна магазину Philips
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Технологія Easy 3D забезпечує чіткі зображення і незначну ймовірність утворення фантомних зображень, а також є найбільш комфортною 3D-технологією для перегляду. Завдяки технології FPR (Film Pattern Retarder) – удосконаленого 3D-поляризатора, повністю інтегрованого в екран телевізора – Ви отримуєте можливість насолоджуватися неймовірним переглядом, як у кінотеатрі.
Легкі 3D-окуляри не містять електроніки та батарей. Вони легкі і зручні для тривалого перегляду.
Носові накладки цих 3D-окулярів можна регулювати відповідно до носа. Навіть якщо Ви носите окуляри для корекції зору, зручність перегляду гарантована.
Широкі лінзи і незначний вигин підходять для більшості облич, навіть для тих, хто носить окуляри для корекції зору. Додатковий гачок вгорі оправи допомагає прикріпити окуляри Easy 3D до Ваших постійних окулярів.
Завдяки двом додатковим парам пасивних 3D-окулярів Ви зможете переглядати 3D-вміст із більшою кількістю друзів і рідних.
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