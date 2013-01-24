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    Пасивні 3D-окуляри

    PTA426/00
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      Пасивні 3D-окуляри

      PTA426/00

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      Насолоджуйтеся справді дивовижним переглядом 3D-кіно разом із членами сім’ї. Ці окуляри Easy 3D Philips обладнано оптикою Oakley 3D для кращої ефективності, комфорту та стилю. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Насолоджуйтеся справді дивовижним переглядом 3D-кіно разом із членами сім’ї. Ці окуляри Easy 3D Philips обладнано оптикою Oakley 3D для кращої ефективності, комфорту та стилю. Переглянути усі переваги

      Отримайте більше зображення

      Насолоджуйтеся справді дивовижним переглядом 3D-кіно разом із членами сім’ї. Ці окуляри Easy 3D Philips обладнано оптикою Oakley 3D для кращої ефективності, комфорту та стилю. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Пасивні 3D-окуляри

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      Насолоджуйтеся справді дивовижним переглядом 3D-кіно разом із членами сім’ї. Ці окуляри Easy 3D Philips обладнано оптикою Oakley 3D для кращої ефективності, комфорту та стилю. Переглянути усі переваги

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        Пасивні 3D-окуляри

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        З оптикою Oakley 3D

        • для телевізорів із підтримкою Easy 3D

        Краще регулювання підсвітки

        Бліки можуть негативно позначитися на перегляді вмісту у форматі 3D. Ці лінзи мають циліндричний вигин в основі, який майже усуває бліки, на відміну від "пласкіших" 3D-лінз, які не здатні впоратися з цією проблемою. Завдяки оптиці Oakley 3D Philips забезпечує найбільш зручний перегляд Easy 3D.

        Обтічний вигин для кращого периферійного бачення

        Ці окуляри обладнані оптикою Oakley 3D, що має циліндричний вигин в основі та краще облягає обличчя. Обтічний вигин забезпечує краще периферійне бачення в режимі 3D, а відтак більш комфортний перегляд.

        Легка і стильна металева оправа для зручності

        Окуляри Easy 3D мають легку металеву оправу. Вони обладнані триточковою технологією посадки, яка фактично усуває проблему з приляганням до обличчя, притаманну звичайним окулярам. Стильний дизайн і гумові дужки задля забезпечують тривалий комфорт.

        Лінзи із захистом від подряпин для оптимальної надійності

        Одноразові 3D-окуляри, які продаються в кінотеатрах, легко ламаються, а лінзи легко подряпати. Оптику Oakley 3D виготовлено з матеріалу, який захищений від подряпин. Будьте певні в надійності, яка є результатом десятиліть інновацій.

        Технічні характеристики

        • Розміри

          Вага виробу
          0,079  кг
          Глибина коробки
          180  мм
          Висота коробки
          56  мм
          Ширина коробки
          64  мм

        • Аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          • 1 пакет із ганчіркою для протирання
          • Довідник із впливу 3D-режиму на здоров’я

        • Пов’язані вироби

          Сумісність із
          • _PDL7906
          • _PFL76X6
          • _PFL79X6
          • _PFL8606D
          • _PFL8956D
          • _PFL4307
          • _PFL6xx7 (Євр.)
          • _PDL6907
          • _PFL5007 (Лат. Ам.)
          • _PFL6007 (Лат. Ам.)
          • _PFL7007 (Лат. Ам.)

        Комплектація упаковки

        Інші елементи комплектації

        • 1 пакет із ганчіркою для протирання
        • Довідник із впливу 3D-режиму на здоров’я

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            • Попередження про шкоду для здоров’я:
            • Якщо Ви або хтось із Вашої сім'ї схильний до приступів епілепсії чи надто чутливий до світла, перед тим як переглядати вміст зі швидкою зміною зображень, мерехтінням світла або 3D-вміст, проконсультуйтеся з лікарем.
            • Для запобігання дискомфорту (запамороченню, головному болю чи втраті орієнтації) не дивіться 3D-відео надто довго. У разі поганого самопочуття припиніть 3D-перегляд і тимчасово не займайтеся потенційно небезпечними справами, поки не зникнуть симптоми.
            • Батьки повинні стежити за переглядом 3D-вмісту дітьми та за їх самопочуттям під час перегляду. Не рекомендується переглядати 3D-відео дітям до 6 років, оскільки їхня зорова система ще недостатньо розвинена.
            • Не використовуйте 3D-окуляри для інших цілей, окрім перегляду 3D-телевізора.
            • ЗАГРОЗА ЗАДУХИ – Не дозволяйте дітям до 3 років бавитися із 3D-окулярами, оскільки вони можуть удавитися кришкою батарейного відсіку або батареєю.

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