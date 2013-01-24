Інші елементи комплектації
- 1 пакет із ганчіркою для протирання
- Довідник із впливу 3D-режиму на здоров’я
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Насолоджуйтеся справді дивовижним переглядом 3D-кіно разом із членами сім’ї. Ці окуляри Easy 3D Philips обладнано оптикою Oakley 3D для кращої ефективності, комфорту та стилю. Переглянути усі переваги
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Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Отримайте більше зображення
Насолоджуйтеся справді дивовижним переглядом 3D-кіно разом із членами сім’ї. Ці окуляри Easy 3D Philips обладнано оптикою Oakley 3D для кращої ефективності, комфорту та стилю. Переглянути усі переваги
Отримайте більше зображення
Насолоджуйтеся справді дивовижним переглядом 3D-кіно разом із членами сім’ї. Ці окуляри Easy 3D Philips обладнано оптикою Oakley 3D для кращої ефективності, комфорту та стилю. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Отримайте більше зображення
Насолоджуйтеся справді дивовижним переглядом 3D-кіно разом із членами сім’ї. Ці окуляри Easy 3D Philips обладнано оптикою Oakley 3D для кращої ефективності, комфорту та стилю. Переглянути усі переваги
Пасивні 3D-окуляри
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Бліки можуть негативно позначитися на перегляді вмісту у форматі 3D. Ці лінзи мають циліндричний вигин в основі, який майже усуває бліки, на відміну від "пласкіших" 3D-лінз, які не здатні впоратися з цією проблемою. Завдяки оптиці Oakley 3D Philips забезпечує найбільш зручний перегляд Easy 3D.
Ці окуляри обладнані оптикою Oakley 3D, що має циліндричний вигин в основі та краще облягає обличчя. Обтічний вигин забезпечує краще периферійне бачення в режимі 3D, а відтак більш комфортний перегляд.
Окуляри Easy 3D мають легку металеву оправу. Вони обладнані триточковою технологією посадки, яка фактично усуває проблему з приляганням до обличчя, притаманну звичайним окулярам. Стильний дизайн і гумові дужки задля забезпечують тривалий комфорт.
Одноразові 3D-окуляри, які продаються в кінотеатрах, легко ламаються, а лінзи легко подряпати. Оптику Oakley 3D виготовлено з матеріалу, який захищений від подряпин. Будьте певні в надійності, яка є результатом десятиліть інновацій.
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