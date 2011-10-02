Інші елементи комплектації
- 2 пакети з ганчірками для протирання
- Короткий посібник
Насолоджуйтеся іграми для двох гравців на повному екрані
В іграх для двох гравців у форматі 2D кожен гравець переважно бачить свою гру на одній половині екрана. Одягнувши ці 3D-окуляри, обидва гравці бачитимуть свою гру на цілому екрані. Тепер двоє гравців можуть сидіти разом, грати на одному телевізорі та отримувати максимальне задоволення. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Насолоджуйтеся іграми для двох гравців на повному екрані
В іграх для двох гравців у форматі 2D кожен гравець переважно бачить свою гру на одній половині екрана. Одягнувши ці 3D-окуляри, обидва гравці бачитимуть свою гру на цілому екрані. Тепер двоє гравців можуть сидіти разом, грати на одному телевізорі та отримувати максимальне задоволення. Переглянути усі переваги
Насолоджуйтеся іграми для двох гравців на повному екрані
В іграх для двох гравців у форматі 2D кожен гравець переважно бачить свою гру на одній половині екрана. Одягнувши ці 3D-окуляри, обидва гравці бачитимуть свою гру на цілому екрані. Тепер двоє гравців можуть сидіти разом, грати на одному телевізорі та отримувати максимальне задоволення. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Насолоджуйтеся іграми для двох гравців на повному екрані
В іграх для двох гравців у форматі 2D кожен гравець переважно бачить свою гру на одній половині екрана. Одягнувши ці 3D-окуляри, обидва гравці бачитимуть свою гру на цілому екрані. Тепер двоє гравців можуть сидіти разом, грати на одному телевізорі та отримувати максимальне задоволення. Переглянути усі переваги
Окуляри для повноекранної гри для двох учасників
Усього:
У форматі 2D кожен із двох гравців переважно бачить свою гру на половині екрана. Philips розширює можливості телевізора 3D, щоб дати кожному з двох гравців можливість одночасно насолоджувати грою у повноекранному режимі. Одягнувши ці 3D-окуляри, обидва гравці бачитимуть свою гру на цілому екрані, тож тепер вони можуть сидіти разом, грати на одному телевізорі та отримувати максимальне задоволення.
Легкі 3D-окуляри не містять електроніки та батарей. Вони легкі і зручні для тривалого перегляду.
Носові накладки цих 3D-окулярів можна регулювати відповідно до носа. Навіть якщо Ви носите окуляри для корекції зору, зручність перегляду гарантована.
Широкі лінзи і незначний вигин підходять для більшості облич, навіть для тих, хто носить окуляри для корекції зору. Додатковий гачок вгорі оправи допомагає прикріпити окуляри Easy 3D до Ваших постійних окулярів.
Двома натисненнями кнопки можна перемкнутися із повноекранного у нормальний режим, щоб змінити налаштування гри чи інші параметри без зайвих зусиль.
Завдяки технології FPR (Film Pattern Retarder) – удосконаленого 3D-поляризатора, повністю інтегрованого в екран телевізора – Ви отримуєте чіткі зображення і незначну ймовірність утворення фантомних зображень, а також можливість насолоджуватися неймовірним переглядом, як в кінотеатрі.
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