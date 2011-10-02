Насолоджуйтеся іграми для двох гравців на повному екрані

В іграх для двох гравців у форматі 2D кожен гравець переважно бачить свою гру на одній половині екрана. Одягнувши ці 3D-окуляри, обидва гравці бачитимуть свою гру на цілому екрані. Тепер двоє гравців можуть сидіти разом, грати на одному телевізорі та отримувати максимальне задоволення. Переглянути усі переваги