  • Безкоштовна доставка та повернення

  • Розширена гарантія 3 роки

  • Придбайте безпосередньо у Philips

Умови пошуку

UK
RU
1

Окуляри для повноекранної гри для двох учасників

PTA436/00
  • Насолоджуйтеся іграми для двох гравців на повному екрані Насолоджуйтеся іграми для двох гравців на повному екрані Насолоджуйтеся іграми для двох гравців на повному екрані
    -{discount-value}

    Окуляри для повноекранної гри для двох учасників

    PTA436/00

    Насолоджуйтеся іграми для двох гравців на повному екрані

    В іграх для двох гравців у форматі 2D кожен гравець переважно бачить свою гру на одній половині екрана. Одягнувши ці 3D-окуляри, обидва гравці бачитимуть свою гру на цілому екрані. Тепер двоє гравців можуть сидіти разом, грати на одному телевізорі та отримувати максимальне задоволення. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Рекомендована роздрібна ціна: 449.00грн

    Окуляри для повноекранної гри для двох учасників

    Насолоджуйтеся іграми для двох гравців на повному екрані

    В іграх для двох гравців у форматі 2D кожен гравець переважно бачить свою гру на одній половині екрана. Одягнувши ці 3D-окуляри, обидва гравці бачитимуть свою гру на цілому екрані. Тепер двоє гравців можуть сидіти разом, грати на одному телевізорі та отримувати максимальне задоволення. Переглянути усі переваги

    Насолоджуйтеся іграми для двох гравців на повному екрані

    В іграх для двох гравців у форматі 2D кожен гравець переважно бачить свою гру на одній половині екрана. Одягнувши ці 3D-окуляри, обидва гравці бачитимуть свою гру на цілому екрані. Тепер двоє гравців можуть сидіти разом, грати на одному телевізорі та отримувати максимальне задоволення. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Рекомендована роздрібна ціна: 449.00грн

    Окуляри для повноекранної гри для двох учасників

    Насолоджуйтеся іграми для двох гравців на повному екрані

    В іграх для двох гравців у форматі 2D кожен гравець переважно бачить свою гру на одній половині екрана. Одягнувши ці 3D-окуляри, обидва гравці бачитимуть свою гру на цілому екрані. Тепер двоє гравців можуть сидіти разом, грати на одному телевізорі та отримувати максимальне задоволення. Переглянути усі переваги

    Подібні вироби

    Дивитись усі. 3D

      Додати аксесуари

      Окуляри для повноекранної гри для двох учасників

      Окуляри для повноекранної гри для двох учасників

      Усього:

      Насолоджуйтеся іграми для двох гравців на повному екрані

      Неперевершені враження від гри

      • для телевізорів із підтримкою Easy 3D
      Гра у повноекранному режимі

      Гра у повноекранному режимі

      У форматі 2D кожен із двох гравців переважно бачить свою гру на половині екрана. Philips розширює можливості телевізора 3D, щоб дати кожному з двох гравців можливість одночасно насолоджувати грою у повноекранному режимі. Одягнувши ці 3D-окуляри, обидва гравці бачитимуть свою гру на цілому екрані, тож тепер вони можуть сидіти разом, грати на одному телевізорі та отримувати максимальне задоволення.

      Легкі для довгих годин зручного перегляду

      Легкі 3D-окуляри не містять електроніки та батарей. Вони легкі і зручні для тривалого перегляду.

      Регульована планка на перенісся задля зручності

      Носові накладки цих 3D-окулярів можна регулювати відповідно до носа. Навіть якщо Ви носите окуляри для корекції зору, зручність перегляду гарантована.

      Оптимальна форма лінз навіть для тих, хто носить окуляри для корекції зору

      Широкі лінзи і незначний вигин підходять для більшості облич, навіть для тих, хто носить окуляри для корекції зору. Додатковий гачок вгорі оправи допомагає прикріпити окуляри Easy 3D до Ваших постійних окулярів.

      Легко перемикайтеся від повноекранного до нормального режиму перегляду

      Двома натисненнями кнопки можна перемкнутися із повноекранного у нормальний режим, щоб змінити налаштування гри чи інші параметри без зайвих зусиль.

      Чітке зображення без мерехтіння

      Завдяки технології FPR (Film Pattern Retarder) – удосконаленого 3D-поляризатора, повністю інтегрованого в екран телевізора – Ви отримуєте чіткі зображення і незначну ймовірність утворення фантомних зображень, а також можливість насолоджуватися неймовірним переглядом, як в кінотеатрі.

      Технічні характеристики

      • Розміри

        Вага виробу
        0,17  кг
        Глибина коробки
        50  мм
        Висота коробки
        265  мм
        Ширина коробки
        145  мм

      • Аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        • 2 пакети з ганчірками для протирання
        • Короткий посібник

      • Пов’язані вироби

        Сумісність із
        всіма телевізорами Philips із технологією Passive 3D

      Комплектація упаковки

      Інші елементи комплектації

      • 2 пакети з ганчірками для протирання
      • Короткий посібник

      Отримати підтримку для цього виробу

      Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

      Рекомендовані вироби

        Вироби, які Ви нещодавно переглядали

          • Лише для ігор у форматі 2D.
          • Упевніться, що ігрову консоль під’єднано до роз’єму HDMI на телевізорі.

          Підпишіться та отримайте промокод зі знижкою 15%
          на обраний асортимент продуктів Philips

          Підписуйтесь та отримуйте доступ до спеціальних пропозицій

          Отримайте промокод зі знижкою 15% на обраний асортимент товарів

          Будьте в курсі ексклюзивних пропозицій та акцій ​

          Дізнавайтесь про актуальні та корисні поради від Philips ​

          *
          Заповнивши і відправивши форму, ви даєте згоду отримувати рекламно-інформаційні повідомлення щодо виробів Philips, послуг, подій та акційних пропозицій залежно від ваших уподобань і поведінки. Ви даєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Ви можете легко скасувати підписку в будь-який момент!
          Що це означає?

          Зарєструйтесь в MyPhilips

          Ексклюзивні пропозиції

          Розширену гарантію на обрані продукти

          Корисні поради

          Зареєструватися

          Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips Healthcare ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

          Я розумію

          Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.