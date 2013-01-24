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    Активні 3D-окуляри

    PTA507/00
    • Перегляд вмісту 3D Max на екрані домашнього кінотеатру Перегляд вмісту 3D Max на екрані домашнього кінотеатру Перегляд вмісту 3D Max на екрані домашнього кінотеатру
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      Активні 3D-окуляри

      PTA507/00

      Перегляд вмісту 3D Max на екрані домашнього кінотеатру

      Із цими окулярами 3D Max враження від перегляду фільмів у форматі 3D, ігор та спортивних подій буде уже не таким, як раніше. Philips використовує найновішу технологію Active 3D для забезпечення справді дивовижного перегляду Full HD 3D. Насолоджуйтеся максимальною роздільною здатністю у форматі 3D та станьте учасником подій на екрані! Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Рекомендована роздрібна ціна: 499.00грн

      Активні 3D-окуляри

      Перегляд вмісту 3D Max на екрані домашнього кінотеатру

      Із цими окулярами 3D Max враження від перегляду фільмів у форматі 3D, ігор та спортивних подій буде уже не таким, як раніше. Philips використовує найновішу технологію Active 3D для забезпечення справді дивовижного перегляду Full HD 3D. Насолоджуйтеся максимальною роздільною здатністю у форматі 3D та станьте учасником подій на екрані! Переглянути усі переваги

      Перегляд вмісту 3D Max на екрані домашнього кінотеатру

      Із цими окулярами 3D Max враження від перегляду фільмів у форматі 3D, ігор та спортивних подій буде уже не таким, як раніше. Philips використовує найновішу технологію Active 3D для забезпечення справді дивовижного перегляду Full HD 3D. Насолоджуйтеся максимальною роздільною здатністю у форматі 3D та станьте учасником подій на екрані! Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Рекомендована роздрібна ціна: 499.00грн

      Активні 3D-окуляри

      Перегляд вмісту 3D Max на екрані домашнього кінотеатру

      Із цими окулярами 3D Max враження від перегляду фільмів у форматі 3D, ігор та спортивних подій буде уже не таким, як раніше. Philips використовує найновішу технологію Active 3D для забезпечення справді дивовижного перегляду Full HD 3D. Насолоджуйтеся максимальною роздільною здатністю у форматі 3D та станьте учасником подій на екрані! Переглянути усі переваги

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        Активні 3D-окуляри

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Перегляд вмісту 3D Max на екрані домашнього кінотеатру

        Стандарт Full HD 3D для справді захоплюючого перегляду

        • для телевізорів із підтримкою 3D Max
        Технологія Active 3D Max для перегляду формату Full HD 3D

        Технологія Active 3D Max для перегляду формату Full HD 3D

        Влаштуйте захоплюючий перегляд фільмів у форматі 3D у власній вітальні завдяки технології 3D Max. Насолоджуйтеся реалістичною і вражаючою роздільністю Full HD завдяки поєднанню надшвидкого дисплея та окулярів з активними шторками. Насолоджуйтеся 3D-вмістом завдяки окулярам 3D Max і телевізору з підтримкою 3D Max.

        Унікальний повноекранний режим гри для двох учасників 3D Max

        Унікальний повноекранний режим гри для двох учасників 3D Max

        Із цими активними окулярами 3D Max Ваш телевізор дає змогу користуватися неймовірним повноекранним режимом гри для двох учасників. В іграх у форматі 2D для двох гравців кожен гравець зазвичай бачить свою гру на половині екрана. Тепер за допомогою технології 3D кожен гравець може насолоджуватися грою на повному екрані, натиснувши лише одну кнопку на окулярах.

        Переглядайте 3D-вміст на телевізорі Philips із підтримкою 3D Max і Full HD 3D

        Ці активні 3D-окуляри дають змогу переглядати зображення Full HD 3D на усіх телевізорах із підтримкою 3D Max, а також телевізорах із підтримкою Full HD 3D раніших моделей.

        Гнучкі і легкі для максимальної зручності

        Завдяки легким і гнучким матеріалам ці окуляри настільки зручні, що Ви й не помітите, що одягли їх.

        Оптимальна форма лінз навіть для тих, хто носить окуляри для корекції зору

        Широкі лінзи і незначний вигин підходять для більшості облич, навіть для тих, хто носить окуляри для корекції зору. Додатковий гачок вгорі оправи допомагає прикріпити окуляри Easy 3D до Ваших постійних окулярів.

        Активні 3D-окуляри з можливістю перезаряджання

        Завдяки цим активним 3D-окулярам Вам більше не доведеться заміняти або утилізувати батареї. Через з’єднання USB можна підзарядити окуляри, не припиняючи 3D-перегляду.

        Висококонтрастні активні 3D-окуляри для найкращого 3D-ефекту

        Звичайні активні 3D-окуляри із поляризуючими фільтрами дещо темні, навіть коли крізь них проходить світло. Завдяки цим висококонтрастним лінзам Ви зможете насолодитися ще кращим переглядом 3D-вмісту.

        Технічні характеристики

        • Зручність

          Простота у користуванні
          • індикація про низький рівень заряду батареї
          • автоматичне вимкнення
          • можна заряджати через USB
          • перемикач "увімк./вимк."
          • автоматичний режим для двох гравців

        • Розміри

          Вага виробу
          0,07  кг
          Розміри виробу (ШxГxВ)
          75 x 88 x 238 мм

        • Аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          • 1 пакет із ганчіркою для протирання
          • Зарядний кабель USB A > мікро-B
          • Посібник користувача

        • Пов’язані вироби

          Сумісність із
          • PTA215
          • 32PFL9606
          • 37PFL9606
          • 40PFL8505
          • 40PFL8605
          • 40PFL8606
          • 40PFL9605D
          • 40PFL9606
          • 40PFL9705
          • 40PFL9715
          • 42PFL8605
          • 46PDL8906
          • 46PFL8505
          • 46PFL8605
          • 46PFL8606
          • 46PFL8685
          • 46PFL8686
          • 46PFL9705
          • 46PFL9706
          • 46PFL9715
          • 52PFL8605
          • 52PFL9606
          • 58PFL9955
          • 58PFL9955D
          • 58PFL9956
          • _PFL5507 (Євр.)
          • _PFL7007 (Євр.)
          • _PFL8007 (Євр.)
          • 46PFL9007
          • 60PFL9007

        Комплектація упаковки

        Інші елементи комплектації

        • 1 пакет із ганчіркою для протирання
        • Зарядний кабель USB A > мікро-B
        • Посібник користувача

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            • Попередження про шкоду для здоров’я:
            • Якщо Ви або хтось із Вашої сім'ї схильний до приступів епілепсії чи надто чутливий до світла, перед тим як переглядати вміст зі швидкою зміною зображень, мерехтінням світла або 3D-вміст, проконсультуйтеся з лікарем.
            • Для запобігання дискомфорту (запамороченню, головному болю чи втраті орієнтації) не дивіться 3D-відео надто довго. У разі поганого самопочуття припиніть 3D-перегляд і тимчасово не займайтеся потенційно небезпечними справами, поки не зникнуть симптоми.
            • Батьки повинні стежити за переглядом 3D-вмісту дітьми та за їх самопочуттям під час перегляду. Не рекомендується переглядати 3D-відео дітям до 6 років, оскільки їхня зорова система ще недостатньо розвинена.
            • Не використовуйте 3D-окуляри для інших цілей, окрім перегляду 3D-телевізора.
            • ЗАГРОЗА ЗАДУХИ – Не дозволяйте дітям до 3 років бавитися із 3D-окулярами, оскільки вони можуть удавитися кришкою батарейного відсіку або батареєю.
            • Гра для двох учасників 3D Max підтримується лише телевізорами 3D Max TV описаних нижче типів: 58pfl9956, 46pfl9706, 37pfl9606, 52pfl9606, 46pfl8686, 40pfl8606, 46pfl8606, _pfl5507 (Євр.), _pfl7007 (Євр.), _pfl8007 (Євр.), _pfl9x07

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