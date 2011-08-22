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Перегляд вмісту 3D Max на екрані домашнього кінотеатру
Із цими окулярами 3D Max враження від перегляду фільмів у форматі 3D, ігор та спортивних подій буде уже не таким, як раніше. Philips використовує найновішу технологію Active 3D для забезпечення справді дивовижного перегляду Full HD 3D. Насолоджуйтеся максимальною роздільною здатністю у форматі 3D та станьте учасником подій на екрані! Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Перегляд вмісту 3D Max на екрані домашнього кінотеатру
Із цими окулярами 3D Max враження від перегляду фільмів у форматі 3D, ігор та спортивних подій буде уже не таким, як раніше. Philips використовує найновішу технологію Active 3D для забезпечення справді дивовижного перегляду Full HD 3D. Насолоджуйтеся максимальною роздільною здатністю у форматі 3D та станьте учасником подій на екрані! Переглянути усі переваги
Перегляд вмісту 3D Max на екрані домашнього кінотеатру
Із цими окулярами 3D Max враження від перегляду фільмів у форматі 3D, ігор та спортивних подій буде уже не таким, як раніше. Philips використовує найновішу технологію Active 3D для забезпечення справді дивовижного перегляду Full HD 3D. Насолоджуйтеся максимальною роздільною здатністю у форматі 3D та станьте учасником подій на екрані! Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Перегляд вмісту 3D Max на екрані домашнього кінотеатру
Із цими окулярами 3D Max враження від перегляду фільмів у форматі 3D, ігор та спортивних подій буде уже не таким, як раніше. Philips використовує найновішу технологію Active 3D для забезпечення справді дивовижного перегляду Full HD 3D. Насолоджуйтеся максимальною роздільною здатністю у форматі 3D та станьте учасником подій на екрані! Переглянути усі переваги
Активні 3D-окуляри
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Влаштуйте захоплюючий перегляд фільмів у форматі 3D у власній вітальні завдяки технології 3D Max. Насолоджуйтеся реалістичною і вражаючою роздільністю Full HD завдяки поєднанню надшвидкого дисплея та окулярів з активними шторками. Насолоджуйтеся 3D-вмістом завдяки окулярам 3D Max і телевізору з підтримкою 3D Max.
Із цими активними окулярами 3D Max Ваш телевізор дає змогу користуватися неймовірним повноекранним режимом гри для двох учасників. В іграх у форматі 2D для двох гравців кожен гравець зазвичай бачить свою гру на половині екрана. Тепер за допомогою технології 3D кожен гравець може насолоджуватися грою на повному екрані, натиснувши лише одну кнопку на окулярах.
Ці активні 3D-окуляри дають змогу переглядати зображення Full HD 3D на усіх телевізорах із підтримкою 3D Max, а також телевізорах із підтримкою Full HD 3D раніших моделей.
Носові накладки цих 3D-окулярів можна регулювати відповідно до носа. Навіть якщо Ви носите окуляри для корекції зору, зручність перегляду гарантована.
Завдяки легким і гнучким матеріалам ці окуляри настільки зручні, що Ви й не помітите, що одягли їх.
Захисний футляр додається для легкого та зручного зберігання окулярів, коли ними не користуються.
Завдяки цим активним 3D-окулярам Вам більше не доведеться заміняти або утилізувати батареї. Через з’єднання USB можна підзарядити окуляри, не припиняючи 3D-перегляду.
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