Унікальний повноекранний режим гри для двох учасників 3D Max

Із цими активними окулярами 3D Max Ваш телевізор дає змогу користуватися неймовірним повноекранним режимом гри для двох учасників. В іграх у форматі 2D для двох гравців кожен гравець зазвичай бачить свою гру на половині екрана. Тепер за допомогою технології 3D кожен гравець може насолоджуватися грою на повному екрані, натиснувши лише одну кнопку на окулярах.