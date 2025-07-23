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Ретельне чищення лише за 1 хвилину
Активна змазка
Освіжаючий аромат
Безпечна для шкіри формула
Ексклюзивна гігієнічна формула Philips у поєднанні з багатосітковим фільтром ефективно видаляє зрізане волосся та робить ваше гоління у 10 разів охайнішим порівняно з використанням лише води*
Спеціальний аромат очищуючого картриджа пахне свіжістю і забезпечує відчуття чистоти під час гоління.
Кожен очищуючий картридж Philips ефективний упродовж приблизно 30 циклів очищення у разі щоденного використання і до трьох місяців у разі щотижневого використання. Це гарантує чисте, гігієнічне гоління упродовж всього сезону.
5.0
з 5
38
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Pavlo78
23/07/2025
Україна
Перевірений покупець
Дуже задоволений. Очищує та змащує якісно. Всім рекомендую.
Цей відгук про Картридж Philips Quick Clean Pod CC12/50 Для очищення бритв
Date of Use 2025-01-23
Цей відгук про Картридж Philips Quick Clean Pod CC12/50 Для очищення бритв
Date of Use 2025-01-23
Olesb11
02/03/2025
Україна
Частина акції
Леза як нові
Добре вимиває, леза як нові, зручно в дорозі використовувати, волосинки не плавають, а залишаються у фільтрі
Цей відгук про Картридж Philips Quick Clean Pod CC12/50 Для очищення бритв
Date of Use 2024-02-02
Цей відгук про Картридж Philips Quick Clean Pod CC12/50 Для очищення бритв
Date of Use 2024-02-02
22Alex22
01/03/2025
Україна
Частина акції
Виріб має чудовий функціонал
Хороша рідина для очистки лез у бритві, після таких маніпуляцій вона, як нова А леза мають довший термін експлуатації
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Картридж Philips Quick Clean Pod CC12/50 Для очищення бритв
Date of Use 2024-09-01
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Картридж Philips Quick Clean Pod CC12/50 Для очищення бритв
Date of Use 2024-09-01
у порівнянні з брудом після використання засобу для чищення та води в картриджі