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  • Насолоджуйтеся гігієнічним голінням щодня
  • Насолоджуйтеся гігієнічним голінням щодня
  • Насолоджуйтеся гігієнічним голінням щодня
  • Насолоджуйтеся гігієнічним голінням щодня
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  • Насолоджуйтеся гігієнічним голінням щодня
  • Насолоджуйтеся гігієнічним голінням щодня
  • Насолоджуйтеся гігієнічним голінням щодня

AccessoriesQuick Clean Pod

QCP20/00

5
| (38) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Насолоджуйтеся гігієнічним голінням щодня
Завдяки станції очищення Quick Clean Pod бритва буде наче нова після кожного гоління. Зрізане волосся ефективно видалятиметься, а бритва буде в 10 разів чистішою, ніж у разі використання лише води*.
Переглянути всі переваги

Ретельне чищення лише за 1 хвилину

Насолоджуйтеся гігієнічним голінням щодня

  • Ретельне чищення лише за 1 хвилину

  • Активна змазка

  • Освіжаючий аромат

  • Безпечна для шкіри формула

Ексклюзивна гігієнічна формула Philips + багатосітковий фільтр

Ексклюзивна гігієнічна формула Philips + багатосітковий фільтр

Ексклюзивна гігієнічна формула Philips у поєднанні з багатосітковим фільтром ефективно видаляє зрізане волосся та робить ваше гоління у 10 разів охайнішим порівняно з використанням лише води*

Свіжий аромат для відчуття чистоти під час гоління

Свіжий аромат для відчуття чистоти під час гоління

Спеціальний аромат очищуючого картриджа пахне свіжістю і забезпечує відчуття чистоти під час гоління.

Картридж ефективний протягом трьох місяців

Картридж ефективний протягом трьох місяців

Кожен очищуючий картридж Philips ефективний упродовж приблизно 30 циклів очищення у разі щоденного використання і до трьох місяців у разі щотижневого використання. Це гарантує чисте, гігієнічне гоління упродовж всього сезону.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

38

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

23/07/2025

Україна

Україна

Перевірений покупець

Дуже задоволений. Очищує та змащує якісно. Всім рекомендую.

Цей відгук про Картридж Philips Quick Clean Pod CC12/50 Для очищення бритв

Date of Use 2025-01-23

Цей відгук про Картридж Philips Quick Clean Pod CC12/50 Для очищення бритв

Date of Use 2025-01-23

02/03/2025

Україна

Україна

Леза як нові

Добре вимиває, леза як нові, зручно в дорозі використовувати, волосинки не плавають, а залишаються у фільтрі

Цей відгук про Картридж Philips Quick Clean Pod CC12/50 Для очищення бритв

Date of Use 2024-02-02

Цей відгук про Картридж Philips Quick Clean Pod CC12/50 Для очищення бритв

Date of Use 2024-02-02

01/03/2025

Україна

Україна

Виріб має чудовий функціонал

Хороша рідина для очистки лез у бритві, після таких маніпуляцій вона, як нова А леза мають довший термін експлуатації

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Картридж Philips Quick Clean Pod CC12/50 Для очищення бритв

Date of Use 2024-09-01

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Картридж Philips Quick Clean Pod CC12/50 Для очищення бритв

Date of Use 2024-09-01

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      Примітки

      1. у порівнянні з брудом після використання засобу для чищення та води в картриджі