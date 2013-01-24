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Multigroom series 3000

Набір для підстригання

QG3250/32
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Довершений чоловічий стиль Довершений чоловічий стиль Довершений чоловічий стиль
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    Multigroom series 3000 Набір для підстригання

    QG3250/32
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода

    Довершений чоловічий стиль

    Бритва Philips Multigroom забезпечує довершений чоловічий стиль із бездоганною ефективністю та безпечним для шкіри тримером. Розроблена для створення будь-якого стилю із відмінною точністю, дозволяє похвалитися бездоганним виглядом. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Multigroom series 3000 Набір для підстригання

    Довершений чоловічий стиль

    Бритва Philips Multigroom забезпечує довершений чоловічий стиль із бездоганною ефективністю та безпечним для шкіри тримером. Розроблена для створення будь-якого стилю із відмінною точністю, дозволяє похвалитися бездоганним виглядом. Переглянути усі переваги

    Довершений чоловічий стиль

    Бритва Philips Multigroom забезпечує довершений чоловічий стиль із бездоганною ефективністю та безпечним для шкіри тримером. Розроблена для створення будь-якого стилю із відмінною точністю, дозволяє похвалитися бездоганним виглядом. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Multigroom series 3000 Набір для підстригання

    Довершений чоловічий стиль

    Бритва Philips Multigroom забезпечує довершений чоловічий стиль із бездоганною ефективністю та безпечним для шкіри тримером. Розроблена для створення будь-якого стилю із відмінною точністю, дозволяє похвалитися бездоганним виглядом. Переглянути усі переваги

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      Довершений чоловічий стиль

      Із підвищеною точністю і безпечним для шкіри тримером

      • 35 хв. підстригання
      • Підстригання волосся на обличчі, голові
      2 р. гарантії, напруга для використання в усьому світі, не потребує змащування

      2 р. гарантії, напруга для використання в усьому світі, не потребує змащування

      Усі наші вироби для підстригання волосся створено для довготривалого використання. Вони мають 2-річну гарантію, сумісні з напругою у будь-якій країні та не потребують змащування.

      Підставка для заряджання і футляр: заряджання і готовність до транспортування

      Підставка для заряджання і футляр: заряджання і готовність до транспортування

      Складана підставка для заряджання поміститься будь-де, тож пристрій можна зарядити будь-коли та легко брати з собою в дорогу. Футляр захищає бритву в дорозі та дає змогу зручно зберігати пристрій, коли він не використовується.

      Безпечні для шкіри, високоефективні леза тримера

      Безпечні для шкіри, високоефективні леза тримера

      Сталеві леза електробритви трохи зачіпають одне одного, тому вони самі заточуються під час підстригання! Леза залишаються надзвичайно гострими для завжди акуратного й ефективного підстригання волосся, але мають заокруглені кінці та гребінці для запобігання подразненню шкіри.

      Просте чищення під струменем води

      Просте чищення під струменем води

      Просто зніміть насадки та ретельно промийте їх проточною водою.

      Гребінець для бороди і вусів із 9 налаштуваннями довжини

      Гребінець для бороди і вусів, який можна встановити на повнорозмірний тример, має 9 різних налаштувань довжини, тож Ви зможете підстригти бороду до бажаної довжини.

      Повнорозмірний тример для бакенбардів, волосся на шиї та підборідді.

      Використовуйте повнорозмірний тример для корекції та створення чітких контурів бороди. Тример можна використовувати і без гребінця для триденної бороди.

      Гребінець для волосся з 9 налаштуваннями довжини

      Гребінець для волосся можна встановлювати на надшироку машинку для підстригання. Він має 9 різних налаштувань довжини для забезпечення охайного вигляду волосся та стильних зачісок.

      Міні-бритва для ретельного вигляду країв бороди

      Використовуйте міні-бритву для підстригання країв бороди для охайного, чистого, довершеного вигляду.

      Точний тример для носа – для підстригання брів, волосся у носі та вухах

      Використовуйте тример для носа для видалення небажаного волосся з носа, вух і брів.

      Точний тример для вдосконалення дрібних деталей зачіски

      Використовуйте точний тример для створення чітких ліній та дрібних деталей стилю.

      35 хвилин роботи в автономному режимі після 10 годин заряджання

      Батарея працюватиме 35 хвилин після 10 годин заряджання. Швидке 10-хвилинне заряджання забезпечить 10 хвилин підстригання, тож пристрій завжди готовий до використання.

      Технічні характеристики

      • Простота у користуванні

        Сухе та вологе використання
        Насадки, які можна мити

      • Система живлення

        Тип батареї
        NiMH
        Час зарядження
        10 годин
        Час роботи
        35 хвилин
        Використання
        Лише автономна робота
        Напруга для використання в усьому світі
        100–240 В

      • Аксесуари

        Підставка для заряджання
        Так
        Футляр для зберігання
        Так

      • Створіть власний стиль

        Інструменти для моделювання
        • Насадка-гребінець із 9 положеннями на вибір
        • Гребінець для бороди та вусів
        Кількість налаштувань довжини
        9 точних налаштувань довжини

      • Насадки

        Лезо повнорозмірного тримера
        32  мм
        Міні-бритва
        Так
        Точний тример
        21  мм
        Тример для носа, вух і брів
        Так

      • Догляд

        Гарантія
        2 роки гарантії
        Змащування
        Леза не потребують змащення

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