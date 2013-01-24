Довершений чоловічий стиль
Бритва Philips Multigroom забезпечує довершений чоловічий стиль із бездоганною ефективністю та безпечним для шкіри тримером. Розроблена для створення будь-якого стилю із відмінною точністю, дозволяє похвалитися бездоганним виглядом. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Довершений чоловічий стиль
Бритва Philips Multigroom забезпечує довершений чоловічий стиль із бездоганною ефективністю та безпечним для шкіри тримером. Розроблена для створення будь-якого стилю із відмінною точністю, дозволяє похвалитися бездоганним виглядом. Переглянути усі переваги
Довершений чоловічий стиль
Бритва Philips Multigroom забезпечує довершений чоловічий стиль із бездоганною ефективністю та безпечним для шкіри тримером. Розроблена для створення будь-якого стилю із відмінною точністю, дозволяє похвалитися бездоганним виглядом. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Довершений чоловічий стиль
Бритва Philips Multigroom забезпечує довершений чоловічий стиль із бездоганною ефективністю та безпечним для шкіри тримером. Розроблена для створення будь-якого стилю із відмінною точністю, дозволяє похвалитися бездоганним виглядом. Переглянути усі переваги
Усі наші вироби для підстригання волосся створено для довготривалого використання. Вони мають 2-річну гарантію, сумісні з напругою у будь-якій країні та не потребують змащування.
Складана підставка для заряджання поміститься будь-де, тож пристрій можна зарядити будь-коли та легко брати з собою в дорогу. Футляр захищає бритву в дорозі та дає змогу зручно зберігати пристрій, коли він не використовується.
Сталеві леза електробритви трохи зачіпають одне одного, тому вони самі заточуються під час підстригання! Леза залишаються надзвичайно гострими для завжди акуратного й ефективного підстригання волосся, але мають заокруглені кінці та гребінці для запобігання подразненню шкіри.
Просто зніміть насадки та ретельно промийте їх проточною водою.
Гребінець для бороди і вусів, який можна встановити на повнорозмірний тример, має 9 різних налаштувань довжини, тож Ви зможете підстригти бороду до бажаної довжини.
Використовуйте повнорозмірний тример для корекції та створення чітких контурів бороди. Тример можна використовувати і без гребінця для триденної бороди.
Гребінець для волосся можна встановлювати на надшироку машинку для підстригання. Він має 9 різних налаштувань довжини для забезпечення охайного вигляду волосся та стильних зачісок.
Використовуйте міні-бритву для підстригання країв бороди для охайного, чистого, довершеного вигляду.
Використовуйте тример для носа для видалення небажаного волосся з носа, вух і брів.
Використовуйте точний тример для створення чітких ліній та дрібних деталей стилю.
Батарея працюватиме 35 хвилин після 10 годин заряджання. Швидке 10-хвилинне заряджання забезпечить 10 хвилин підстригання, тож пристрій завжди готовий до використання.
Простота у користуванні
Система живлення
Аксесуари
Створіть власний стиль
Насадки
Догляд