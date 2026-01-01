КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Підстригання, підрівнювання і гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання і гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання і гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання і гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання і гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання і гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання і гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання і гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання і гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання і гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання і гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання і гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання і гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання і гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання і гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання і гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання і гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання і гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання і гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання і гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання і гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання і гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання і гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання і гоління волосся різної довжини

Додаткові -10% за реєстрацію

Змінні леза OneBlade Original 4 шт

QP240/50

4.5
| (312) Відгуки | 90% рекомендують цей виріб
Підстригання, підрівнювання і гоління волосся різної довжини
Подвійна система захисту: ковзаюче покриття в поєднанні із закругленими кінчиками робить гоління легшим і комфортнішим. Механізм гоління включає різець, який рухається з високою швидкістю, що дозволяє працювати з волоссям будь-якої довжини
Переглянути всі переваги
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo [9crop-1dfa7845d40d44aea01db3910095681b] [master-1dfa7845d40d44aea01db3910095681b] [com-mig]

Philips OneBlade – вибір №11

Додати аксесуар(и)

Цей продукт

Змінні леза OneBlade Original 4 шт

Змінні леза OneBlade Original
4 шт

1 999,00 ₴

  • Змінні плаваючі леза OneBlade 360

    Змінні плаваючі леза OneBlade 360
    2 шт

    1 199,00 ₴

1 999,00 ₴

1 999,00 ₴

Сумісні продукти
Електростанок Philips OneBlade 360

Електростанок Philips OneBlade 360
Для обличчя

QP2734/23

Електростанок Philips OneBlade 360

Електростанок Philips OneBlade 360
Для обличчя та тіла

QP2834/23

Створено для зрізання волосся, не шкіри

Підстригання, підрівнювання і гоління волосся різної довжини

  • Ковзке покриття та заокруглені кінчики

  • Гоління, підстригання щетини будь-якої довжини та створення контурів

  • Двостороннє лезо, 4 шт.

  • 16 місяців ефективного гоління*

  • Підходить для всіх ручок OneBlade

Підходить для всіх ручок OneBlade

Підходить для всіх ручок OneBlade

Для OneBlade First Shave QP13xx та Oneblade Intimate QP19xx ми рекомендуємо використовувати леза First Shave та Intimate відповідно.

Унікальна технологія OneBlade

Унікальна технологія OneBlade

Philips OneBlade — це революційний електростанок, який може голити, підстригати та створювати чіткі контури вашої щетини завдяки інноваційному лезу. Лезо OneBlade має подвійну система захисту шкіри - ковзке покриття із заокругленими кінцями - забезпечуючи гоління без порізів і подразнень. А швидкий ріжучий блок всередині леза ефективно підстригає волосся будь-якої довжини.

Лезо, яке довго зберігає гостроту

Лезо, яке довго зберігає гостроту

Надійне лезо з нержавіючої сталі прослужить до 4 місяців¹ і допоможе вам зберегти відчуття свіжості надовго. Коли на лезі з’явиться значок, який указує на потребу замінити лезо, це означатиме, що його продуктивність може бути не оптимальною і настав час замислитися про заміну леза для найкращого гоління

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

4.5

з 5

312

Відгуки

90%

рекомендують цей виріб

01/01/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Супер леза! Орігінальні! Нам дуже подобається. Рекомендую!

Цей відгук про Змінні леза OneBlade Original QP250/50 5 шт

Цей відгук про Змінні леза OneBlade Original QP250/50 5 шт

18/08/2025

Україна

Україна

Приємно вражений якістю

Я просто в захваті від цих змінних лез OneBlade QP225/50! Моя шкіра надзвичайно чутлива, і раніше я завжди відчував подразнення після гоління. Але з цими лезами такого зовсім немає – шкіра залишається гладенькою, без почервонінь . Це справжній порятунок для мене, і я однозначно рекомендую їх усім, хто має схожі проблеми!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Змінні леза OneBlade First Shave QP225/50 2 шт для надчутливої шкіри

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Змінні леза OneBlade First Shave QP225/50 2 шт для надчутливої шкіри

17/08/2025

Україна

Україна

Леза без подразнень

Лезами дуже задоволений, легко голить, без подразнень і порізів! Користуюсь довго, маю чутливу шкіру. Рекомендую!

Цей відгук про Змінні леза OneBlade First Shave QP225/50 2 шт для надчутливої шкіри

Цей відгук про Змінні леза OneBlade First Shave QP225/50 2 шт для надчутливої шкіри

Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*

    Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.

      Примітки

      1. За результатом онлайн-опитуванням третьою стороною 14013 чоловіків-користувачів електронних приладів для грумінгу, 2023 р. 

      1. Рекомендована заміна леза 1 раз на 4 міс. при голінні двічі на тиждень. Фактичні результати можуть відрізнятися.

      2. ¹Для найкращого гоління. На основі 2 повноцінних голінь на тиждень. Фактичні результати можуть відрізнятися.