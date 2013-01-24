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Тример-стайлер-бритва Philips OneBlade

QP2520/20
Загальна оцінка / 5
4 нагороди
  • Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини
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    Тример-стайлер-бритва Philips OneBlade

    QP2520/20
    Загальна оцінка / 5
    4 нагороди

    Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини

    Тример-стайлер-бритва Philips OneBlade – це революційно новий гібридний стайлер, що дозволяє підстригати, голити волосся та створювати чіткі лінії та краї на волоссі будь-якої довжини. Забудьте про поетапну стрижку та використання інструментів. OneBlade може усе. Переглянути усі переваги

    Тример-стайлер-бритва Philips OneBlade

    Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини

    Тример-стайлер-бритва Philips OneBlade – це революційно новий гібридний стайлер, що дозволяє підстригати, голити волосся та створювати чіткі лінії та краї на волоссі будь-якої довжини. Забудьте про поетапну стрижку та використання інструментів. OneBlade може усе. Переглянути усі переваги

    Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини

    Тример-стайлер-бритва Philips OneBlade – це революційно новий гібридний стайлер, що дозволяє підстригати, голити волосся та створювати чіткі лінії та краї на волоссі будь-якої довжини. Забудьте про поетапну стрижку та використання інструментів. OneBlade може усе. Переглянути усі переваги

    Тример-стайлер-бритва Philips OneBlade

    Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини

    Тример-стайлер-бритва Philips OneBlade – це революційно новий гібридний стайлер, що дозволяє підстригати, голити волосся та створювати чіткі лінії та краї на волоссі будь-якої довжини. Забудьте про поетапну стрижку та використання інструментів. OneBlade може усе. Переглянути усі переваги

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      Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини

      Створено для зрізання волосся, не шкіри

      • Підстригання, підрівнювання, гоління
      • Для будь-якої довжини волосся
      • 3 знімні гребінці для щетини
      • Акумул. живлення, вологе/сухе викорис.
      Унікальна технологія OneBlade

      Унікальна технологія OneBlade

      Philips OneBlade використовує революційну технологію для створення стилю обличчя та підстригання волосся на тілі. Пристрій дозволяє підстригати, підрівнювати і голити волосся будь-якої довжини. Його подвійна система захисту – гладке покриття із заокругленими кінцями – полегшує гоління і робить його комфортним. Технологія гоління має швидке лезо (200 рухів на секунду), що робить його ефективним навіть для довшого волосся.

      Підстригання

      Підстригання

      Підстригайте бороду і створюйте щетину точної довжини за допомогою одного із 3 відповідних гребінців із комплекту: гребінець 1 мм для легкої "вечірньої" щетини, 3 мм для середньої щетини і 5 мм для довгої щетини.

      Підрівнювання

      Підрівнювання

      Створюйте точні краї за допомогою двостороннього леза. Можна голити в будь-якому напрямку і бачити кожне волосок, який ви зрізаєте. Довершіть свій образ за лічені секунди!

      Гоління

      Гоління

      Для комфортного гоління Тример-стайлер-бритва Philips OneBlad не голить так близько до шкіри, як звичайне лезо. Можна легко голити волосся будь-якої довжини навіть проти його росту.

      Повторення контурів

      Повторення контурів

      Тример-стайлер-бритва Philips OneBlade повторює контури обличчя, забезпечуючи ефективне й комфортне підстригання та гоління усіх ділянок обличчя.

      Створення точних країв та чітких ліній за допомогою двостороннього леза

      Створення точних країв та чітких ліній за допомогою двостороннього леза

      Тример-стайлер-бритва Philips OneBlade повторює контури обличчя, забезпечуючи легке й комфортне підстригання та гоління усіх ділянок. Створюйте краї та чіткі лінії, переміщаючи двостороннє лезо в будь-якому напрямку.

      3 знімні гребінці (1, 3, 5 мм) для рівної щетини

      3 знімні гребінці (1, 3, 5 мм) для рівної щетини

      Під’єднайте один зі знімних гребінців, щоб отримати щетину потрібної довжини.

      Надійність OneBlade

      Надійність OneBlade

      Леза розроблені для тривалого використання. Для оптимальної ефективності заміняйте леза кожні 4 місяці*. Заміняти – легко.

      Сухе/вологе

      Сухе/вологе

      Пристрій тример-стайлер-бритва Philips OneBlade водонепроникний, тому його легко мити: просто сполосніть його під краном. Пристрій можна використовувати для вологого або сухого гоління з пінкою чи без неї.

      Батарея із тривалим ресурсом

      Батарея із тривалим ресурсом

      Акумуляторна батарея забезпечує 45 хвилин безперервного використання після 8 годин заряджання.

      Технічні характеристики

      • Ефективність підстригання та гоління

        Система гоління
        • Технологія повторення контурів
        • Подвійна система захисту
        Система підстригання
        Технологія повторення контурів

      • Аксесуари

        Гребінець
        3 гребінці для щетини (1, 3, 5 мм)
        Догляд
        Ковпак для зберігання

      • Простота у користуванні

        Заряджання
        Можна заряджати
        Дисплей
        Індикатор заряджання на адаптері
        Для вологого і сухого використання
        Так

      • Конструкція

        Колір
        Світло-зелений, темно-сірий
        Ручка
        Ребриста гумова ручка

      • Потужність

        Час роботи
        45 хвилин
        Заряджання
        8 годин для повного заряджання
        Тип батареї
        Ni-MH
        Автоматичний вибір напруги
        100–240 В
        Максимальне споживання енергії
        2  Вт

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        На ручці
        Запасна головка
        • QP210, QP220, QP610, QP620
        • Заміняйте кожні 4 місяці*

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            Нагороди

            Відгуки

            бути першим, хто переглянув цей предмет

            • Кожне лезо можна використовувати до 4 місяців – для найкращого гоління. На основі 2 повноцінних голінь на тиждень. Фактичні результати можуть відрізнятися.

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