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  • Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини

Більше не доступний

Електростанок Philips OneBlade

QP2520/20

4.6
| (3078) Відгуки | 93% рекомендують цей виріб
Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини
Електростанок Philips OneBlade – це революційно новий гібридний стайлер, що дозволяє підстригати, голити волосся та створювати чіткі лінії та краї на волоссі будь-якої довжини. Забудьте про поетапну стрижку та використання інструментів. OneBlade може усе.
Переглянути всі переваги
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Philips OneBlade – вибір №11

Створено для зрізання волосся, не шкіри

Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини

  • Підстригання, підрівнювання, гоління

  • Для будь-якої довжини волосся

  • 3 знімні гребінці для щетини

  • Акумул. живлення, вологе/сухе викорис.

Унікальна технологія OneBlade

Унікальна технологія OneBlade

Philips OneBlade використовує революційну технологію для створення стилю обличчя та підстригання волосся на тілі. Пристрій дозволяє підстригати, підрівнювати і голити волосся будь-якої довжини. Його подвійна система захисту – гладке покриття із заокругленими кінцями – полегшує гоління і робить його комфортним. Технологія гоління має швидке лезо (200 рухів на секунду), що робить його ефективним навіть для довшого волосся.

Підстригання

Підстригання

Підстригайте бороду і створюйте щетину точної довжини за допомогою одного із 3 відповідних гребінців із комплекту: гребінець 1 мм для легкої "вечірньої" щетини, 3 мм для середньої щетини і 5 мм для довгої щетини.

Підрівнювання

Підрівнювання

Створюйте точні краї за допомогою двостороннього леза. Можна голити в будь-якому напрямку і бачити кожне волосок, який ви зрізаєте. Довершіть свій образ за лічені секунди!

Технічні характеристики

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4.6

з 5

3078

Відгуки

93%

рекомендують цей виріб

11/06/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Дуже зручно

Дуже хороша річ. Як для особистого використання так і для догляду за іншою людиною. Мав трохи старішу модель яку передав родичам щоб вони доглядали за людиною з обмеженою дієздатністю ( зручно користуватись навіть якщо бриєш на себе а когось іншого). Заряд тримає довго, при використанні приблизно два рази в тиждень я його заряжав приблизно раз в 2-3 місяці. Леза також вистачає на декілька місяців. Дуже чудовий агрегат в якому з недоліків можна вказати хіба повільну зарядку (може складати біля восьми годин) та роз'єм для заряджання (якщо ви не користуєтесь ще чимось на такому самому штекері в час коли майже все на type-c може бути незручно з непривички)). Також необхідно зазначити що він справді не царапає шию при бриті, після того як почав ним користуватись забув про подразнення на шиї.

Плюси

Невеликий та компактний. Зручний. Довго триває заряд.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Електростанок Philips OneBlade 360 QP2734/23 Для обличчя

Date of Use 2026-06-01

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Електростанок Philips OneBlade 360 QP2734/23 Для обличчя

Date of Use 2026-06-01

05/05/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Philips OneBlade

Philips OneBlade — це той випадок, коли девайс дійсно виправдовує свій хайп. Ось кілька приємних моментів, які найчастіше відзначають користувачі (і які роблять його особливим):Забудьте про подразнення. Це головний козир. На відміну від звичайних станків, OneBlade не зрізає волосок впритул до шкіри, а залишає мікроскопічну «щетину». Візуально обличчя гладеньке, але шкіра при цьому не травмується. Прощавайте, червоні плями та врослі волоски.Універсальність «3-в-1». Ним однаково зручно і просто зголити тижневу бороду, і підрівняти контури, і просто вкоротити довжину за допомогою насадок. Не потрібно мати окремо тример і окремо бритву.Гоління «на суху». Величезний плюс для тих, хто поспішає. Можна привести себе до ладу за 2 хвилини перед дзеркалом без піни, гелю та розпарювання шкіри. При цьому він водонепроникний, тому в душі з піною теж працює чудово.Маневреність. Головка рухлива, тому легко проходити складні ділянки на підборідді чи шиї. Сам станок легкий і лежить у руці як звичайна бритва, а не як важка машинка для стрижки.Довговічність леза. Одного змінного картриджа реально вистачає на 3–4 місяці (залежно від жорсткості щетини). Це знімає головний біль з постійною купівлею касет.Це ідеальний гаджет для тих, хто не прагне «ефекту немовляти» (ідеально дзеркальної гладкості), а цінує комфорт, швидкість та охайний вигляд.

Цей відгук про OneBlade 360 QP2724/31 Обличчя

Date of Use 2026-05-05

Цей відгук про OneBlade 360 QP2724/31 Обличчя

Date of Use 2026-05-05

03/05/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Гарний

Гарний,зручний станок.До цього,користувався станком іншої фірми,але- цей краще.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про OneBlade 360 QP2724/31 Обличчя

Date of Use 2026-04-19

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про OneBlade 360 QP2724/31 Обличчя

Date of Use 2026-04-19

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      1. За результатом онлайн-опитуванням третьою стороною 14013 чоловіків-користувачів електронних приладів для грумінгу, 2023 р. 

      1. Кожне лезо можна використовувати до 4 місяців – для найкращого гоління. На основі 2 повноцінних голінь на тиждень. Фактичні результати можуть відрізнятися.