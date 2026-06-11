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Цей продукт
Змінні плаваючі леза OneBlade 360
2 шт
1 199,00 ₴
Змінні леза OneBlade Original
4 шт
1 999,00 ₴
1 199,00 ₴
1 199,00 ₴
Ковзке покриття та заокруглені кінчики
Гоління, підстригання щетини будь-якої довжини та створення контурів
Двостороннє плаваюче лезо 360, 2 шт.
8 місяців ефективного гоління*
Підходить для всіх ручок OneBlade**
Рухається у всіх напрямках для підтримки постійного контакту зі шкірою і забезпечує контроль над процесом гоління в будь-який час та навіть у найбільш важкодоступних місцях.
Крім QP15XX. Моделі QP6620/xx, QP6520/xx, QP6510/xx, QP6505/xx не використовуватимуть повну рухливість цього леза. Для OneBlade First Shave QP13xx та Oneblade Intimate QP19xx ми рекомендуємо використовувати леза First Shave та Intimate відповідно.
Philips OneBlade підстригає, голить і створює чіткі лінії та контури на волоссі будь-якої довжини. Подвійна система захисту шкіри - ковзаюче покриття леза у поєднанні з заокругленими кінцями - забезпечує комфортне відчуття під час процедури та запобігає появі порізів і подразнення шкіри. Технологія гоління оснащена швидкорухомим ріжучим блоком, який ефективно справляється з волоссям будь-якої довжини.
4.6
з 5
3078
Відгуки
93%
рекомендують цей виріб
Taddeus92
11/06/2026
Україна
Перевірений покупець
Дуже зручно
Дуже хороша річ. Як для особистого використання так і для догляду за іншою людиною. Мав трохи старішу модель яку передав родичам щоб вони доглядали за людиною з обмеженою дієздатністю ( зручно користуватись навіть якщо бриєш на себе а когось іншого). Заряд тримає довго, при використанні приблизно два рази в тиждень я його заряжав приблизно раз в 2-3 місяці. Леза також вистачає на декілька місяців. Дуже чудовий агрегат в якому з недоліків можна вказати хіба повільну зарядку (може складати біля восьми годин) та роз'єм для заряджання (якщо ви не користуєтесь ще чимось на такому самому штекері в час коли майже все на type-c може бути незручно з непривички)). Також необхідно зазначити що він справді не царапає шию при бриті, після того як почав ним користуватись забув про подразнення на шиї.
Плюси
Невеликий та компактний. Зручний. Довго триває заряд.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Електростанок Philips OneBlade 360 QP2734/23 Для обличчя
Date of Use 2026-06-01
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Електростанок Philips OneBlade 360 QP2734/23 Для обличчя
Date of Use 2026-06-01
Bako7
05/05/2026
Україна
Перевірений покупець
Philips OneBlade
Philips OneBlade — це той випадок, коли девайс дійсно виправдовує свій хайп. Ось кілька приємних моментів, які найчастіше відзначають користувачі (і які роблять його особливим):Забудьте про подразнення. Це головний козир. На відміну від звичайних станків, OneBlade не зрізає волосок впритул до шкіри, а залишає мікроскопічну «щетину». Візуально обличчя гладеньке, але шкіра при цьому не травмується. Прощавайте, червоні плями та врослі волоски.Універсальність «3-в-1». Ним однаково зручно і просто зголити тижневу бороду, і підрівняти контури, і просто вкоротити довжину за допомогою насадок. Не потрібно мати окремо тример і окремо бритву.Гоління «на суху». Величезний плюс для тих, хто поспішає. Можна привести себе до ладу за 2 хвилини перед дзеркалом без піни, гелю та розпарювання шкіри. При цьому він водонепроникний, тому в душі з піною теж працює чудово.Маневреність. Головка рухлива, тому легко проходити складні ділянки на підборідді чи шиї. Сам станок легкий і лежить у руці як звичайна бритва, а не як важка машинка для стрижки.Довговічність леза. Одного змінного картриджа реально вистачає на 3–4 місяці (залежно від жорсткості щетини). Це знімає головний біль з постійною купівлею касет.Це ідеальний гаджет для тих, хто не прагне «ефекту немовляти» (ідеально дзеркальної гладкості), а цінує комфорт, швидкість та охайний вигляд.
Цей відгук про OneBlade 360 QP2724/31 Обличчя
Date of Use 2026-05-05
Цей відгук про OneBlade 360 QP2724/31 Обличчя
Date of Use 2026-05-05
Brodnik
03/05/2026
Україна
Перевірений покупець
Гарний
Гарний,зручний станок.До цього,користувався станком іншої фірми,але- цей краще.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про OneBlade 360 QP2724/31 Обличчя
Date of Use 2026-04-19
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про OneBlade 360 QP2724/31 Обличчя
Date of Use 2026-04-19
За результатом онлайн-опитуванням третьою стороною 14013 чоловіків-користувачів електронних приладів для грумінгу, 2023 р.
Рекомендована заміна леза 1 раз на 4 міс. при голінні двічі на тиждень. Фактичні результати можуть відрізнятися.
Крім QP15XX. Моделі QP6620/xx, QP6520/xx, QP6510/xx, QP6505/xx не використовуватимуть повну рухливість цього леза. Для OneBlade First Shave QP13xx та Oneblade Intimate QP19xx ми рекомендуємо використовувати леза First Shave та Intimate відповідно.
¹Для найкращого гоління. На основі 2 повноцінних голінь на тиждень. Фактичні результати можуть відрізнятися.
²За винятком QP652x, QP651x