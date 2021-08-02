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Більше не доступний
Підстригання, підрівнювання і гоління
1 х оригінальне лезо для корпусу та 1 комплект для корпусу
Підходить для всіх ручок OneBlade
Лезо з нержавіючої сталі, яке служить до 4 місяців використання*, щоб ви могли продовжувати насолоджуватися відчуттям свіжості
Philips OneBlade — це новий революційний гібридний стайлер, який може підстригати, голити та створювати чіткі лінії і краї на волоссі будь-якої довжини. Його подвійна система захисту — гладке покриття із заокругленими кінцями — робить гоління легшим і комфортним. Система гоління включає лезо, що швидко рухається, завдяки чому пристрій ефективний навіть за використання на волоссі будь-якої довжини.
Для OneBlade First Shave QP13xx та Oneblade Intimate QP19xx ми рекомендуємо використовувати леза First Shave та Intimate відповідно.
Надійне лезо з нержавіючої сталі прослужить до 4 місяців¹. Коли на лезі з’явиться спеціальний індикатор, це означатиме, що продуктивність леза може бути не оптимальною, і настав час замислитися про заміну леза для продовження якісного та комфортного гоління.
4.6
з 5
161
Відгуки
92%
рекомендують цей виріб
Dimonchic-)))
02/08/2021
Україна
Частина акції
Гостре лезо
подразнення, не має порізів. Користуюсь три місяці через день, леза як нові. Рекомендую!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про OneBlade QP610/50 Леза з насадками для тіла
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про OneBlade QP610/50 Леза з насадками для тіла
Elina99
31/07/2021
Україна
Частина акції
Хорошие лезвия
Очень классные лезвия которые остаются острыми до 4 месяцев использования и подходят до всех ручек OneBlade
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про OneBlade QP610/50 Леза з насадками для тіла
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про OneBlade QP610/50 Леза з насадками для тіла
Nastya7658
31/07/2021
Україна
Частина акції
Цена хорошая
Отличные лезвия и хорошая цена. Всегда есть в наличии.
Плюси
Цена
Мінуси
Нет
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про OneBlade QP610/50 Леза з насадками для тіла
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про OneBlade QP610/50 Леза з насадками для тіла
За результатом онлайн-опитуванням третьою стороною 14013 чоловіків-користувачів електронних приладів для грумінгу, 2023 р.
Для найкращого гоління. На основі 2 повноцінних голінь на тиждень. Фактичні результати можуть відрізнятися.