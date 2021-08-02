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  • Підстригання, підрівнювання і гоління волосся різної довжини
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  • Підстригання, підрівнювання і гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання і гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання і гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання і гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання і гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання і гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання і гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання і гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання і гоління волосся різної довжини
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Підстригання, підрівнювання і гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання і гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання і гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання і гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання і гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання і гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання і гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання і гоління волосся різної довжини

-25% на леза OneBlade

Більше не доступний

OneBladeЛеза з насадками для тіла

QP610/50

4.6
| (161) Відгуки | 92% рекомендують цей виріб
Підстригання, підрівнювання і гоління волосся різної довжини
Електростанок Philips OneBlade Face + Body підстригає, надає форми й голить волосся будь-якої довжини. Цей замінний комплект включає одне лезо для тіла зі знімною захисною сіткою й гребінцем для тіла. Забудьте про використання одразу кількох інструментів. OneBlade – це універсальне рішення.
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Philips OneBlade – вибір №11

Створено для зрізання волосся, не шкіри

Підстригання, підрівнювання і гоління волосся різної довжини

  • Підстригання, підрівнювання і гоління

  • 1 х оригінальне лезо для корпусу та 1 комплект для корпусу

  • Підходить для всіх ручок OneBlade

  • Лезо з нержавіючої сталі, яке служить до 4 місяців використання*, щоб ви могли продовжувати насолоджуватися відчуттям свіжості

Унікальна технологія OneBlade

Унікальна технологія OneBlade

Philips OneBlade — це новий революційний гібридний стайлер, який може підстригати, голити та створювати чіткі лінії і краї на волоссі будь-якої довжини. Його подвійна система захисту — гладке покриття із заокругленими кінцями — робить гоління легшим і комфортним. Система гоління включає лезо, що швидко рухається, завдяки чому пристрій ефективний навіть за використання на волоссі будь-якої довжини.

Підходить для всіх ручок OneBlade

Підходить для всіх ручок OneBlade

Для OneBlade First Shave QP13xx та Oneblade Intimate QP19xx ми рекомендуємо використовувати леза First Shave та Intimate відповідно.

Лезо, яке довго зберігає гостроту

Лезо, яке довго зберігає гостроту

Надійне лезо з нержавіючої сталі прослужить до 4 місяців¹. Коли на лезі з’явиться спеціальний індикатор, це означатиме, що продуктивність леза може бути не оптимальною, і настав час замислитися про заміну леза для продовження якісного та комфортного гоління.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.6

з 5

161

Відгуки

92%

рекомендують цей виріб

02/08/2021

Україна

Україна

Гостре лезо

подразнення, не має порізів. Користуюсь три місяці через день, леза як нові. Рекомендую!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про OneBlade QP610/50 Леза з насадками для тіла

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про OneBlade QP610/50 Леза з насадками для тіла

31/07/2021

Україна

Україна

Хорошие лезвия

Очень классные лезвия которые остаются острыми до 4 месяцев использования и подходят до всех ручек OneBlade

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про OneBlade QP610/50 Леза з насадками для тіла

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про OneBlade QP610/50 Леза з насадками для тіла

31/07/2021

Україна

Україна

Цена хорошая

Отличные лезвия и хорошая цена. Всегда есть в наличии.

Плюси

Цена

Мінуси

Нет

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про OneBlade QP610/50 Леза з насадками для тіла

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про OneBlade QP610/50 Леза з насадками для тіла

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      1. За результатом онлайн-опитуванням третьою стороною 14013 чоловіків-користувачів електронних приладів для грумінгу, 2023 р. 

      1. Для найкращого гоління. На основі 2 повноцінних голінь на тиждень. Фактичні результати можуть відрізнятися.