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Тример-стайлер-бритва Philips OneBlade Pro

QP6520/20
Загальна оцінка / 5
4 нагороди
  • Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини
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    Тример-стайлер-бритва Philips OneBlade Pro

    QP6520/20
    Загальна оцінка / 5
    4 нагороди

    Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини

    Тример-стайлер-бритва Philips OneBlade Pro – це революційно новий гібридний стайлер, що дозволяє підстригати, голити волосся та створювати чіткі лінії та краї на волоссі будь-якої довжини. Забудьте про поетапну стрижку та використання інструментів. OneBlade може усе. Переглянути усі переваги

    Тример-стайлер-бритва Philips OneBlade Pro

    Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини

    Тример-стайлер-бритва Philips OneBlade Pro – це революційно новий гібридний стайлер, що дозволяє підстригати, голити волосся та створювати чіткі лінії та краї на волоссі будь-якої довжини. Забудьте про поетапну стрижку та використання інструментів. OneBlade може усе. Переглянути усі переваги

    Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини

    Тример-стайлер-бритва Philips OneBlade Pro – це революційно новий гібридний стайлер, що дозволяє підстригати, голити волосся та створювати чіткі лінії та краї на волоссі будь-якої довжини. Забудьте про поетапну стрижку та використання інструментів. OneBlade може усе. Переглянути усі переваги

    Тример-стайлер-бритва Philips OneBlade Pro

    Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини

    Тример-стайлер-бритва Philips OneBlade Pro – це революційно новий гібридний стайлер, що дозволяє підстригати, голити волосся та створювати чіткі лінії та краї на волоссі будь-якої довжини. Забудьте про поетапну стрижку та використання інструментів. OneBlade може усе. Переглянути усі переваги

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      Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини

      Створено для зрізання волосся, не шкіри

      • Підстригання, підрівнювання, гоління
      • Для будь-якої довжини волосся
      • Точний гребінець із 14 налаштув.
      • Акумул. живлення, вологе/сухе викорис.
      Унікальна технологія OneBlade

      Унікальна технологія OneBlade

      Тример-стайлер-бритва Philips OneBlade Pro використовує революційно нову технологію для створення стилю обличчя та підстригання волосся на тілі. Пристрій дозволяє підстригати, підрівнювати і голити волосся будь-якої довжини. Його подвійна система захисту – гладке покриття із заокругленими кінцями – полегшує гоління і робить його комфортним. Технологія гоління має швидке лезо (200 рухів на секунду), що робить його ефективним навіть для довшого волосся.

      Підстригання

      Підстригання

      Підстригайте бороду до однакової довжини за допомогою регульованого точного гребінця із комплекту. Виберіть одне із 14 налаштувань довжини з фіксацією, щоб створити потрібний стиль – від легкої "вечірньої" щетини до середньої щетини та довшої бороди.

      Підрівнювання

      Підрівнювання

      Створюйте точні краї за допомогою двостороннього леза. Можна голити в будь-якому напрямку і бачити кожне волосок, який ви зрізаєте. Довершіть свій образ за лічені секунди!

      Гоління

      Гоління

      Для комфортного гоління тример-стайлер-бритва Philips OneBlade Pro не голить так близько до шкіри, як звичайне лезо. Можна легко голити волосся будь-якої довжини навіть проти його росту.

      Повторення контурів

      Повторення контурів

      Тример-стайлер-бритва Philips OneBlade Pro повторює контури обличчя, забезпечуючи ефективне й комфортне підстригання та гоління усіх ділянок обличчя.

      Створення точних країв та чітких ліній за допомогою двостороннього леза

      Створення точних країв та чітких ліній за допомогою двостороннього леза

      Тример-стайлер-бритва Philips OneBlade Pro повторює контури обличчя, забезпечуючи ефективне й комфортне гоління усіх ділянок. Створюйте краї та чіткі лінії, переміщаючи двостороннє лезо в будь-якому напрямку.

      Точний тример-гребінець має 14 налаштувань довжини (від 0,4 до 10 мм)

      Точний тример-гребінець має 14 налаштувань довжини (від 0,4 до 10 мм)

      Універсальний точний тример-гребінець пропонує налаштування довжини від 0,4 мм до 10 мм, забезпечуючи точне підстригання до потрібної довжини.

      Надійність OneBlade

      Надійність OneBlade

      Леза розроблені для тривалого використання. Для оптимальної ефективності заміняйте леза кожні 4 місяці*. Заміняти – легко.

      Сухе/вологе

      Сухе/вологе

      Тример-стайлер-бритва Philips OneBlade Pro водонепроникний, тому його легко мити: просто сполосніть його під краном. Пристрій можна використовувати для вологого або сухого гоління з пінкою чи без неї.

      Світлод. цифровий дисплей показує стан батареї і блокув. для транспортування

      Світлод. цифровий дисплей показує стан батареї і блокув. для транспортування

      Слідкуйте за готовністю OneBlade Pro до роботи на світлодіодному цифровому дисплеї. Він повідомляє про розряджання батареї під час використання і вказує на хід заряджання, коли пристрій під’єднано до електромережі. Функція блокування для транспортування дозволяє брати OneBlade будь-куди.

      Літій-іонна батарея на 90 хв.

      Літій-іонна батарея на 90 хв.

      Акумуляторна літій-іонна батарея пропонує 90 хвилин безперервної роботи після 1 години заряджання.

      Технічні характеристики

      • Ефективність підстригання та гоління

        Система гоління
        • Технологія повторення контурів
        • Подвійна система захисту
        Система підстригання
        Технологія повторення контурів

      • Аксесуари

        Гребінець
        Гребінець із 14 налаштуваннями довжини (0,4–10 мм)
        Підставка
        Підставка для заряджання
        Футляр
        Дорожній футляр

      • Простота у користуванні

        Заряджання
        Можна заряджати
        Дисплей
        • повністю світлодіодний цифровий дисплей
        • Індикатор блокування для транспортування
        Для вологого і сухого використання
        Так

      • Конструкція

        Колір
        Чорний та сріблястий
        Ручка
        Ергономічна ручка та використання

      • Потужність

        Час роботи
        90 хвилин
        Заряджання
        1 година для повного заряджання
        Тип батареї
        Літій-іонна
        Автоматичний вибір напруги
        100–240 В
        Максимальне споживання енергії
        5,4  Вт

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        На ручці
        Запасна головка
        • QP210, QP220, QP610, QP620
        • Заміняйте кожні 4 місяці*

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            Нагороди

            Відгуки

            бути першим, хто переглянув цей предмет

            • Кожне лезо можна використовувати до 4 місяців – для найкращого гоління. На основі 2 повноцінних голінь на тиждень. Фактичні результати можуть відрізнятися.

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