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Акумуляторна літій-іонна батарея
Точний гребінець із 12 налаштув.
Вологе та сухе використання
Індикатор батареї
Philips OneBlade використовує революційну технологію для створення стилю обличчя та підстригання волосся на тілі. Пристрій дозволяє підстригати, підрівнювати і голити волосся будь-якої довжини. Його подвійна система захисту – гладке покриття із заокругленими кінцями – полегшує гоління і робить його комфортним. Технологія гоління має швидке лезо (200 рухів на секунду), що робить його ефективним навіть для довшого волосся.
Підстригайте бороду до однакової довжини за допомогою регульованого точного гребінця із комплекту. Виберіть одне із 12 налаштувань довжини з фіксацією, щоб створити потрібний стиль – від легкої "вечірньої" щетини до середньої щетини та довшої бороди.
Створюйте точні краї за допомогою двостороннього леза. Можна голити в будь-якому напрямку і бачити кожне волосок, який ви зрізаєте. Довершіть свій образ за лічені секунди!
Нагороди
4.5
з 5
1034
Відгуки
90%
рекомендують цей виріб
AJNord
04/07/2026
Україна
Перевірений покупець
Сама чудова бритва
Все чудово! До неї вже був досвід зі старою моделлю. У цієї моделі, що мені найголовніше, дуже ємний акумулятор, є індикатор рівня заряду. Також ергономіка трохи краща ніж у старої моделі.
Цей відгук про Електростанок Philips OneBlade Pro QP6506/15 Для обличчя
Date of Use 2026-06-21
Цей відгук про Електростанок Philips OneBlade Pro QP6506/15 Для обличчя
Date of Use 2026-06-21
Shatun
29/04/2026
Україна
Philips OneBlade Pro 360
Користуюсь електростанком Philips OneBlade Pro 360 QP6542/15 вже три місяці і моєму задоволенню немає меж! Без перебільшення, це дійсно так! До цього голився звичайним пластиковим станочком зі змінними лезами, а коли з'явився у мене OneBlade, то я отримав насолоду від цього процесу! Гоління виконую на суху, через два дні на третій і ніякі гелі не потрібні, не виникає ніякого подразнення. Зареєструвавши свій пристрій на сайті Philips, отримав знижку на придбання змінних лез, які одразу придбав у кількості 6 штук. Лезо відпрацювало три місяці і голить майже як нове. OneBlade раджу усім своїм друзям та знайомим!
Плюси
Відмінну якість гоління
Мінуси
Немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Електростанок Philips OneBlade Pro 360 QP6542/15 Для обличчя та тіла
Date of Use 2026-02-08
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Електростанок Philips OneBlade Pro 360 QP6542/15 Для обличчя та тіла
Date of Use 2026-02-08
allexsan74
22/03/2026
Україна
Краща бритва на сьогодні
Загальні враження - дуже позитивні. Станок бриє значно краще за звичайну електробритву. Раніше залишались волоски на шії і було видно, що збриває не докінця. Зараз при використанні Philips OneBlade Pro по-перше, збриває при одному русі леза, по-друге, збриває глибше і по-третє, немає подразнення або маленьких порзів.
Плюси
інноваційність та багатофункціональність. Гарно поводить себе зі шкірою
Мінуси
намає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Електростанок Philips OneBlade Pro 360 QP6542/15 Для обличчя та тіла
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Електростанок Philips OneBlade Pro 360 QP6542/15 Для обличчя та тіла
За результатом онлайн-опитуванням третьою стороною 14013 чоловіків-користувачів електронних приладів для грумінгу, 2023 р.
Для найкращого гоління. На основі 2 повноцінних голінь на тиждень. Фактичні результати можуть відрізнятися.