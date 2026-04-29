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OneBlade – зрізання, контури, гоління
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OneBlade Pro 360 Електростанок для обличчя та тіла
Більше не доступний
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QP6551/15
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Всі (7)
Як дізнатися, чи пристрій Philips OneBlade зарядився повністю?
Коли слід заміняти лезо Philips OneBlade?
Як почистити Philips OneBlade?
Чи можна використовувати Philips OneBlade на вологій або сухій шкірі?
Як правильно замінити лезо Philips OneBlade?
Адаптер джерела живлення HQ8505
Мій пристрій Philips OneBlade не голить так ретельно, як очікувалося
Пристрій Philips OneBlade не працює
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