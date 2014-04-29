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Виразіть свій стиль
Створіть саме той вигляд, який бажаєте, за допомогою пристрою Styleshaver. Цей пристрій 2-в-1 (електротример і стайлер для бороди) легко забезпечує все необхідне для створення стильної бороди, 3-денної щетини чи ретельного гоління навіть жорсткої щетини.
Професійний
Повнорозмірний (32 мм) тример Philips для бороди та щетини із 12 налаштуваннями для регулювання довжини від 0,5 мм до 10 мм – простий вибір потрібної довжини. Поверніть коліщатко, щоб зафіксувати ідеальну довжину. Довговічний металевий тример із безпечними для шкіри заокругленими краями гарантує точне та рівне підстригання.
Під зйомним регульованим гребінцем знаходиться поворотний точний тример. З однієї сторони – 32-мм високоефективний тример. Поверніть його, та отримаєте 15-мм широкий точний тример, який ідеально підходить для роботи з невеликими ділянками, таких як ділянка під носом чи навколо рота. Його розроблено для безпечного підстригання волосся дуже близько до шкіри, а його малий розмір і вигнутий дизайн дозволяють зі зручністю створювати точні лінії та деталі.
Бритва з подвійною сіткою дозволяє легко видаляти щетину навколо бороди і навіть на шиї. Проміжний тример захоплює довше та жорсткіше волосся, а 2 плаваючі захисні сітки забезпечують ідеально гладке гоління.
Нагороди
4.8
з 5
13
Відгуки
92%
рекомендують цей виріб
eskey84
29/04/2014
Polska
Używam od ponad pół roku 2 razy w tygodniu
Używam od ponad pół roku 2 razy w tygodniu, a ciągle działa jakbym ją kupił wczoraj. Jestem zadowolony z produktu. Polecam
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про StyleShaver QS6140/32 Wodoszczelny trymer i golarka
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про StyleShaver QS6140/32 Wodoszczelny trymer i golarka
Cowboy
22/09/2013
Polska
Po prostu genialna
Zawsze wystrzegałem się maszynek elektrycznych - a to za szybko zużywała się osłonka, a to nie dokładnie goliły, a to znów akumulatory starczały...na pół golenia. Golarka Philipsa to prezent od żony.... a takich się nie nie odmawia ;) Dość sceptycznie podszedłem do pierwszej próby - i wręcz mnie zatkało. Nie dość, że goli naprawdę dokładnie, to trymer pozwala idealnie dbać o brodę i wąsy. Koniec z nożyczkami, podcinaniem, modelowaniem - używam wyłącznie tej maszynki i jestem bardzo zadowolony. Produkt genialnie leży w dłoni, łatwo nad nim zapanować, nawet mając mokrą dłoń nie wysuwa się z ręki. Regulacja daje pełne spektrum możliwości zapanowania nad zarostem - od gładkiej skóry po modelowanie brody. I rzecz najważniejsza - akumulatory... genialny czas pracy, udało mi się golić codziennie, przez tydzień, na jednym ładowaniu! Polecam tę golarkę.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про StyleShaver QS6140/32 Wodoszczelny trymer i golarka
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про StyleShaver QS6140/32 Wodoszczelny trymer i golarka
wojtas
15/08/2013
Polska
Philips QS6140 Pro, tego właśnie potrzebowałem!!!
Pierwsze wrażenie po rozpakowaniu produktu, bardzo solidna konstrukcja. Maszynka pewnie leży w dłoni. Golenie nią, jest proste i przyjemne. Nie podrażnia skóry, a golenie "na gładko" jest dosyć dokładne. To na czym przede wszystkim mi zależało, to możliwość przycinania zarostu. 12 ustawień ostrza to naprawdę dużo. Maszynka goli dokładnie i szybko. Szerokość ostrza też jest wystarczająca. Korzystałem z maszynek które były zbyt małe i golenie zajmował naprawdę dużo czasu. Tu ten problem nie występuje. Dużym plusem maszynki są też metalowe trymery do stylizacji, które są bardzo precyzyjne. Ładowanie urządzenia to tylko 4,5 h, a przy codziennym użytkowaniu, wystarcza na około tydzień. Maszynka jest także bardzo prosta w czyszczeniu. Podsumowując, urządzenie Philipsa to produkt wielofunkcyjny, idealny do dbania o zarost. Minusem może być jedynie brak etui i dosyć wysoka cena. Generalnie, polecam !!!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про StyleShaver QS6140/32 Wodoszczelny trymer i golarka
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про StyleShaver QS6140/32 Wodoszczelny trymer i golarka
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