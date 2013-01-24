Поворотний тример: 32-мм та 15-мм сторони для бездоганної точності

Під зйомним регульованим гребінцем знаходиться поворотний точний тример. З однієї сторони – 32-мм високоефективний тример. Поверніть його, та отримаєте 15-мм широкий точний тример, який ідеально підходить для роботи з невеликими ділянками, таких як ділянка під носом чи навколо рота. Його розроблено для безпечного підстригання волосся дуже близько до шкіри, а його малий розмір і вигнутий дизайн дозволяють зі зручністю створювати точні лінії та деталі.