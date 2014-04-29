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Більше не доступний

StyleShaverводостійкий стайлер і бритва

QS6140/32

4.8

| (13) Відгуки | 92% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Виразіть свій стиль

Створіть саме той вигляд, який бажаєте, за допомогою пристрою Styleshaver. Цей пристрій 2-в-1 (електротример і стайлер для бороди) легко забезпечує все необхідне для створення стильної бороди, 3-денної щетини чи ретельного гоління навіть жорсткої щетини.

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Philips – бренд №1 у світі електричних пристроїв для грумінгу1

Один виріб для підстригання, моделювання, гоління

Виразіть свій стиль

  • Професійний

Тример для бороди з 12 налаштуваннями довжини від 0,5 мм до 10 мм

Тример для бороди з 12 налаштуваннями довжини від 0,5 мм до 10 мм

Повнорозмірний (32 мм) тример Philips для бороди та щетини із 12 налаштуваннями для регулювання довжини від 0,5 мм до 10 мм – простий вибір потрібної довжини. Поверніть коліщатко, щоб зафіксувати ідеальну довжину. Довговічний металевий тример із безпечними для шкіри заокругленими краями гарантує точне та рівне підстригання.

Поворотний тример: 32-мм та 15-мм сторони для бездоганної точності

Поворотний тример: 32-мм та 15-мм сторони для бездоганної точності

Під зйомним регульованим гребінцем знаходиться поворотний точний тример. З однієї сторони – 32-мм високоефективний тример. Поверніть його, та отримаєте 15-мм широкий точний тример, який ідеально підходить для роботи з невеликими ділянками, таких як ділянка під носом чи навколо рота. Його розроблено для безпечного підстригання волосся дуже близько до шкіри, а його малий розмір і вигнутий дизайн дозволяють зі зручністю створювати точні лінії та деталі.

Подвійна бритва з тримером голить навіть найжорсткіше волосся

Подвійна бритва з тримером голить навіть найжорсткіше волосся

Бритва з подвійною сіткою дозволяє легко видаляти щетину навколо бороди і навіть на шиї. Проміжний тример захоплює довше та жорсткіше волосся, а 2 плаваючі захисні сітки забезпечують ідеально гладке гоління.

Технічні характеристики

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  • Зображення AWARD-612375

Відгуки

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4.8

з 5

13

Відгуки

92%

рекомендують цей виріб

2
1

29/04/2014

Polska

Polska

Używam od ponad pół roku 2 razy w tygodniu

Używam od ponad pół roku 2 razy w tygodniu, a ciągle działa jakbym ją kupił wczoraj. Jestem zadowolony z produktu. Polecam

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про StyleShaver QS6140/32 Wodoszczelny trymer i golarka

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про StyleShaver QS6140/32 Wodoszczelny trymer i golarka

22/09/2013

Polska

Polska

Po prostu genialna

Zawsze wystrzegałem się maszynek elektrycznych - a to za szybko zużywała się osłonka, a to nie dokładnie goliły, a to znów akumulatory starczały...na pół golenia. Golarka Philipsa to prezent od żony.... a takich się nie nie odmawia ;) Dość sceptycznie podszedłem do pierwszej próby - i wręcz mnie zatkało. Nie dość, że goli naprawdę dokładnie, to trymer pozwala idealnie dbać o brodę i wąsy. Koniec z nożyczkami, podcinaniem, modelowaniem - używam wyłącznie tej maszynki i jestem bardzo zadowolony. Produkt genialnie leży w dłoni, łatwo nad nim zapanować, nawet mając mokrą dłoń nie wysuwa się z ręki. Regulacja daje pełne spektrum możliwości zapanowania nad zarostem - od gładkiej skóry po modelowanie brody. I rzecz najważniejsza - akumulatory... genialny czas pracy, udało mi się golić codziennie, przez tydzień, na jednym ładowaniu! Polecam tę golarkę.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про StyleShaver QS6140/32 Wodoszczelny trymer i golarka

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про StyleShaver QS6140/32 Wodoszczelny trymer i golarka

15/08/2013

Polska

Polska

Philips QS6140 Pro, tego właśnie potrzebowałem!!!

Pierwsze wrażenie po rozpakowaniu produktu, bardzo solidna konstrukcja. Maszynka pewnie leży w dłoni. Golenie nią, jest proste i przyjemne. Nie podrażnia skóry, a golenie "na gładko" jest dosyć dokładne. To na czym przede wszystkim mi zależało, to możliwość przycinania zarostu. 12 ustawień ostrza to naprawdę dużo. Maszynka goli dokładnie i szybko. Szerokość ostrza też jest wystarczająca. Korzystałem z maszynek które były zbyt małe i golenie zajmował naprawdę dużo czasu. Tu ten problem nie występuje. Dużym plusem maszynki są też metalowe trymery do stylizacji, które są bardzo precyzyjne. Ładowanie urządzenia to tylko 4,5 h, a przy codziennym użytkowaniu, wystarcza na około tydzień. Maszynka jest także bardzo prosta w czyszczeniu. Podsumowując, urządzenie Philipsa to produkt wielofunkcyjny, idealny do dbania o zarost. Minusem może być jedynie brak etui i dosyć wysoka cena. Generalnie, polecam !!!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про StyleShaver QS6140/32 Wodoszczelny trymer i golarka

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про StyleShaver QS6140/32 Wodoszczelny trymer i golarka

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  1. За результатами онлайн-опитування 16003 чоловіків-користувачів електричних пристроїв для грумінгу, проведеного у 2024 році. 