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StyleShaver

водостійкий стайлер і бритва

QS6140/32
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
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    StyleShaver водостійкий стайлер і бритва

    QS6140/32
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода

    Виразіть свій стиль

    Створіть саме той вигляд, який бажаєте, за допомогою пристрою Styleshaver. Цей пристрій 2-в-1 (електротример і стайлер для бороди) легко забезпечує все необхідне для створення стильної бороди, 3-денної щетини чи ретельного гоління навіть жорсткої щетини. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    StyleShaver водостійкий стайлер і бритва

    Виразіть свій стиль

    Створіть саме той вигляд, який бажаєте, за допомогою пристрою Styleshaver. Цей пристрій 2-в-1 (електротример і стайлер для бороди) легко забезпечує все необхідне для створення стильної бороди, 3-денної щетини чи ретельного гоління навіть жорсткої щетини. Переглянути усі переваги

    Виразіть свій стиль

    Створіть саме той вигляд, який бажаєте, за допомогою пристрою Styleshaver. Цей пристрій 2-в-1 (електротример і стайлер для бороди) легко забезпечує все необхідне для створення стильної бороди, 3-денної щетини чи ретельного гоління навіть жорсткої щетини. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    StyleShaver водостійкий стайлер і бритва

    Виразіть свій стиль

    Створіть саме той вигляд, який бажаєте, за допомогою пристрою Styleshaver. Цей пристрій 2-в-1 (електротример і стайлер для бороди) легко забезпечує все необхідне для створення стильної бороди, 3-денної щетини чи ретельного гоління навіть жорсткої щетини. Переглянути усі переваги

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      Виразіть свій стиль

      Один виріб для підстригання, моделювання, гоління

      • Професійний
      Тример для бороди з 12 налаштуваннями довжини від 0,5 мм до 10 мм

      Тример для бороди з 12 налаштуваннями довжини від 0,5 мм до 10 мм

      Повнорозмірний (32 мм) тример Philips для бороди та щетини із 12 налаштуваннями для регулювання довжини від 0,5 мм до 10 мм – простий вибір потрібної довжини. Поверніть коліщатко, щоб зафіксувати ідеальну довжину. Довговічний металевий тример із безпечними для шкіри заокругленими краями гарантує точне та рівне підстригання.

      Поворотний тример: 32-мм та 15-мм сторони для бездоганної точності

      Поворотний тример: 32-мм та 15-мм сторони для бездоганної точності

      Під зйомним регульованим гребінцем знаходиться поворотний точний тример. З однієї сторони – 32-мм високоефективний тример. Поверніть його, та отримаєте 15-мм широкий точний тример, який ідеально підходить для роботи з невеликими ділянками, таких як ділянка під носом чи навколо рота. Його розроблено для безпечного підстригання волосся дуже близько до шкіри, а його малий розмір і вигнутий дизайн дозволяють зі зручністю створювати точні лінії та деталі.

      Подвійна бритва з тримером голить навіть найжорсткіше волосся

      Подвійна бритва з тримером голить навіть найжорсткіше волосся

      Бритва з подвійною сіткою дозволяє легко видаляти щетину навколо бороди і навіть на шиї. Проміжний тример захоплює довше та жорсткіше волосся, а 2 плаваючі захисні сітки забезпечують ідеально гладке гоління.

      50 хвилин автономної роботи після 4 годин заряджання.

      50 хвилин автономної роботи після 4 годин заряджання.

      Потужна літій-іонна батарея працюватиме 50 хвилин після 4 годин заряджання. Швидке 10-хвилинне заряджання забезпечить 10 хвилин підстригання, тож пристрій завжди готовий до використання.

      100% водонепроникність для легкого чищення

      100% водонепроникність для легкого чищення

      Голіть або підстригайте бороду будь-де і будь-як – вологим чи сухим способом. Після використання просто сполосніть виріб під краном.

      Складана підставка для заряджання і зберігання

      Складана підставка для заряджання і зберігання

      Складана підставка для заряджання поміститься будь-де, тож Ви можете заряджати пристрій де забажаєте чи брати його з собою в дорогу.

      Індикатор батареї повідомляє про стан батареї

      Індикатор батареї повідомляє про стан батареї

      Індикатор батареї блиматиме блакитним на підтвердження повної зарядки та оранжевим – за 10 хвилин до розряджання.

      2 р. гарантії, напруга для використання в усьому світі, не потребує змащування

      2 р. гарантії, напруга для використання в усьому світі, не потребує змащування

      Усі наші вироби для підстригання волосся створено для довготривалого використання. Вони мають 2-річну гарантію, сумісні з напругою у будь-якій країні та не потребують змащування.

      Безпечні для шкіри, високоефективні леза тримера

      Безпечні для шкіри, високоефективні леза тримера

      Сталеві леза електробритви трохи зачіпають одне одного, тому вони самі заточуються під час підстригання! Леза залишаються надзвичайно гострими для завжди акуратного й ефективного підстригання волосся, але мають заокруглені кінці та гребінці для запобігання подразненню шкіри.

      Технічні характеристики

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Аксесуари

        Щітка для очищення
        Так

      • Створіть власний стиль

        Стилі
        • Точне моделювання
        • Коротка борода
        • Щетина
        • Довга борода
        • Вуса

      • Система зрізання

        Тип гребінця
        • Щетина
        • Борода
        Зубці із захистом від подряпин
        Для більшого комфорту
        Точність (розмір кроку)
        до 0,5 мм  мм
        Кількість налаштувань довжини
        12

      • Конструкція

        Колір
        Металік лакований
        Ручка
        Ручка з гумовими накладками

      • Простота у користуванні

        Точні налаштування довжини
        Так
        Сухе та вологе використання
        100 % водонепроникність для легкого використання та чищення
        Коліщатко регулювання
        Просте налаштування довжини
        Світлодіодний індикатор
        Заряджання і рівень заряду батареї

      • Система живлення

        Тип батареї
        Літій-іонна
        Час зарядження
        • Швидка зарядка
        • 4 години
        Час роботи
        50 хвилин

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