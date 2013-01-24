Виразіть свій стиль
Створіть саме той вигляд, який бажаєте, за допомогою пристрою Styleshaver. Цей пристрій 2-в-1 (електротример і стайлер для бороди) легко забезпечує все необхідне для створення стильної бороди, 3-денної щетини чи ретельного гоління навіть жорсткої щетини. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Виразіть свій стиль
Створіть саме той вигляд, який бажаєте, за допомогою пристрою Styleshaver. Цей пристрій 2-в-1 (електротример і стайлер для бороди) легко забезпечує все необхідне для створення стильної бороди, 3-денної щетини чи ретельного гоління навіть жорсткої щетини. Переглянути усі переваги
Виразіть свій стиль
Створіть саме той вигляд, який бажаєте, за допомогою пристрою Styleshaver. Цей пристрій 2-в-1 (електротример і стайлер для бороди) легко забезпечує все необхідне для створення стильної бороди, 3-денної щетини чи ретельного гоління навіть жорсткої щетини. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Виразіть свій стиль
Створіть саме той вигляд, який бажаєте, за допомогою пристрою Styleshaver. Цей пристрій 2-в-1 (електротример і стайлер для бороди) легко забезпечує все необхідне для створення стильної бороди, 3-денної щетини чи ретельного гоління навіть жорсткої щетини. Переглянути усі переваги
Повнорозмірний (32 мм) тример Philips для бороди та щетини із 12 налаштуваннями для регулювання довжини від 0,5 мм до 10 мм – простий вибір потрібної довжини. Поверніть коліщатко, щоб зафіксувати ідеальну довжину. Довговічний металевий тример із безпечними для шкіри заокругленими краями гарантує точне та рівне підстригання.
Під зйомним регульованим гребінцем знаходиться поворотний точний тример. З однієї сторони – 32-мм високоефективний тример. Поверніть його, та отримаєте 15-мм широкий точний тример, який ідеально підходить для роботи з невеликими ділянками, таких як ділянка під носом чи навколо рота. Його розроблено для безпечного підстригання волосся дуже близько до шкіри, а його малий розмір і вигнутий дизайн дозволяють зі зручністю створювати точні лінії та деталі.
Бритва з подвійною сіткою дозволяє легко видаляти щетину навколо бороди і навіть на шиї. Проміжний тример захоплює довше та жорсткіше волосся, а 2 плаваючі захисні сітки забезпечують ідеально гладке гоління.
Потужна літій-іонна батарея працюватиме 50 хвилин після 4 годин заряджання. Швидке 10-хвилинне заряджання забезпечить 10 хвилин підстригання, тож пристрій завжди готовий до використання.
Голіть або підстригайте бороду будь-де і будь-як – вологим чи сухим способом. Після використання просто сполосніть виріб під краном.
Складана підставка для заряджання поміститься будь-де, тож Ви можете заряджати пристрій де забажаєте чи брати його з собою в дорогу.
Індикатор батареї блиматиме блакитним на підтвердження повної зарядки та оранжевим – за 10 хвилин до розряджання.
Усі наші вироби для підстригання волосся створено для довготривалого використання. Вони мають 2-річну гарантію, сумісні з напругою у будь-якій країні та не потребують змащування.
Сталеві леза електробритви трохи зачіпають одне одного, тому вони самі заточуються під час підстригання! Леза залишаються надзвичайно гострими для завжди акуратного й ефективного підстригання волосся, але мають заокруглені кінці та гребінці для запобігання подразненню шкіри.
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