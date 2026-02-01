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Більше не доступний
R03L4F/97
Найкращі батареї для пристроїв із низьким споживанням енергії
Для виробів із низьким споживанням енергії вибирайте батареї LongLife. Цинк-хлоридна технологія ідеально підходить для годинників, радіоприймачів, калькуляторів та пультів дистанційного керування.
AAA
Хлорид цинку
Універсальні символи на упаковці пояснюють, як і де можна або слід використовувати батарею.
Високоякісна цинк-хлоридна технологія забезпечує тривалий термін експлуатації батареї у разі використання у пристроях із низьким рівнем споживання енергії.
Ці батареї Philips гарантовано не містять шкідливих важких металів, таких як кадмій та ртуть.
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