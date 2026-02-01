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LongLifeБатарея

R6L2B/97

Найкращі батареї для пристроїв із низьким споживанням енергії

Для виробів із низьким споживанням енергії вибирайте батареї LongLife. Цинк-хлоридна технологія ідеально підходить для годинників, радіоприймачів, калькуляторів та пультів дистанційного керування.

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Найкращі батареї для пристроїв із низьким споживанням енергії

  • AA

  • Цинк-хлоридна

Високоякісна цинк-хлоридна технологія забезпечує тривалий термін експлуатації

Високоякісна цинк-хлоридна технологія забезпечує тривалий термін експлуатації батареї у разі використання у пристроях із низьким рівнем споживання енергії.

Батарея залишається свіжою для використання протягом 3 років

Кожна батарея втрачає енергію, коли нею не користуватися. Ми гарантуємо, що батарея міститиме щонайменше 80% початкової енергії до закінчення терміну придатності.

Кольори дозволяють легше розпізнати розмір батареї

Для кращого розпізнавання найпоширеніших розмірів батарей ми використовуємо маркуємо кольором батареї різних розмірів відповідно до галузевих стандартів.

Технічні характеристики

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