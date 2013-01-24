Покажіть свій стиль
Зйомний стайлер для бороди доповнює Вашу електробритву Philips SensoTouch або arcitec і допомагає створити потрібний стиль. Переглянути усі переваги
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Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Покажіть свій стиль
Зйомний стайлер для бороди доповнює Вашу електробритву Philips SensoTouch або arcitec і допомагає створити потрібний стиль. Переглянути усі переваги
Гребінець для бороди та вусів дозволяє зберігати ідеальну бороду до 5 мм.
Перетворіть бритву на тример, виконавши 2 прості дії. 1. Вийміть бритвену головку з бритви. 2. Встановіть стайлер для бороди.
Просто зніміть гребінець, щоб користуватися точним тримером із налаштуванням для щетини 0,5 мм.
Зйомний стайлер для бороди створено для надзвичайно короткого підстригання бороди із захистом шкіри.
Насадка-стайлер для бороди SmartClick сумісна з усіма лінійками бритв із системою SmartClick.
Створіть власний стиль
Система зрізання
Вміст
Насадка SmartClick