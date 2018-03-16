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Більше не доступний

SmartClickнасадка-стайлер для бороди

RQ111/50

2.4

| (7) Відгуки

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Зйомний стайлер для бороди доповнює Вашу електробритву Philips SensoTouch або arcitec і допомагає створити потрібний стиль.

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  • Насадка SmartClick

  • 5 налаштування довжини

Гребінець для бороди та вусів із 5 налаштуваннями довжини

Гребінець для бороди та вусів із 5 налаштуваннями довжини

Гребінець для бороди та вусів дозволяє зберігати ідеальну бороду до 5 мм.

Легко встановлюється і знімається

Легко встановлюється і знімається

Перетворіть бритву на тример, виконавши 2 прості дії. 1. Вийміть бритвену головку з бритви. 2. Встановіть стайлер для бороди.

Точний тример для створення точних деталей образу

Точний тример для створення точних деталей образу

Просто зніміть гребінець, щоб користуватися точним тримером із налаштуванням для щетини 0,5 мм.

Технічні характеристики

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Відгуки

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2.4

з 5

7

Відгуки

3
2

16/03/2018

Česká republika

Česká republika

jednoduchý zastřihovač

univerzální použití snadné čištění nástavec zastřižení na určitou délku

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SmartClick RQ111/50 Nástavec pro tvarování vousů

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SmartClick RQ111/50 Nástavec pro tvarování vousů

03/05/2013

Polska

Polska

Przydatna nakladka w trakcie podrozy

Nakladka dokupiona do golarki Philips. Dobrze sprawdza sie w podrozy, gdyz nie potrzeba wozic trymera. Natomiast trymer jest latwiejszy w obsludze i bardziej efektywny.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SmartClick RQ111/50 Akcesorium do trymera do brody

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SmartClick RQ111/50 Akcesorium do trymera do brody

03/07/2018

Magyarország

Magyarország

Kiválóan alkalmas a bajusz és a szakáll hosszának karbantartására.

Nagyon jól használható, könnyen ráilleszthető a borotvára. A vágáshossz egyszerűen állítható. A fésű anyaga azonban gyenge, könnyen törik és külön nem kapható.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SmartClick RQ111/50 szakállvágó-fej

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SmartClick RQ111/50 szakállvágó-fej

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