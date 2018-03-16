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Більше не доступний
RQ111/50
Покажіть свій стиль
Зйомний стайлер для бороди доповнює Вашу електробритву Philips SensoTouch або arcitec і допомагає створити потрібний стиль.
Насадка SmartClick
5 налаштування довжини
Гребінець для бороди та вусів дозволяє зберігати ідеальну бороду до 5 мм.
Перетворіть бритву на тример, виконавши 2 прості дії. 1. Вийміть бритвену головку з бритви. 2. Встановіть стайлер для бороди.
Просто зніміть гребінець, щоб користуватися точним тримером із налаштуванням для щетини 0,5 мм.
2.4
з 5
7
Відгуки
Hans1981
16/03/2018
Česká republika
jednoduchý zastřihovač
univerzální použití snadné čištění nástavec zastřižení na určitou délku
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SmartClick RQ111/50 Nástavec pro tvarování vousů
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SmartClick RQ111/50 Nástavec pro tvarování vousů
Rabka
03/05/2013
Polska
Przydatna nakladka w trakcie podrozy
Nakladka dokupiona do golarki Philips. Dobrze sprawdza sie w podrozy, gdyz nie potrzeba wozic trymera. Natomiast trymer jest latwiejszy w obsludze i bardziej efektywny.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SmartClick RQ111/50 Akcesorium do trymera do brody
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SmartClick RQ111/50 Akcesorium do trymera do brody
Dinihun59
03/07/2018
Magyarország
Kiválóan alkalmas a bajusz és a szakáll hosszának karbantartására.
Nagyon jól használható, könnyen ráilleszthető a borotvára. A vágáshossz egyszerűen állítható. A fésű anyaga azonban gyenge, könnyen törik és külön nem kapható.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SmartClick RQ111/50 szakállvágó-fej
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SmartClick RQ111/50 szakállvágó-fej