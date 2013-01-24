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SmartClick

насадка-стайлер для бороди

RQ111/50
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Загальна оцінка / 5
1 нагорода
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    SmartClick насадка-стайлер для бороди

    RQ111/50
    Отримайте підтримку для цього виробу

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    Зйомний стайлер для бороди доповнює Вашу електробритву Philips SensoTouch або arcitec і допомагає створити потрібний стиль. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    SmartClick насадка-стайлер для бороди

    Покажіть свій стиль

    Зйомний стайлер для бороди доповнює Вашу електробритву Philips SensoTouch або arcitec і допомагає створити потрібний стиль. Переглянути усі переваги

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      Розширте свої можливості

      • Насадка SmartClick
      • 5 налаштування довжини
      Гребінець для бороди та вусів із 5 налаштуваннями довжини

      Гребінець для бороди та вусів із 5 налаштуваннями довжини

      Гребінець для бороди та вусів дозволяє зберігати ідеальну бороду до 5 мм.

      Легко встановлюється і знімається

      Легко встановлюється і знімається

      Перетворіть бритву на тример, виконавши 2 прості дії. 1. Вийміть бритвену головку з бритви. 2. Встановіть стайлер для бороди.

      Точний тример для створення точних деталей образу

      Точний тример для створення точних деталей образу

      Просто зніміть гребінець, щоб користуватися точним тримером із налаштуванням для щетини 0,5 мм.

      Заокруглені кінці та гребінець запобігають подразненню шкіри

      Заокруглені кінці та гребінець запобігають подразненню шкіри

      Зйомний стайлер для бороди створено для надзвичайно короткого підстригання бороди із захистом шкіри.

      Оновіть свою бритву для більшої кількості стилів

      Оновіть свою бритву для більшої кількості стилів

      Насадка-стайлер для бороди SmartClick сумісна з усіма лінійками бритв із системою SmartClick.

      Технічні характеристики

      • Створіть власний стиль

        Стилі
        • Коротка борода
        • Щетина

      • Система зрізання

        Тип гребінця
        5 налаштувань довжини
        Діапазон налаштувань довжини
        від 0,5 мм до 5 мм

      • Вміст

        Упаковка
        • Гребінець
        • Точний тример

      • Насадка SmartClick

        Підходить для типу виробу
        • Бритва Shaver Series 9000 (S9xxx)
        • Бритва Shaver Series 7000 (S7xxx)
        • SensoTouch 3D (RQ12xx)
        • SensoTouch 2D (RQ11xx)
        • arcitec (RQ10xx)

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