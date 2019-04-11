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Більше не доступний

Бритвений блок

RQ12/40

3

| (12) Відгуки

Модернізовано для кращих результатів

Для збереження максимальної ефективності бритви Philips заміняйте бритвені головки кожні 2 роки.

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Модернізовано для кращих результатів

Система SkinGlide: гладке ковзання з мінімальним тертям зменшує подразнення

Система SkinGlide: гладке ковзання з мінімальним тертям зменшує подразнення

Поверхня бритвеної головки SkinGlide у цій електричній бритві забезпечує мінімальне тертя, тому гладко ковзає по шкірі для ретельного та легкого гоління.

Активна поверхня потрійних бритвених головок Triple-Track збільшена на 50%

Активна поверхня потрійних бритвених головок Triple-Track збільшена на 50%

Активна поверхня потрійних бритвених головок Triple-Track збільшена на 50% порівняно зі стандартними ротаційними бритвеними головками.

Ущільнення AquaTec для комфортного сухого та освіжаючого вологого гоління

Ущільнення AquaTec для комфортного сухого та освіжаючого вологого гоління

Ущільнення AquaTec для сухого та вологого гоління у цій електричній бритві дає змогу обирати спосіб гоління. Ви можете вибрати зручне сухе або освіжаюче вологе гоління з використанням гелю чи піни для додаткового комфорту.

Технічні характеристики

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Відгуки

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3.0

з 5

12

Відгуки

4

11/04/2019

Україна

Україна

Очень качественный бритвенный блок

Бреет чисто и гладко!!! Подходит и для сухого и для влажного бритья.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про RQ12/70 Бритвений блок

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про RQ12/70 Бритвений блок

10/04/2019

Україна

Україна

Универсальная головка. Мне подошла.

Поставил на старую 7 серию, купил в розетке. На все серии с таким креплением. Не слушайте менеджеров на розетке. Там всех убеждают , что это только лезвия.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про RQ12/70 Бритвений блок

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про RQ12/70 Бритвений блок

06/09/2022

България

България

Перевірений покупець

Работи перфектно

Ползвам този продукт 6 години. На всеки две години трябва да бъде сменен с нов.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про RQ12/60 Бръснещ блок

Дата використання 2020-09-06

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про RQ12/60 Бръснещ блок

Дата використання 2020-09-06

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