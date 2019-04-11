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Більше не доступний
RQ12/40
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Для збереження максимальної ефективності бритви Philips заміняйте бритвені головки кожні 2 роки.
Поверхня бритвеної головки SkinGlide у цій електричній бритві забезпечує мінімальне тертя, тому гладко ковзає по шкірі для ретельного та легкого гоління.
Активна поверхня потрійних бритвених головок Triple-Track збільшена на 50% порівняно зі стандартними ротаційними бритвеними головками.
Ущільнення AquaTec для сухого та вологого гоління у цій електричній бритві дає змогу обирати спосіб гоління. Ви можете вибрати зручне сухе або освіжаюче вологе гоління з використанням гелю чи піни для додаткового комфорту.
3.0
з 5
12
Відгуки
Andre
11/04/2019
Україна
Очень качественный бритвенный блок
Бреет чисто и гладко!!! Подходит и для сухого и для влажного бритья.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про RQ12/70 Бритвений блок
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про RQ12/70 Бритвений блок
Владимир1969
10/04/2019
Україна
Универсальная головка. Мне подошла.
Поставил на старую 7 серию, купил в розетке. На все серии с таким креплением. Не слушайте менеджеров на розетке. Там всех убеждают , что это только лезвия.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про RQ12/70 Бритвений блок
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про RQ12/70 Бритвений блок
pepo64
06/09/2022
България
Перевірений покупець
Работи перфектно
Ползвам този продукт 6 години. На всеки две години трябва да бъде сменен с нов.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про RQ12/60 Бръснещ блок
Дата використання 2020-09-06
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про RQ12/60 Бръснещ блок
Дата використання 2020-09-06