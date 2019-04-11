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RQ12/50 shaving heads

RQ12/50

3

| (12) Відгуки

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Відгуки

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3.0

з 5

12

Відгуки

4

11/04/2019

Україна

Україна

Очень качественный бритвенный блок

Бреет чисто и гладко!!! Подходит и для сухого и для влажного бритья.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про RQ12/70 Бритвений блок

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про RQ12/70 Бритвений блок

10/04/2019

Україна

Україна

Универсальная головка. Мне подошла.

Поставил на старую 7 серию, купил в розетке. На все серии с таким креплением. Не слушайте менеджеров на розетке. Там всех убеждают , что это только лезвия.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про RQ12/70 Бритвений блок

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про RQ12/70 Бритвений блок

06/09/2022

България

България

Перевірений покупець

Работи перфектно

Ползвам този продукт 6 години. На всеки две години трябва да бъде сменен с нов.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про RQ12/60 Бръснещ блок

Дата використання 2020-09-06

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про RQ12/60 Бръснещ блок

Дата використання 2020-09-06

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