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Більше не доступний

ShoqBoxБездротовий портативний гучномовець

SB300B/00

4.9

| (9) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Вражаючий ритм, яскраве світло

Приготуйтеся відкрити нові ритми! Philips ShoqBox SB300 відтворює вибухові, динамічні низькі частоти завдяки двом низькочастотним випромінювачам. Заряджайтеся енергією разом із пульсуючим світлом. Надійність, захист від ударів та водонепроникність дозволяють влаштувати вечірку будь-де.

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Вражаючий ритм, яскраве світло

  • Bluetooth®

  • Водонепроникність, захист від ударів

  • Кольорове світло

Вбудована акумуляторна батарея для довгих вечірок

Відтворюйте музику так гучно, як бажаєте, у будь-який час і в будь-якому місці. Вбудована акумуляторна батарея дозволяє слухати музику без заплутаних кабелів та незручного пошуку розетки. Насолоджуйтеся чудовою музикою зі свободою руху.

Запаліть вечірку! Кольорове світло в ритмі музики

Запаліть вечірку! Кольорове світло в ритмі музики

Зануртесь у світло, відчуйте силу ритмів та яскравої підсвітки. Різноманітні кольори пульсують у ритмі музики, оживляючи її й роблячи вечірку особливою. Якщо Ви надаєте перевагу танцям у темноті, просто натисніть на перемикач, щоб вимкнути підсвітку.

Вбудований мікрофон для викликів у режимі "вільні руки"

Завдяки вбудованому мікрофону цей гучномовець можна використовувати як динамік телефону. Коли Вам телефонують, відтворення музики призупиняється, і Ви можете розмовляти через гучномовець. Чудовий варіант для будь-якого випадку – ділових зустрічей чи розмов із друзями.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.9

з 5

9

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

21/06/2019

Україна

Україна

Супер колонка

Не смотря на свой маленький размер колонка играет очень громко,занимает не много места,заряда хватало на 10 часов музыки.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ShoqBox SB300B Бездротовий портативний гучномовець

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ShoqBox SB300B Бездротовий портативний гучномовець

02/04/2019

Україна

Україна

Відмінна річ!

Не зважаючи на маленькі розміри видає чудовий звук! Зарядки вистачає надовго, особливо якщо не використовувати світлові ефекти. Зручна форма. Пристроєм цілком задоволений

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ShoqBox SB300B Бездротовий портативний гучномовець

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ShoqBox SB300B Бездротовий портативний гучномовець

10/07/2021

Polska

Polska

Dżwięk rewelacyjny.

Jak na rozmiary to głośniczek wydobywa piękne, czyste dżwięki. Jestem bardzo mile zaskoczony. Jakość wykonania bez zarzutów.

Плюси

Czyste, pełne dżwięki. Atrakcyjny design.

Мінуси

Przydałoby się radio FM

Цей відгук про ShoqBox SB300B przenośny głośnik bezprzewodowy

Дата використання 2021-06-10

Цей відгук про ShoqBox SB300B przenośny głośnik bezprzewodowy

Дата використання 2021-06-10

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