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Вражаючий ритм, яскраве світло
Приготуйтеся відкрити нові ритми! Philips ShoqBox SB300 відтворює вибухові, динамічні низькі частоти завдяки двом низькочастотним випромінювачам. Заряджайтеся енергією разом із пульсуючим світлом. Надійність, захист від ударів та водонепроникність дозволяють влаштувати вечірку будь-де.
Bluetooth®
Водонепроникність, захист від ударів
Кольорове світло
Відтворюйте музику так гучно, як бажаєте, у будь-який час і в будь-якому місці. Вбудована акумуляторна батарея дозволяє слухати музику без заплутаних кабелів та незручного пошуку розетки. Насолоджуйтеся чудовою музикою зі свободою руху.
Зануртесь у світло, відчуйте силу ритмів та яскравої підсвітки. Різноманітні кольори пульсують у ритмі музики, оживляючи її й роблячи вечірку особливою. Якщо Ви надаєте перевагу танцям у темноті, просто натисніть на перемикач, щоб вимкнути підсвітку.
Завдяки вбудованому мікрофону цей гучномовець можна використовувати як динамік телефону. Коли Вам телефонують, відтворення музики призупиняється, і Ви можете розмовляти через гучномовець. Чудовий варіант для будь-якого випадку – ділових зустрічей чи розмов із друзями.
4.9
з 5
9
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Lord89
21/06/2019
Україна
Супер колонка
Не смотря на свой маленький размер колонка играет очень громко,занимает не много места,заряда хватало на 10 часов музыки.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ShoqBox SB300B Бездротовий портативний гучномовець
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ShoqBox SB300B Бездротовий портативний гучномовець
Tinkoff
02/04/2019
Україна
Відмінна річ!
Не зважаючи на маленькі розміри видає чудовий звук! Зарядки вистачає надовго, особливо якщо не використовувати світлові ефекти. Зручна форма. Пристроєм цілком задоволений
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ShoqBox SB300B Бездротовий портативний гучномовець
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ShoqBox SB300B Бездротовий портативний гучномовець
ajazz
10/07/2021
Polska
Dżwięk rewelacyjny.
Jak na rozmiary to głośniczek wydobywa piękne, czyste dżwięki. Jestem bardzo mile zaskoczony. Jakość wykonania bez zarzutów.
Плюси
Czyste, pełne dżwięki. Atrakcyjny design.
Мінуси
Przydałoby się radio FM
Цей відгук про ShoqBox SB300B przenośny głośnik bezprzewodowy
Дата використання 2021-06-10
Цей відгук про ShoqBox SB300B przenośny głośnik bezprzewodowy
Дата використання 2021-06-10