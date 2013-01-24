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Lumea Essential

Система видалення волосся на основі IPL

SC1992/00
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Ідеальний спосіб запобігання повторному росту волосся Ідеальний спосіб запобігання повторному росту волосся Ідеальний спосіб запобігання повторному росту волосся
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    Lumea Essential Система видалення волосся на основі IPL

    SC1992/00
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода

    Ідеальний спосіб запобігання повторному росту волосся

    Philips Lumea IPL творить дива для запобігання повторній появі волосся на тілі. Регулярне застосування лагідних імпульсів світла забезпечує гладкість шкіри щодня. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Lumea Essential Система видалення волосся на основі IPL

    Ідеальний спосіб запобігання повторному росту волосся

    Philips Lumea IPL творить дива для запобігання повторній появі волосся на тілі. Регулярне застосування лагідних імпульсів світла забезпечує гладкість шкіри щодня. Переглянути усі переваги

    Ідеальний спосіб запобігання повторному росту волосся

    Philips Lumea IPL творить дива для запобігання повторній появі волосся на тілі. Регулярне застосування лагідних імпульсів світла забезпечує гладкість шкіри щодня. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Lumea Essential Система видалення волосся на основі IPL

    Ідеальний спосіб запобігання повторному росту волосся

    Philips Lumea IPL творить дива для запобігання повторній появі волосся на тілі. Регулярне застосування лагідних імпульсів світла забезпечує гладкість шкіри щодня. Переглянути усі переваги

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      Ідеальний спосіб запобігання повторному росту волосся

      для гладенької шкіри в домашніх умовах

      • Для використання лише на тілі
      • 15 хвилин для обробки гомілок
      • Термін експлуатації 100 000 імпульсів
      • Надзвичайно довгий шнур
      Насолоджуйтеся гладенькою шкірою щодня

      Насолоджуйтеся гладенькою шкірою щодня

      Philips Lumea обробляє корені волосся лагідними імпульсами світла. Унаслідок цього волосся випадає, як зазвичай, а його ріст сповільнюється. Регулярне повторення цієї процедури дозволить щодня мати гладеньку шкіру.

      Ефективність без зусиль

      Ефективність без зусиль

      Наші клінічні дослідження підтвердили значне скорочення кількості волосся вже після чотирьох процедур видалення кожні два тижні, що забезпечує гладеньку шкіру без волосся. Для збереження цих результатів просто повторюйте процедуру в разі потреби. Інтервал між процедурами може відрізнятися залежно від індивідуальних особливостей організму.

      Адаптовано для безпечного використання у домашніх умовах

      Адаптовано для безпечного використання у домашніх умовах

      Philips Lumea використовує інноваційну технологію на основі світла, яка називається IPL (інтенсивне імпульсне світло) і походить від технології, яка використовується у професійних салонах краси. Компанія Philips адаптувала цю технологію для ефективного використання у домашніх умовах. Для розробки цієї технології Philips тісно співпрацювала з дерматологами. Понад 10 років Philips проводила обширне дослідження технології IPL за участі понад 2000 добровольців.

      П’ять налаштувань енергії світла

      П’ять налаштувань енергії світла

      Philips Lumea має п’ять налаштувань енергії світла для лагідної, але ефективної обробки. У разі належного використання процедура видалення волосся за допомогою імпульсів світла Philips Lumea безпечна та лагідна для використання навіть на чутливій шкірі та чутливих ділянках тіла.

      Для використання на тілі

      Для використання на тілі

      Використовуйте пристрій із впевненістю для видалення волосся на ділянках тіла нижче лінії шиї: ногах, пахвах, зоні бікіні, животі та руках.

      Більша насадка для тіла для швидкої обробки

      Більша насадка для тіла для швидкої обробки

      Більша насадка для тіла дає змогу швидко обробити великі ділянки, наприклад, ноги.

      Режим подачі імпульсу світла пересуванням для більш зручного застосування

      Режим подачі імпульсу світла пересуванням для більш зручного застосування

      Основний режим застосування передбачає пересування для зручнішого та тривалішого застосування.

      Жодних запасних частин, жодних прихованих витрат

      Жодних запасних частин, жодних прихованих витрат

      Philips Lumea – це якісне рішення, яке готове до роботи вже після виймання з коробки. Більш того, воно не потребує змінних ламп або гелів.

      Можливість регулювання відповідно до власного типу шкіри

      Можливість регулювання відповідно до власного типу шкіри

      Philips Lumea працює ефективно на волоссі (природного) кольору темний блонд, коричневому та чорному волоссі. Як і в випадку інших процедур видалення волосся за допомогою світла, Philips Lumea НЕ працює ефективно на рудому, дуже світлому (світлий блонд) або білому/сивому волоссі. Цей виріб також НЕ підходить для темної шкіри.

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        Високоефективна лампа
        Подає <gt/> 100 000 спалахів

      • Ділянки для застосовування

        Ділянки тіла
        • Руки
        • Ноги
        • Живіт
        • Зона бікіні
        • Пахви

      • Насадки

        Насадка для тіла (4 см2)
        Для використання нижче лінії шиї

      • Елементи в комплекті

        Інструкції з використання
        • Короткий посібник
        • Посібник користувача
        Зберігання
        Футляр
        Адаптер
        24 В/1500 мА

      • Потужність

        Напруга
        100–240 В

      • Безпека та регульовані налаштування

        Вбудований УФ-фільтр
        Захищає шкіру від ультрафіолетових променів
        5 налаштувань енергії світла
        Можливість регулювання відповідно до власного типу шкіри
        Вбудована система безпеки
        Запобігання випадковій подачі імпульсів світла

      • Обслуговування

        Гарантія
        2-річна гарантія

      • Час застосування

        Гомілка
        8 хв.
        Пахва
        1 хв.
        Лінія бікіні
        1 хв.

      • Режим застосування

        Подача імпульсу світла пересуванням
        Для зручного застосування
        Крок і спалах
        Для обробки вигнутих ділянок
        Робота від мережі/автономна робота
        Робота від мережі

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