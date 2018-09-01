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Чудові результати, відмінна ефективність
Lumea від Philips творить дива для запобігання повторній появі волосся на тілі. Регулярне застосування лагідних імпульсів світла забезпечує гладкість шкіри щодня. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Чудові результати, відмінна ефективність
Lumea від Philips творить дива для запобігання повторній появі волосся на тілі. Регулярне застосування лагідних імпульсів світла забезпечує гладкість шкіри щодня. Переглянути усі переваги
Чудові результати, відмінна ефективність
Lumea від Philips творить дива для запобігання повторній появі волосся на тілі. Регулярне застосування лагідних імпульсів світла забезпечує гладкість шкіри щодня. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Чудові результати, відмінна ефективність
Lumea від Philips творить дива для запобігання повторній появі волосся на тілі. Регулярне застосування лагідних імпульсів світла забезпечує гладкість шкіри щодня. Переглянути усі переваги
Фотоепілятор
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Наш безкоштовний навчальний додаток допоможе вам спланувати та дотримуватися графіку обробки, а потім крок за кроком проведе вас через кожен сеанс. Завантажили понад 2,1 млн користувачів.
Як лідер у галузі технологій для здоров’я, компанія Philips у співпраці з дерматологами розробила фотоепілятор Lumea для зручного, ефективного та безпечного використання в домашніх умовах. Завдяки технології, що використовується в професійних салонах, Lumea забезпечує дбайливу обробку шкіри навіть у чутливих зонах.
Кожні 2 тижні для початку — удвічі менше процедур, ніж у разі застосування фотоепіляторів інших брендів. Після цього лише один раз на місяць. І все. Обробка обох ніг нижче колін займає 15 хв.
Виберіть одне з п’яти налаштувань інтенсивності для комфортного використання. Сенсор кольору шкіри запобігає обробці ділянок шкіри, які занадто темні для процедури фотоепіляції.
Зручний у використанні завдяки наддовгому кабелю для легкого доступу й покращеної маневреності.
Технологія IPL потребує контрасту між пігментом волосся та пігментом шкіри, тому працює на природному русявому, каштановому й чорному волоссі, а також на тонах шкіри від світлого до середньо-коричневого (I–IV).
Обслуговування
Технічні характеристики
Насадки
Комплект постачання
Потужність
Налаштування безпеки та регульовані налаштування
Час застосування
Режим застосування
Технічні характеристики, насадки
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