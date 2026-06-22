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  • Чудові результати, відмінна ефективність
  • Чудові результати, відмінна ефективність
  • Чудові результати, відмінна ефективність
  • Чудові результати, відмінна ефективність
  • Чудові результати, відмінна ефективність
  • Чудові результати, відмінна ефективність
  • Чудові результати, відмінна ефективність
  • Чудові результати, відмінна ефективність
  • Чудові результати, відмінна ефективність
  • Чудові результати, відмінна ефективність
  • Чудові результати, відмінна ефективність
  • Чудові результати, відмінна ефективність
  • Чудові результати, відмінна ефективність
  • Чудові результати, відмінна ефективність
  • Чудові результати, відмінна ефективність
  • Чудові результати, відмінна ефективність
  • Чудові результати, відмінна ефективність
  • Чудові результати, відмінна ефективність
  • Чудові результати, відмінна ефективність
  • Чудові результати, відмінна ефективність
  • Чудові результати, відмінна ефективність

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Фотоепілятор Lumea від Philipsсерії 7000

SC1994/00

4.5
| (1180) Відгуки | 91% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Чудові результати, відмінна ефективність
Lumea від Philips творить дива для запобігання повторній появі волосся на тілі. Регулярне застосування лагідних імпульсів світла забезпечує гладкість шкіри щодня.
Переглянути всі переваги

+1 рік сервісу

Насолоджуйся гладенькою шкірою без волосся до 12 місяців*

Чудові результати, відмінна ефективність

  • Гладенька шкіра без волосся до 12 місяців*

  • Насадка для тіла

  • Сенсор SkinTone

  • Ресурс лампи до 20 років використання**

  • Робота від мережі

Швидкі результати з процедурами лише кожні 2 тижні

Швидкі результати з процедурами лише кожні 2 тижні

Почніть лише із 4 процедур кожні 2 тижні – це вдвічі менше процедур, ніж в інших брендів. Потім повторюйте процедуру щомісяця для підтримання результату.

Сенсор SkinTone та 5 налаштувань інтенсивності

Сенсор SkinTone та 5 налаштувань інтенсивності

Виберіть одне з п’яти налаштувань інтенсивності для комфортного використання. Датчик кольору шкіри запобігає обробці ділянок шкіри, які занадто темні для процедури IPL.

Наддовгий кабель для додаткової гнучкості під час обробки

Наддовгий кабель для додаткової гнучкості під час обробки

Зручний у використанні завдяки наддовгому кабелю для легкого доступу й покращеної маневреності.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Award image AWARD-612375

Відгуки

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4.5

з 5

1180

Відгуки

91%

рекомендують цей виріб

22/06/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Купила у березні місяці, в цей період мала пару пеїздів тому робила не по графіку) Заравже наладила і це краще рішення було його купити. Між процедурами за два тижні в мене ніколи не було такого результату. Пахви залишилось пару маленьких ділянок, ноги також, а от зона бікіні треба трішки більше часу.

Цей відгук про Фотоепілятор Lumea від Philips SC1998/00 серії 7000

Date of Use 2026-06-19

Цей відгук про Фотоепілятор Lumea від Philips SC1998/00 серії 7000

Date of Use 2026-06-19

14/06/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Все супер

Все супер, все працює та відповідає опису , якісний гарний виріб

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Фотоепілятор Lumea від Philips SC1994/00 серії 7000

Date of Use 2026-03-03

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Фотоепілятор Lumea від Philips SC1994/00 серії 7000

Date of Use 2026-03-03

16/08/2025

Україна

Україна

Перевірений покупець

Непоганий варіант позбутися волосся

Вцілому я задоволена покупкою, але мої очікування були набагато вище. Оцінка 5 зірки. Волосся стало тонке, але всеодно росте. Однак на деяких, незначних, ділянках зовсім немає. Я дотримквалась всіх правил використання, які написанні в інструкції. Використовую прилад на 5 рівні інтенсивності, маю дуже світлу шкіру і темне волосся. Використовую прилад тільки 3 місяці. Содіваюся згодом волосся перестане рости)

Плюси

Дуже рекомендую. Якщо немає протипоказань, то це краще воску чи шугарінгу!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Фотоепілятор Lumea від Philips SC1997/00 серії 7000

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Фотоепілятор Lumea від Philips SC1997/00 серії 7000

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      Примітки

      1. Середній результат зменшення кількості волосся після 12 процедур: на ногах до 86%, у зоні бікіні до 70%, під пахвами до 67%. Індивідуальні результати можуть відрізнятись.

      2. Вирахувано для використання на гомілках, у зоні бікіні, під пахвами та на обличчі. Термін використання лампи не подовжує 2-річну гарантію Philips.