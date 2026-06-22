Супер пристрій! Готова годинами розписувати всі плюси, але фото скажуть все за себе)) Були сумніви стостовно ефективності, тому що в мене смаглява шкіра з жовтуватим підтоном, але дуже темне волосся. Тобто він краще всього працює зі світлою шкірою та темним волоссям. Але можу відразу заспойлерити, він працює! Але якщо у вас ще більш темніша шкіра або ви любите засмагати, беріть з самих найдорожчих, тому що там є ваш кольоротип і працює з ним. В дешевших такого немає. Чому розписую цей момент, тому що мені не вистачало саме цієї інфи в відгуках. Перший місяц я робила процедуру кожного тижня ( не 2 через два тижня ). Так, це не рекомендовано але це спрацювало швидше. Наступний місяць, вже по стандартному графіку з додатку. На ніжках та під пахвами волосся пропало, стало тоньше і слабкішке десь на 65 відсотків та дуже повільно росте острівцями. Були грубі гормональні вусики після воску та гоління з підліткового віку, теж вже немає після пари використань, такого я точно не очікувала) Функціонал простий, були моменти коли він перегрівався і цифри мигали по черзі, але це була зона ніг, тому я відклала його на пару хвилин і він далі спокійно працював. Шнур довгий, сам апарат не важкий. Для легкішого використання, малюю сітку на ногах білим олівцем щоб не пропустити місце. Родинки також. Дуже обережно з татуюванням, з неуважності, я отримала опік. Окреме дякую компанії за знижку при першій покупці та можливість повернути після невдалих тестів протягом 120 днів!